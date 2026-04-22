VIDEO: Bratislavu ohúril michigan, ktorý ale neplatil. Švédi na úvod MS deklasovali Nemcov

Lakrosový gól v zápase Nemecko - Švédsko na MS U18 2026 (Autor: reprofoto)
Sportnet|22. apr 2026 o 14:46
Švédski hokejisti nastrieľali Nemecku sedem gólov.

MS v hokeji U18 2026 - skupina B

Nemecko - Švédsko 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

Góly: 51. Bloch (Schwarz, Lell), 54. Krestan (Hartmann, Calce) – 10. Kim (Karlsson, Andersson), 24. Zirath (Command, Gudmundsson), 25. Nömme (Meijer, Hermansson), 31. Meijer, 34. Bartholdsson (Sörensson, Isaksson), 45. Sörensson (Isaksson, Palme), 49. Cilthe (Palme, Andersson)

Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom prvom zápase v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 nad Nemeckom jasne 7:2. Zápas hostil štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.

Nemci držali krok so Švédmi len v prvej tretine, ktorú prehrali 0:1. V úvodnej časti sa Švédom podarilo skórovať ešte raz efektným lakrosovým spôsobom, no gól následne neplatil pre úspešnú výzvu Nemecka, ktorá odhalila ofsajd.

Severania sa naplno rozbehli v druhej časti, v ktorej skórovali hneď štyrikrát a vypracovali si pohodlný náskok.

V záverečnej tretine pridali ešte dva góly a Nemci následne skorigovali stav na konečných 7:2.

O 18.00 h čaká úvodný duel na domácom šampionáte slovenských reprezentantov, ktorí vyzvú v A-skupine v Trenčíne obhajcov titulu z Kanady.

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

1

1

0

0

0

7:2

3

2.

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

3.

USA

0

0

0

0

0

0

0

4.

Česko

0

0

0

0

0

0

0

5.

Nemecko

1

0

0

0

1

2:7

0

