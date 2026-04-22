Malá obec funguje takmer na profesionálnej úrovni. S futbalom to myslia naozaj vážne, hovorí opora

Pakostov je obec v Prešovskom kraji v okrese Humenné. Má niečo vyše 430 obyvateľov.
Miestny F.O. Ajax momentálne pôsobí v VI. lige Vihorlatsko-dukelskej dospelých VsFZ a pohybuje sa v hornej časti tabuľky.
Tú vedie MFK Slovan Giraltovce s päťbodovým náskokom pred Laskovcami. Na postup to v Pakostove zatiaľ nevyzerá, no starosti so záchranou takisto nehrozia.
Futbal sa v neveľkej zemplínskej obci hrá od roku 1962. Klub vtedy začínal ako TJ Partizán. Postupne sa názov menil až na dnešný F.O. Ajax.
Prevažne sa pohyboval v regionálnych súťažiach. Najvyššie na futbalovom „nebi“ to však dotiahli miestne ženy. V určitom období pôsobili v najvyššej súťaži a na východ cestovali tímy ako Slovan či Nové Zámky.
Jedným z lídrov miestneho A-mužstva je 33-ročný Dárius Popík, bývalý mládežnícky reprezentant.
Dve operácie a rok a pol dlhá pauza
Talentovanému futbalistovi sa darilo už v mládežníckych kategóriách:
„Ako sedemnásťročný som počas pôsobenia v Košiciach absolvoval dvojtýždňovú stáž v Bochume v Nemecku. S kategóriou U19 som absolvoval tréningové jednotky a bola to pre mňa skvelá skúsenosť a motivácia do ďalšieho futbalového rozvoja.
O tejto skúsenosti vie málo ľudí. V reprezentácii som bol členom výberu U15 asi v dvoch nomináciách a ak si dobre spomínam, v kategórii U17 som bol dvakrát náhradníkom na nominačnej listine.
Iba v regionálnych výberoch VsFZ som bol stabilným členom. Za reprezentanta celoslovenského výberu sa teda nepovažujem,“ skromne hodnotí svoje pôsobenie v mládežníckych výberoch.
Svoju futbalovú kariéru priblížil takto: „V rokoch 2007 až 2012 som pôsobil v mládežníckych kategóriách a neskôr aj v mužskej kategórii vtedajšieho MFK Košice.
V rokoch 2012 až 2013 som bol súčasťou kádra MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorý vtedy pôsobil v druhej lige. V roku 2013 som sa vrátil do materského klubu Humenné.
Následne som si vážne zranil koleno, absolvoval som dve operácie a musel som si dať približne rok a pol dlhú prestávku od futbalu. Po zranení som sa vrátil späť na ihriská.
V roku 2015 som nastúpil do Policajného zboru a hrával som za FC Borov v šiestej lige. V rokoch 2018 až 2019 som sa na krátky čas vrátil do Humenného, kde som pomohol k postupu do tretej ligy. Nasledovali zastávky v Ptičom a Kamenici.“
Podmienky sú veľmi dobré
Ofenzívny stredopoliar sa napokon rozhodol pre F.O. Ajax Pakostov. O dôvodoch svojho príchodu povedal:
„Momentálne pôsobím v Ajaxe Pakostov v šiestej lige. Z Pakostova som dostal ponuku, kde o mňa prejavili veľký záujem.
Po dohode so starostom obce pánom Fedorkom som sa rozhodol pre toto mužstvo, v ktorom sú skúsení hráči doplnení mladými šikovnými futbalistami.
V tíme hrávam aj s Majom Dolutovským, s ktorým som pôsobil už v predchádzajúcich kluboch – v Humennom, Borove, Kamenici a teraz v Pakostove. Spolu sa venujeme aj mládeži v FK Humenné, kde máme na starosti kategóriu U12.“
V Pakostove je spokojný. Klub podľa jeho slov funguje takmer na profesionálnej úrovni a podmienky sú veľmi dobré:
„Zo začiatku sme sa v mužstve spoznávali, keďže prišlo viacero nových hráčov, no momentálne je to veľmi dobré a výsledky sa zlepšujú.
Moje účinkovanie hodnotím tak, že už to nie je ako kedysi – často ma limitujú zranenia a zdravotné problémy, ale vždy sa snažím na ihrisku odovzdať maximum a splatiť dôveru ľudí, ktorí vo mňa veria.
Čo sa týka cieľov klubu, v Pakostove to s futbalom myslia naozaj vážne. Tím má na starosti Vladimír Vasilenko, ktorý v minulosti pôsobil aj v štruktúrach FK Humenné.
Cieľom je pohybovať sa na najvyšších priečkach súťaže a pokúsiť sa o postup. Ľudia okolo futbalu v Pakostove robia naozaj maximum.“
Cieľom najmä zostať zdravý
Dárius Popík sa popri náročnom zamestnaní venuje aj práci mládežníckeho trénera. S aktívnou kariérou sa však rozlúčiť neplánuje:
„Mojím cieľom je najmä zostať zdravý. Od toho sa odvíja moje pôsobenie na ihrisku aj pomoc mužstvu a klubu pri napĺňaní ich cieľov.“
Zamestnanie náročné na čas, tréningy, zápasy aj práca s mládežou zaberajú veľa času. Bez podpory najbližších by to podľa neho nešlo:
„Momentálne mám naozaj veľa povinností a málo voľného času. S rodinou sme začali stavať dom, študujem na vysokej škole, venujem sa mládeži v FK Humenné, naplno ma zamestnáva práca a všetok zvyšný čas venujem rodine – svojim dvom synom Sebastianovi (6 rokov), ktorého futbal veľmi baví a v ktorom sa vidím, a Adamkovi (9 mesiacov), a manželke Simone.
Má so mnou veľkú trpezlivosť napriek mojej vyťaženosti a príkladne sa stará o chod domácnosti.“