Vážna nehoda pod vplyvom alkoholu. Bývalý majster sveta skončil v nemocnici

Niekdajší majster sveta v rokoch na lyžiach Robert Kranjec sa doma v Slovinsku vážne zranil pri páde na bicykli. Informoval o tom v utorok slovinský zväz.
Podľa informácií médií sa nehoda stala už minulý týždeň a štyridsaťštyriročný skokan bol v čase incidentu silne opitý. Policajné zdroje uvádzajú, že nafúkal 2,5 promile.
"Radi by sme vás informovali, že Robert Kranjec sa vážne zranil pri nehode na bicykli a v súčasnosti sa lieči v nemocnici. Jeho stav je stabilizovaný a v najbližších dňoch začne dlhú a náročnú rehabilitáciu. Robert teraz potrebuje oddych, čas na zotavenie a veľa pozitívnej energie, "uviedol zväz vo vyhlásení.
Podľa slovinských médií bol Kranjec po nehode najprv ošetrovaný v miestnej nemocnici v Jesenici. Vzhľadom na vážnosť zranení bol ale potom letecky prevezený na univerzitnú kliniku v Ľubľane, kde je stále hospitalizovaný.
Niekdajší elitný letec vybojoval víťazstvo v siedmich pretekoch Svetového pohára, šesť z nich v rokoch na lyžiach. V roku 2012 získal titul majstra sveta v rokoch, kariéru ukončil v roku 2019.