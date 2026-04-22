Dostal tvrdú ranu a urobil chybu. Slafkovský by sa nemal biť, myslí si zámorský expert

Dva zápasy, dve predĺženia, 12 gólov a 80 trestných minút. Séria medzi Montrealom a Tampou Bay ponúka skutočné play-off NHL.
V úvodnom stretnutí zahviezdil Juraj Slafkovský, strelil tri góly a rozhodol o výhre Canadiens v predĺžení.
Tampa sa tak pred druhým zápasom ocitla v kritickej situácii - hrozba, že pocestujú do Montrealu za stavu 0:2, ich prinútila k radikálnej zmene herného prejavu.
Lightning od úvodu jasne deklaroval, že sa nenechajú fyzicky pretlačiť tak, ako minulý rok v sérii proti Floride.
Zápas sa zmenil na festival šarvátok a provokácií. Jedej z najlepších hráčov Tampy Brandon Hagel vyprovokoval hromadnú bitku už v prvej tretine a napätie gradovalo každým striedaním.
Do potýčiek sa zapojil aj Juraj Slafkovský, ktorý sa pri vhadzovaniach často osekával s domácimi hráčmi, predovšetkým s Hagelom.
Nepríjemná taktika voči mladému tímu Montrealu vyšla, Tampa vyhrala 3:2 po predĺžení.
Štvrtá bitka v NHL
Napätie medzi Slafkovským a Hagelom vyvrcholilo v úvode druhej tretiny. Za bránkou Montrealu sa opäť do seba pustili niektorí hráči a Slafkovský si s Hagelom tiež niečo slovne vysvetľoval.
Vzápätí obaja zhodili rukavice.
Rozhodnutie pobiť sa bolo u Slafkovského nečakané. Pred týmto duelom absolvoval počas štyroch sezón v zámorí len tri bitky, z toho žiadnu v aktuálnom ročníku.
Bitky Juraja Slafkovského v NHL
- 9. december 2023, Connor Clifton (Buffalo Sabres)
- 28. september 2024, Marshall Rifai (Toronto Maple Leafs)
- 22. február 2025, Ridley Greig (Ottawa Senators)
- 21. apríl 2026, Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning)
Stále je však slovenským rekordérom. Keď sa prvýkrát pobil v decembri 2023 s Connorom Cliftonom, vo veku 19 rokov, 8 mesiacov a 9 dní sa stal najmladším Slovákom, ktorý v NHL absolvoval pästný súboj.
Prekonal prvenstvo Mariána Hossu, ktorý v ročníku 1998/99 čelil Vincentovi Lecavalierovi.
Slafkovský po hetriku v prvom zápase proti Tampe tentokrát ukázal, že v play-off je pripravený pomôcť tímu akýmkoľvek spôsobom.
Hoci mal proti Hagelovi výraznú fyzickú prevahu, v súboji sa prejavila súperova skúsenosť, na čo Slafkovský doplatil. Hagel najskôr ustál dva údery a jednou tvrdou ranou do tváre poslal Slováka k zemi.
VIDEO: Bitka Juraja Slafkovského a Brandona Hagela
Slafkovský sa ešte znova postavil a údery chcel opätovať, no rozhodcovia hráčov oddelili. Obaja hokejisti inkasovali päťminútové tresty.
Vybral si zlého súpera
Hagel si na trestnej lavici oprel hlavu o dlane, čím Slafkovskému uštipačne naznačil, že ho v bitke „uspal".
Hagel zaznamenal v stretnutí aj gól a asistenciu a spolu s bitkou tak dosiahol tzv. hetrik Gordieho Howea. V dvoch zápasoch strelil tri góly rovnako ako Slafkovský.
„Každý vie, že sme dobrí, keď hráme s emóciami,“ povedal Hagel po zápase.
„Nielen ja, ale aj chlapci sú ochotní do boja vložiť všetko. Ja som sa snažil o to isté a je zrejmé, že to fungovalo.“
Slafkovský bol po súboji zjavne otrasený.
Reportéri The Athletic Arpon Basu a Pierre LeBrun sa v pozápasovom článku zamýšľali, či bolo jeho rozhodnutie prijať bitku so skúseným Hagelom správne.
„Možno to považovať za diskutabilné vzhľadom na výsledok súboja. No zároveň ukázalo, ako silno sa Slafkovský vžíva do svojej novej play-off identity. Toto nie je jeho komfortná zóna. Ale play-off nie je o komfortných zónach, a to, že to Slafkovský v 22 rokoch chápe, je veľký krok v jeho vývoji ako hráča," napísali.
Podľa nich by si mal Slafkovský nabudúce lepšie vybrať súpera.
„Slafkovský by sa nemal biť. Nie je v tom dobrý," uviedol svoj pohľad expert Stu Cowan.
„Neprekvapilo by ma, keby mal Slafkovský po tom údere otras mozgu. Dopadol tvrdo na bradu a zrazil ho k ľadu,“ skonštatoval zámorský novinár.
Ak by sa však Slafkovský rozhodol pokračovať v podobnom štýle hry, Cowan mu odporúča, aby oslovil niekoho, kto mu s tým pomôže.
„Naučiť sa chrániť je ešte dôležitejšie než naučiť sa udierať," dodal.
Otázku k Slafkovského bitke dostal po stretnutí aj kapitán Montrealu Nick Suzuki. Dal mu najavo, aby sa radšej nebil?
„Neviem, cítil, že nastal čas, možno ho to malo nakopnúť do hry," povedal Suzuki. „Je to play-off, rád vidíš, keď chalani dávajú do toho všetko."
Urobil veľkú chybu
Slafkovskému zápas nevyšiel podľa predstáv. Hoci Montreal po dvoch tretinách viedol 2:1, Tampa dokázala skóre otočiť. Aj s prispením slovenského útočníka.
Slafkovský sedem a pol minúty pred koncom duelu poslal zlú prihrávku naslepo na stred klziska, ktorú zachytil Hagel a Kučerov vyrovnal na 2:2.
VIDEO: Chyba Juraja Slafkovského (od 6:16 min.)
„V nedeľu (po hetriku) ste ho milovali, v utorok už nie," napísal k chybe Montreal Gazette. „Niekedy je ľahké zabudnúť, že Slafkovský má iba 22 rokov. Poučí sa."
Chybu urobil v predĺžení aj Kirby Dach a Montreal prehral.
„Potrebovali sme viac chladnokrvnosti," povedal hlavný tréner Martin St. Louis.
„Myslím si, že prvé dve tretiny sme odviedli naozaj dobrú prácu, ale celú tretiu tretinu sme iba bránili. Jednoducho nám to ušlo z rúk. Je to kvalitný tím a keď im stále dávate puk, hráte sa s ohňom."
Séria sa za vyrovnaného stavu sťahuje do Montrealu. Tretí zápas je na programe v noci na sobotu od 1:00 slovenského času.