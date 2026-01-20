    Taliansko vyskladalo tím iba z hráčov pôsobiacich v Európe. Na olympiáde vyzve aj Slovákov

    Hokejisti Talianska.
    Hokejisti Talianska. (Autor: TASR/AP)
    Okrem Slovenska sa domáci tím stretne aj so Švédskom a Fínskom.

    Talianska federácia ľadových športov zverejnila nomináciu mužskej hokejovej reprezentácie Talianska na Zimné olympijské hry 2026.

    Dvadsaťpäťčlenný káder tvoria hráči pôsobiaci v domácich súťažiach a naprieč Európou.

    V nominácii je viacero hráčov so skúsenosťami so zámorským hokejom.

    Brankára Damiana Claru si v druhom kole draftu NHL 2023 vybral Anaheim Ducks.

    Dlhoročný člen talianskej reprezentácie odohral aj dva zápasy za farmársky tím Ducks v AHL – San Diego Gulls. Následne sa vrátil do Švédska, kde pôsobí v tíme Brynäs v SHL, kde nastúpil do 28 zápasov.

    Pre Taliansko ide o prvú účasť na olympijskom hokejovom turnaji od čias, keď krajina hostila Zimné olympijské hry v Turíne pred 20 rokmi.

    V „NHL ére“ olympiád skončilo Taliansko v roku 1998 v Nagane na 12. mieste a v roku 2006 na 11. mieste.

    Najlepšie umiestnenie v mužskom hokeji dosiahlo v roku 1956 v Cortine, kde ako hostiteľ obsadilo siedme miesto v desaťčlennom turnaji.

    Taliansko sa predstaví v skupine B, v ktorej sa stretne so Švédskom, Fínskom a Slovenskom.

    Nominácia Talianska na hokejový turnaj na ZOH 2026

    Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini

    Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta

    Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti

