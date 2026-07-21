Messiho posledné tango? Skôr posledná prechádzka. Šampionát ukončil éru velikánov

Po takmer šiestich týždňoch sa skončil futbalový šampionát, ktorý však ešte dlho bude rezonovať v spomienkach fanúšikov.
Sportnet pozbieral zaujímavosti turnaja v abecednom poradí.
A ako AI
Na šampionáte mala svoje miesto aj umelá inteligencia. Pomáhala pri rýchlom vyhodnotení určitých situácií.
Pri sledovaní ofsajdov systém využíval 12 kamier a spracovával až 29 dátových bodov pri každom hráčovi päťstokrát za sekundu. Vďaka tomu AI dokázala presne a rýchlo poskytnúť rozhodcom informáciu, či sa útočník nachádzal v ofsajde.
Na turnaji sa používali inteligentné lopty, ktoré boli tiež spojené s AI. Obsahovali zabudované senzory a vďaka sledovaniu pohybu päťdesiatkrát za sekundu presne určili moment kontaktu s loptou. Pomohlo to odhaliť aj tie najmenšie tečovania.
Najviac to mrzelo Chorvátov, ktorým v zápase s Portugalskom neuznali vyrovnávajúci gól Joška Gvardiola v dvanástej minúte pridaného času. Podľa dát sa totiž lopty dotkol hlavou Igor Matanovič a tým pádom bol chorvátsky hráč pred bránkou v ofsajde.
B ako brankári
Majstrovstvá sveta priniesli aj skvelé brankárske výkony. Najviac zákrokov zaznamenal gólman Paraguaja Orlando Gill, ktorý zneškodnil 28 príležitostí. Gill sa vyznamenal aj v penaltovom rozstrele s Nemeckom, keď chytil pokusy Kaia Havertza a Nicka Woltemadeho.
Na druhom mieste podľa počtu zákrokov sa umiestnil Eloy Room s 21 zákrokmi, kým na treťom mieste je trojica gólmanov, ktorí predviedli po 20 zákrokov: Argentínčan Emiliano Martinez, Švajčiar Gregor Kobel a Portugalčan Diogo Costa.
C ako Cruise
Jednou z hviezd veľkolepého programu pred finálovým zápasom bol Tom Cruise.
Na rozdiel od záverečného ceremoniálu na OH v Paríži, keď najprv doslova lietal nad štadiónom Stade de France a potom odniesol olympijskú vlajku na motorke, tentoraz mal oveľa nudnejšiu úlohu: predviedol krátky inšpiratívny príhovor o sile futbalu, jednote a veľkosti.
Americký herec vzápätí pri postrannej čiare pózoval s postavami zo Sesame Street a finále sledoval v spoločnosti Victorie a Davida Beckhamovcov.
D ako diváci
Priamo na štadiónoch videlo zápasy 6 810 966 fanúšikov. V priemere na zápas je to 65 490 divákov. Finále medzi Španielskom a Argentínou sledovalo 80 663 divákov.
Historické maximum padlo 25. júna počas skupinovej fázy, keď sa hralo šesť zápasov v jediný deň a navštívilo ich až 426 834 ľudí.
E ako Espaňa
Španielsko získalo druhý titul majstra sveta po roku 2010. Aj pred šestnástimi rokmi zvládlo finále vo predĺžení, vtedy zdolalo Holandsko 1:0.
Španieli vytvorili rekord v neporaziteľnosti v reprezentačných zápasoch. Tím pod vedením trénera Luisa de la Fuenteho natiahol sériu bez prehry v riadnom hracom čase či predĺžení na 38 stretnutí. V riadnom hracom čase prehrali naposledy v marci 2024 v príprave s Kolumbiou.
Šesťdesiatpäťročný Luis de la Fuente sa stal najstarším trénerom, ktorý na MS triumfoval. S mládežníckymi výbermi Španielska ovládol aj európske šampionáty do 19 a 21 rokov.
Španieli odohrali najviac zápasov zo všetkých doterajších víťazov. V ôsmich stretnutiach udržal brankár Unai Simón sedemkrát čisté konto.
F ako Ferran Torres
Hrdina finále, strelec jediného gólu. 26-ročný útočník prišiel na ihrisko v 62. minúte namiesto Oyarzabala a bol to práve on, ktorý v 106. minúte rozhodol zápas s Argentínou.
Hráč Barcelony dal vo svojom 65. reprezentačnom zápase 25. gól, no bezpochyby najdôležitejší.
VIDEO: Gól Ferrana Torresa vo finále MS 2026
„Môj gól patril 47 miliónom ľudí, nie mne alebo dvadsiatim šiestim hráčom tu,“ vravel po zápase.
G ako góly
V 104 zápasoch šampionátu padlo 308 gólov, čo je v priemere 2,96 na zápas. V porovnaní s predchádzajúcimi troma turnajmi (približne 2,6 gólu na zápas) je to mierny nárast.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Francúz Kylian Mbappé s desiatimi gólmi. Celkovo má na konte 22 gólov na majstrovstvách sveta, čím v historických tabuľkách predbehol Lionela Messiho.
Najviac gólov priniesol zápas o tretie miesto, v ktorom Anglicko zdolalo Francúzsko 6:4.
H ako hydratačná prestávka
Futbal sa po novom hrá na štvrtiny. Na šampionáte FIFA zaviedla takzvané hydratačné prestávky v polovici každého polčasu.
V prípade extrémnych horúčav to nebolo nič nezvyčajné ani pred týmto turnajom, ale situáciu vyhodnotil vždy rozhodca a samotná prestávka nikdy netrvala viac ako minútu.
Tieto hydratačné prestávky mali málo spoločného s pitným režimom, v skutočnosti išlo o reklamnú prestávku, ktorá trvala tri minúty.
Pre tímy to bolo ako mini time-out, ktorý mohol zmeniť obraz hry. Mužstvo, ktoré bolo v laufe, sa zaseklo, naopak tím, ktorý sa trápil, mohol chytiť druhý dych.
Hydratačné prestávky kritizovali fanúšikovia aj tréneri. Arséne Wenger, predseda technickej komisie FIFA, na záverečnej tlačovej konferencii povedal, že vyhodnotia skúsenosti z turnaja a zvážia, či hydratačné prestávky zachovajú aj v budúcnosti, alebo ich zrušia.
I ako Irán
Najviac utláčaný tím. Takto nazval svoje mužstvo tréner iránskej reprezentácie Amir Ghalenoei.
Irán bol jedným z prvých tímov, ktoré sa kvalifikovali na šampionát, no jeho situáciu značne sťažila geopolitická situácia. Medzitým totiž vypukol vojenský konflikt medzi Iránom a Spojenými štátmi americkými.
Hráči a členovia realizačného tímu mali problémy s udelením víz. Svoje zápasy síce odohrali podľa pôvodného rozpisu na pôde USA, svoju základňu presunuli do Mexika a na územie Spojených štátov mohli vstúpiť len na 24 hodín.
Napriek všetkým ťažkostiam Irán takmer postúpil do vyraďovacej fázy. V poslednom zápase skupiny proti Egyptu dal Irán za stavu 1:1 gól, jeho strelec Shoja Khalilzadeh oslavoval vo vytržení, no po preskúmaní situácie gól napokon neplatil pre ofsajd.
J ako Jude Bellingham
Pred šampionátom v Anglicku prebiehala vážna polemika, či má byť Jude Bellingham v nominácii na šampionát.
„Neberte Judea,“ znel titulok v novinách Daily Mail, ktoré boli presvedčené, že anglická reprezentácia nepotrebuje „sólistu, ktorý rozdeľuje“.
Bellingham však odohral skvelý turnaj. Dal sedem gólov, najviac počas jedného šampionátu v histórii Anglicka. V osemfinále s Mexikom a vo štvrťfinále s Nórskom dal po dva góly.
VIDEO: Góly Judea Bellinghama v zápase Anglicko - Mexiko
V Anglicku vypukla „Bellingham-mánia“, londýnsku stanicu Bellingham dočasne premenovali na Jude Bellingham, železnice West Midlands ponúkajú jazdu zadarmo ľuďom s menom Jude.
Klasika „Hey Jude“ od skupiny Beatles zaznieva po každom víťaznom zápase na štadióne aj v krčmách.
Bellingham sa počas tohto turnaja stal nespochybniteľným lídrom anglického národného tímu.
K ako koniec
Šampionát bol reprezentačnou rozlúčkou pre viacero velikánov a znamenal aj koniec jednej éry.
Lúčili sa Luka Modrič, ktorý počas turnaja zaznamenal svoj dvojstý reprezentačný štart, a Cristiano Ronaldo, ktorý ako prvý hráč v histórii skóroval na šiestich svetových šampionátoch.
Reprezentačnú kariéru ukončil aj legendárny mexický brankár Guillermo Ochoa, ktorý sa tiež zúčastnil na šiestich MS a pravdepodobne v národnom tíme neuvidíme už ani Holanďana Virgila van Dijka či Nemca Manuela Neuera.
Najväčšia pozornosť samozrejme smerovala k Lionelovi Messimu, pre ktorého to bolo tiež posledné tango.
L ako Lionel Messi
Posledné tango argentínskeho génia bolo podľa štatistík skôr poslednou prechádzkou.
Messi podľa dát FIFA počas šampionátu celkovo nabehal na ihrisku 64 419,5 metrov, z toho však 41 334,4 metrov prakticky odkráčal, keďže jeho tempo neprekročilo sedem kilometrov za hodinu.
Neznamenalo to však, že by bol na bránu menej nebezpečný. Šprintoval síce málo, ale vždy smerom k bráne a ťažil z výborného výberu miesta. Argentínu doslova niesol na chrbte, dal osem gólov a pripísal si aj štyri asistencie.
Aj vo veku 39 rokov bol jedným z najvýraznejších hráčov celého šampionátu.
M ako maskulinita
Nie však toxická, ale tá krehká. Tieto majstrovstvá sveta ukázali, že muži smú prejavovať aj iné emócie, nielen tradičný hnev.
Messimu po prehratom finále začali tiecť slzy vo chvíli, keď sa už so striebornou medailou postavil pred fanúšikov. Tréner Argentíny Lionel Scaloni sa následne rozplakal na tlačovej konferencii.
VIDEO: Emócie Lionela Scaloniho po finále MS 2026
Bellingham bol viditeľne dojatý po zápase s Nórskom, keď mu tisícky ľudí spievali „Hey Jude“.
Lamine Yamal sa ako čerstvý majster sveta šantil so svojím mladším bratom.
Téme sa venoval aj portál Independent, ktorý napísal článok s titulkom: „Šampionát ukázal, že manosféra umiera a jej koncept maskulinity je pre lúzrov“.
Noviny vyzdvihli, že niektoré najväčšie súčasné hviezdy ako Jude Bellingham či Erling Haaland hovoria s veľkou úctou o svojich matkách a neboja sa ukázať svoju zraniteľnosť.
N ako Nórsko
Nórsku reprezentáciu pred šampionátom mnohí pasovali za čierneho koňa. Mužstvo okolo Erlinga Haalanda potvrdilo oprávnenosť týchto očakávaní.
Nóri v skupine zdolali Irak aj Senegal a už ako istí postupujúci postavili proti Francúzom béčko.
Vo vyraďovacej fáze najprv prešli cez Pobrežie slonoviny a následne cez Brazíliu. Haaland dal celkovo sedem gólov.
Nóri si získali srdcia fanúšikov na celom svete aj „vikinským veslovaním“, ktoré sa stalo hitom šampionátu.
Veslovali diváci na tribúne, po zápasoch hráči na trávniku, fanúšikovia na námestiach v Osle, dokonca aj členovia kráľovskej rodiny. Nórske veslovanie v rytme sa dokonca dostalo aj do polčasovej šou počas finále.
Nóri napokon končili v štvrťfinále, v ktorom prehrali s Anglickom 1:2.
O ako obraty
Argentína sa počas šampionátu viackrát dostala na pokraj vypadnutia, no napokon dokráčala až do finále.
V šestnásťfinále sa potrápila s Kapverdami, ktoré dokázali dvakrát vyrovnať proti úradujúcim majstrom sveta. Napokon však Argentína vyhrala 3:2 po predĺžení.
Jedenásť minút pred koncom osemfinále Egypt viedol nad Argentínou 2:0, ale mužstvo Lionela Scaloniho dokázalo zázračne otočiť zápas ešte pred koncom riadneho hracieho času a vyhralo 3:2.
Argentína vyhrala v riadnom hracom čase aj v semifinále, hoci v 84. minúte ešte viedlo Anglicko 1:0. Messi však dvomi presnými prihrávkami na Enza Fernandeza a Lautara Martíneza zariadil výhru 2:1.
P ako pľúca
Pľúcnu kapacitu musia mať nielen hráči, ale aj komentátori, obzvlášť tí španielsky hovoriaci.
Portál The Athletic po šampionáte preskúmal všetky gólové výkriky na stanici Telemundo, ktorá vysielala šampionát v španielčine.
Najdlhší výkrik „Góóóól“ trval 52 sekúnd a možno trochu prekvapujúco ho diváci nepočuli v žiadnom zápase Argentíny či Španielska, ale v stretnutí Nemecko – Curacao, po vyrovnávajúcej strele Livana Comenenciu.
Pre najmenšiu krajinu, aká sa kedy zúčastnila na majstrovstvách sveta, to bol historický prvý presný zásah.
Futbalový trpaslík síce napokon prehral so štvornásobným majstrom sveta 1:7, ale vďaka tomuto gólu držal nerozhodný stav 17 minút.
Komentátori stanice Telemunda počas celého šampionátu kričali „Góóóól“ celkovo 5484 sekúnd, čo je o niečo viac ako 90 minút.
R ako rozšírenie
Bol to prvý šampionát so 48 účastníkmi. Zmena formátu znamenala nárast zápasov zo 64 na 104, celý turnaj trval 39 dní.
Predstavitelia FIFA nový formát chválili. „Turnaj priniesol vyrovnané súboje a skvelé príbehy, pričom sa obavy z poklesu kvality nepotvrdili,“ vravel Arséne Wenger.
Pablo Zabaleta, člen technickej študijnej skupiny FIFA, vyzdvihol konkrétne výkony outsiderov: „Bojovná remíza Curaçaa s Ekvádorom je dokonalým príkladom toho, čo má rozšírený turnaj priniesť: dať každej krajine príležitosť zažiť svoj veľký okamih na svetovej scéne.“
Lenže neboli všetci takí nadšení. Tréner Ghany Carlos Queiroz povedal, že po novom je skupinová fáza takmer nepodstatná: „Rozšírenie znehodnotilo postup zo skupiny a spravilo z turnaja niečo vulgárne a obyčajné.“
S ako susedia
Česi sa dostali na šampionát cez baráž, v ktorej zvládli dva penaltové rozstrely. Do Mexika cestovali bez veľkých ambícií, ale určite s väčšími očakávaniami, než ako to napokon dopadlo.
Zverenci Miroslava Koubeka prehrali s Južnou Kóreou 1:2, s Južnou Afrikou napriek dobrému úvodu iba remizovali 1:1 a veľký odpor nekládli ani Mexiku, ktorému podľahli 0:3.
Po vypadnutí oznámili koniec reprezentačnej kariéry Patrik Schick a Tomáš Holeš, po niekoľkých dňoch rezignoval aj tréner Miroslav Koubek, hoci zmluvu mal platnú ešte na dva roky.
Česko v konečnom poradí šampionátu obsadilo 39. priečku, čím bolo najhorším európskym účastníkom turnaja.
T ako telefonát
Najväčším škandálom samotného šampionátu bol zrušený trest pre Američana Folarina Baloguna, ktorý dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom zápase s Bosnou a Hercegovinou.
Balogun patrí k najväčším hviezdam americkej reprezentácie a podľa zaužívaných pravidiel dostal po vylúčení dištanc na jeden zápas. V osemfinále s Belgickom mal teda chýbať.
Lenže šampionát v Spojených štátoch amerických sa riadi zvláštnymi pravidlami, na ktoré má veľký vplyv prezident Donald Trump. Zavolal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi a disciplinárna komisia podmienečne pozastavila výkon trestu.
FIFA uviedla, že rozhodnutie vychádzalo z článku 27 pravidiel disciplinárnej komisie, podľa ktorého disciplinárny orgán môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonania disciplinárneho opatrenia.
Belgičania pochopiteľne cítili krivdu. Napokon však zdolali USA aj s Balogunom vysoko 4:1.
U ako ústa
Jednou z noviniek šampionátu bolo pravidlo, že hráč môže byť vylúčený, ak zakrýva ústa počas konfrontácie na ihrisku.
Impulzom pre jeho zavedenie bol aj februárový incident v Lige majstrov, keď Gianlucu Prestianniho z lisabonskej Benficy obvinili z rasistických urážok na adresu Viníciusa Juniora z Realu Madrid.
Prvá červená karta za zakrývanie úst padla v zápase skupiny D medzi Paraguajom a Tureckom. V pridanom čase prvého polčasu bol vylúčený hráč Paraguaja Miguel Almirón, ktorý si zakryl ústa počas slovnej výmeny s tureckým obrancom Mertom Müldürom. Červená karta bola udelená po preskúmaní situácie systémom VAR.
Neskôr bol podľa rovnakého pravidla vylúčený aj Piero Hincapié z Ekvádoru.
V ako Vozinha
Kto by bol povedal, že jednou z najväčších osobností turnaja bude 40-ročný brankár z Kapverd, ktorý počas kariéry pôsobil aj v AS Trenčín?
Vozinha sa stal svetovou hviezdou v zápase so Španielskom, keď predviedol sedem zákrokov a prispel tak obrovskou mierou k remíze 0:0 outsidera so superfavoritom.
Pred stretnutím mal na Instagrame 50-tisíc sledovateľov, v súčasnosti ich je 29 milióna.
VIDEO: Zákroky Vozinhu v zápase Španielsko - Kapverdy
Prvý zápas Vozinhu na šampionáte jeho mama Ana Candida Évora videla iba v televízii, keďže nedokázala zaplatiť drahé poplatky za víza. Po senzačnom výsledku so Španielskom však zakročili americké úrady a umožnili jej vycestovať za synom.
Pokračovanie kapverdskej rozprávky tak sledovala brankárova matka už na mieste. Malá ostrovná krajina v skupine remizovala s Uruguajom aj so Saudskou Arábiou, do šestnásťfinále postúpila z druhého miesta a v ňom podľahla Argentíne po dramatickom priebehu 2:3 v predĺžení.
W ako Wonderwall
Pieseň skupiny Oasis sa stala neoficiálnou hymnou anglickej futbalovej reprezentácie. Po zápasoch ju spievali hráči spoločne s fanúšikmi.
VIDEO: Rozhovor Harryho Kanea po zápase s Mexikom
Po vyradení Mexika v osemfinále spieval Harry Kane s takým oduševnením, že úplne stratil hlas. Jeho pozápasový rozhovor, v ktorom mutoval ako tínedžer, sa stal virálnym.
X ako xG
Z hľadiska očakávaných gólov dominovali Španieli, ktorí podľa oficiálnych štatistík na stránke FIFA dosiahli 17,48 xG a napokon dali 14 gólov.
Na druhom mieste sú Francúzi s hodnotou 16,78 xG a 20 gólmi. Na treťom mieste Argentína, s hodnotou 15,45 xG a 19 gólmi.
Najslabšiu hodnotu xG (1,12) zaznamenalo Tunisko, ktoré na turnaji dalo dva góly.
Y ako Yamal
19-ročný Lamine Yamal sa stal prvým hráčom mladším ako 20 rokov, ktorý má zlato z majstrovstiev Európy i sveta.
Krídelník Barcelony na začiatku turnaja nebol ešte stopercentne fit a na šampionáte dal iba jeden gól, v zápase so Saudskou Arábiou.
„Predvádzal skvelý futbal, ktorý mu pomôže dozrieť a stať sa ešte lepším hráčom, než akým je už teraz. Skutočne sa obetoval pre kolektív. V mojom tíme je to veľmi dôležité. Podľa môjho názoru odohral výborné majstrovstvá sveta,“ vravel o ňom tréner Španielska Luis de la Fuente.
Yamal odohral za Španielsko 28 zápasov a ani raz neprehral. Na veľkých turnajoch bol v základnej zostave 13-krát a všetky zápasy vyhral. Žiadny európsky hráč nemá lepšiu bilanciu.
Spolu so svojím 19-ročným spoluhráčom zo španielskej reprezentácie Pauom Cubarsím sa zároveň stali len štvrtým a piatym tínedžerom v histórii, ktorí nastúpili vo finále majstrovstiev sveta a získali titul. Pred nimi to dokázali Pelé s Brazíliou v roku 1958, taliansky obranca Giuseppe Bergomi v roku 1982 a Kylian Mbappé s Francúzskom v roku 2018.
Z ako Zlatá lopta
Ocenenie pre najlepšieho hráča turnaja získal španielsky stredopoliar Rodri. Síce nezaznamenal žiaden gól ani asistenciu, kraľoval však v iných dôležitých štatistických ukazovateľoch.
Mal najviac dotykov s loptou počas celého turnaja (910), najviac prihrávok (811) a z toho najviac úspešných (756).
Z úspešných prihrávok sa až 204 odohralo v útočnej tretine ihriska, čo bol druhý najvyšší počet zo všetkých hráčov. Rodri okrem toho zaznamenal aj 26 obranných zákrokov.
Bol naozaj všestranným hráčom a ozajstným lídrom španielskej kabíny.
„Veľa z toho, čo Rodri robí, je nedefinovateľné. Jeho najväčšou schopnosťou je, že existuje. A tým, že existuje v správnych priestoroch, udržiava plynulosť hry a rozdáva lopty. Zároveň odrádza súperov od toho, aby si prihrávali v jeho zóne.
Práve on mal azda najväčšiu zásluhu na tom, že Lionel Messi bol vo finále tak málo zapojený do hry,“ napísal o ňom renomovaný novinár Jonathan Wilson v komentári pre Guardian.