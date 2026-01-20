Taliansko vyskladalo tím iba z hráčov pôsobiacich v Európe. Na olympiáde vyzve aj Slovákov

Talianska federácia ľadových športov zverejnila nomináciu mužskej hokejovej reprezentácie Talianska na Zimné olympijské hry 2026.
Dvadsaťpäťčlenný káder tvoria hráči pôsobiaci v domácich súťažiach a naprieč Európou.
V nominácii je viacero hráčov so skúsenosťami so zámorským hokejom.
Brankára Damiana Claru si v druhom kole draftu NHL 2023 vybral Anaheim Ducks.
Dlhoročný člen talianskej reprezentácie odohral aj dva zápasy za farmársky tím Ducks v AHL – San Diego Gulls. Následne sa vrátil do Švédska, kde pôsobí v tíme Brynäs v SHL, kde nastúpil do 28 zápasov.
Pre Taliansko ide o prvú účasť na olympijskom hokejovom turnaji od čias, keď krajina hostila Zimné olympijské hry v Turíne pred 20 rokmi.
V „NHL ére“ olympiád skončilo Taliansko v roku 1998 v Nagane na 12. mieste a v roku 2006 na 11. mieste.
Najlepšie umiestnenie v mužskom hokeji dosiahlo v roku 1956 v Cortine, kde ako hostiteľ obsadilo siedme miesto v desaťčlennom turnaji.
Taliansko sa predstaví v skupine B, v ktorej sa stretne so Švédskom, Fínskom a Slovenskom.
Nominácia Talianska na hokejový turnaj na ZOH 2026
Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini
Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta
Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti