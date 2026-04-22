Malá obec funguje takmer na profesionálnej úrovni. S futbalom to myslia naozaj vážne, hovorí opora

Vpredu Dárius Popík. (Autor: archív DP)
Peter Cingel|22. apr 2026 o 08:00
ShareTweet0

Skúsený ofenzívny stredopoliar je v klube spokojný.

Pakostov je obec v Prešovskom kraji v okrese Humenné. Má niečo vyše 430 obyvateľov.

Miestny F.O. Ajax momentálne pôsobí v VI. lige Vihorlatsko-dukelskej dospelých VsFZ a pohybuje sa v hornej časti tabuľky.

Tú vedie MFK Slovan Giraltovce s päťbodovým náskokom pred Laskovcami. Na postup to v Pakostove zatiaľ nevyzerá, no starosti so záchranou takisto nehrozia.

Futbal sa v neveľkej zemplínskej obci hrá od roku 1962. Klub vtedy začínal ako TJ Partizán. Postupne sa názov menil až na dnešný F.O. Ajax.

Prevažne sa pohyboval v regionálnych súťažiach. Najvyššie na futbalovom „nebi“ to však dotiahli miestne ženy. V určitom období pôsobili v najvyššej súťaži a na východ cestovali tímy ako Slovan či Nové Zámky.

Jedným z lídrov miestneho A-mužstva je 33-ročný Dárius Popík, bývalý mládežnícky reprezentant.

Dve operácie a rok a pol dlhá pauza

Talentovanému futbalistovi sa darilo už v mládežníckych kategóriách:

„Ako sedemnásťročný som počas pôsobenia v Košiciach absolvoval dvojtýždňovú stáž v Bochume v Nemecku. S kategóriou U19 som absolvoval tréningové jednotky a bola to pre mňa skvelá skúsenosť a motivácia do ďalšieho futbalového rozvoja.

O tejto skúsenosti vie málo ľudí. V reprezentácii som bol členom výberu U15 asi v dvoch nomináciách a ak si dobre spomínam, v kategórii U17 som bol dvakrát náhradníkom na nominačnej listine.

Iba v regionálnych výberoch VsFZ som bol stabilným členom. Za reprezentanta celoslovenského výberu sa teda nepovažujem,“ skromne hodnotí svoje pôsobenie v mládežníckych výberoch.

Svoju futbalovú kariéru priblížil takto: „V rokoch 2007 až 2012 som pôsobil v mládežníckych kategóriách a neskôr aj v mužskej kategórii vtedajšieho MFK Košice.

V rokoch 2012 až 2013 som bol súčasťou kádra MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorý vtedy pôsobil v druhej lige. V roku 2013 som sa vrátil do materského klubu Humenné.

Následne som si vážne zranil koleno, absolvoval som dve operácie a musel som si dať približne rok a pol dlhú prestávku od futbalu. Po zranení som sa vrátil späť na ihriská.

V roku 2015 som nastúpil do Policajného zboru a hrával som za FC Borov v šiestej lige. V rokoch 2018 až 2019 som sa na krátky čas vrátil do Humenného, kde som pomohol k postupu do tretej ligy. Nasledovali zastávky v Ptičom a Kamenici.“

Dárius Popík. (Autor: archív DP)

Podmienky sú veľmi dobré

Ofenzívny stredopoliar sa napokon rozhodol pre F.O. Ajax Pakostov. O dôvodoch svojho príchodu povedal:

„Momentálne pôsobím v Ajaxe Pakostov v šiestej lige. Z Pakostova som dostal ponuku, kde o mňa prejavili veľký záujem.

Po dohode so starostom obce pánom Fedorkom som sa rozhodol pre toto mužstvo, v ktorom sú skúsení hráči doplnení mladými šikovnými futbalistami.

V tíme hrávam aj s Majom Dolutovským, s ktorým som pôsobil už v predchádzajúcich kluboch – v Humennom, Borove, Kamenici a teraz v Pakostove. Spolu sa venujeme aj mládeži v FK Humenné, kde máme na starosti kategóriu U12.“

V Pakostove je spokojný. Klub podľa jeho slov funguje takmer na profesionálnej úrovni a podmienky sú veľmi dobré:

„Zo začiatku sme sa v mužstve spoznávali, keďže prišlo viacero nových hráčov, no momentálne je to veľmi dobré a výsledky sa zlepšujú.

Moje účinkovanie hodnotím tak, že už to nie je ako kedysi – často ma limitujú zranenia a zdravotné problémy, ale vždy sa snažím na ihrisku odovzdať maximum a splatiť dôveru ľudí, ktorí vo mňa veria.

Čo sa týka cieľov klubu, v Pakostove to s futbalom myslia naozaj vážne. Tím má na starosti Vladimír Vasilenko, ktorý v minulosti pôsobil aj v štruktúrach FK Humenné.

Cieľom je pohybovať sa na najvyšších priečkach súťaže a pokúsiť sa o postup. Ľudia okolo futbalu v Pakostove robia naozaj maximum.“

Cieľom najmä zostať zdravý

Dárius Popík sa popri náročnom zamestnaní venuje aj práci mládežníckeho trénera. S aktívnou kariérou sa však rozlúčiť neplánuje:

„Mojím cieľom je najmä zostať zdravý. Od toho sa odvíja moje pôsobenie na ihrisku aj pomoc mužstvu a klubu pri napĺňaní ich cieľov.“

Zamestnanie náročné na čas, tréningy, zápasy aj práca s mládežou zaberajú veľa času. Bez podpory najbližších by to podľa neho nešlo:

„Momentálne mám naozaj veľa povinností a málo voľného času. S rodinou sme začali stavať dom, študujem na vysokej škole, venujem sa mládeži v FK Humenné, naplno ma zamestnáva práca a všetok zvyšný čas venujem rodine – svojim dvom synom Sebastianovi (6 rokov), ktorého futbal veľmi baví a v ktorom sa vidím, a Adamkovi (9 mesiacov), a manželke Simone.

Má so mnou veľkú trpezlivosť napriek mojej vyťaženosti a príkladne sa stará o chod domácnosti.“

Tabuľka VI. liga Vihorlatsko-dukelská VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Slovan GiraltovceMFK Slovan GiraltovceMFK Slovan Giraltovce
17
13
2
2
45:13
41
V
P
V
V
V
2
ŠK Slávia LackovceŠK Slávia LackovceŠK Slávia Lackovce
16
13
0
3
62:14
39
V
P
V
V
P
3
F.O. AJAX PakostovF.O. AJAX PakostovF.O. AJAX Pakostov
16
10
1
5
38:22
31
V
P
P
V
V
4
FK Kamenica nad CirochouFK Kamenica nad CirochouFK Kamenica nad Cirochou
17
9
4
4
29:24
31
P
V
V
V
P
5
OFK AGRIFOP StakčínOFK AGRIFOP StakčínOFK AGRIFOP Stakčín
17
9
1
7
37:22
28
P
V
P
V
V
6
OFK Dlhé KlčovoOFK Dlhé KlčovoOFK Dlhé Klčovo
17
8
4
5
31:20
28
P
P
P
P
P
7
OFK HencovceOFK HencovceOFK Hencovce
17
7
3
7
28:32
24
V
V
P
P
P
8
TJ Slovan Belá nad CirochouTJ Slovan Belá nad CirochouTJ Slovan Belá nad Cirochou
17
6
3
8
24:40
21
R
P
V
P
V
9
FK VechecFK VechecFK Vechec
17
6
2
9
29:37
20
R
V
P
V
V
10
FK Ptava PtičieFK Ptava PtičieFK Ptava Ptičie
16
6
1
9
26:39
19
V
V
R
V
V
11
Obecný Futbalový Klub Sečovská PoliankaObecný Futbalový Klub Sečovská PoliankaObecný Futbalový Klub Sečovská Polianka
17
3
2
12
15:45
11
P
P
V
P
P
12
FK Tatran ZámutovFK Tatran ZámutovFK Tatran Zámutov
16
2
5
9
21:54
11
R
P
P
P
P
13
TJ Družstevník TovarnéTJ Družstevník TovarnéTJ Družstevník Tovarné
16
1
2
13
19:42
5
R
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Vpredu Dárius Popík.
    Vpredu Dárius Popík.
    Malá obec funguje takmer na profesionálnej úrovni. S futbalom to myslia naozaj vážne, hovorí opora
    Peter Cingel|dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Malá obec funguje takmer na profesionálnej úrovni. S futbalom to myslia naozaj vážne, hovorí opora