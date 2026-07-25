    25.07.2026 11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Richard Carapaz
    EF Education - EasyPost
    Profil etapyOnline prenosVýsledkyPedersenFotogaléria

    Pre Vismu sa končí Tour ďalšou pohromou. Sklamaní sú aj Francúzi, pódia sa nedočkali

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Fotogaléria (49)
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. júl 2026 o 16:34
    ShareTweet10

    Z etapového víťazstva sa teší Richard Carapaz.

    Tour de France 2026

    Výsledky 20. etapy (Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 170,9 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    4:59:39 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 26 s

    3.

    USA

    Sepp Kuss

    Team Visma Lease a Bike

    + 31 s

    4.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Team Emirates - XRG

    + 1:05 min

    5.

    MEX

    Isaac del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 1:05 min

    6.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 1:07 min

    7.

    AUS

    Jai Hindley

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 2:15 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 2:55 min

    9.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 2:55 min

    10.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    + 2:55 min

    Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z tímu EF Education-EasyPost sa stal víťazom 20. etapy 113. ročníka Tour de France.

    Držiteľ bodkovaného dresu dosiahol víťazstvo v kráľovskej etape, v ktorej sa nachádzali až tri stúpania najvyššej kategórie. Celkovo nastúpali cyklisti viac ako päťtisíc výškových metrov.

    Visma sa okrem tímovej časovky stále nedočkala víťazstva, stratila Jonasa Vingegaarda a aj víťazstvo v kráľovskej etape.

    Lídrom bol pred záverom Sepp Kuss, no pri prudkom klesaní dvakrát spadol a napokon skončil až na treťom mieste. 

    Francúz Paul Seixas strácal na pódium 24 sekúnd, ale v predposlednom stúpaní výkonnostne narazil a bol slabší ako Isaac Del Toro.

    Pelotón v nedeľu čaká tradičné vyvrcholenie Tour v Paríži a ak Slovinec Tadej Pogačar zvládne etapu bez vážneho pádu, oslávi piaty triumf.

    Definitíva padla v sobotu vo vrchárskej a aj bodovacej súťaži. Bodkovaný dres si vybojoval práve Carapaz a ten zelený získal Mads Pedersen z Lidl-Trek.

    Fotogaléria z 20. etapy na Tour de France 2026
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu tímu SAE Emirates-XRG v žltom drese vedúceho pretekára počas predposlednej 20. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026
    20. etapa Tour de France 2026
    Belgický pretekár Ilan Van Wilder z tímu Soudal-QuickStep počas lekárskeho ošetrenia po páde v predposlednej 20. etape cyklistických pretekov Tour de France 2026
    20. etapa Tour de France 2026
    49 fotografií
    Belgický pretekár Ilan Van Wilder z tímu Soudal-QuickStep počas lekárskeho ošetrenia po páde v predposlednej 20. etape cyklistických pretekov Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 2026Slovenia's Tadej Pogacar climbs the Sarenne pass ahead of Belgium's Remco Evenepoel, center, and Mexico's Isaac Del Toro, left, during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas crosses the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, right, climbs the Sarenne pass during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, celebrate as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas crosses the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, celebrate as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, celebrate as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, react as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026. Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar climbs the Sarenne pass ahead of Belgium's Remco Evenepoel, center, and Mexico's Isaac Del Toro, left, during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz climbs the Sarenne pass during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sepp Kuss of the U.S. climbs the Sarenne pass during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sepp Kuss of the U.S. rides during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sepp Kuss of the U.S. rides during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, right, Belgium's Remco Evenepoel, center, and Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Juan Ayuso rides during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, climbs the Galibier pass in the pack during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Carapaz bol aktívny počas celého dňa a zaslúžene získal prvenstvo v súťaži, Pedersen si poistil 25 bodov na prémii a s nimi aj zelený dres nečakaným útokom z pelotónu.

    Pogačar v závere pomáhal tímovému kolegovi Isaacovi Del Torovi, ktorému sa podarilo udržať tretie miesto v celkovom poradí a aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.

    Predtým, než sa pretekári dostali druhýkrát za dva dni na vrchol ikonického Alpe d'Huez, museli zdolať ešte štyri kategorizované stúpania. Počas brutálnej kráľovskej etapy ich čakalo dovedna takmer 5500 výškových metrov.

    VIDEO: Posledné kilometre 20. etapy na Tour de France 2026

    Priebeh 20. etapy na Tour de France 2026

    O majiteľovi žltého dresu už bolo v podstate rozhodnuté, no v hre bolo stále prvenstvo vo vrchárskej a bodovacej súťaži.

    Približne 20 km po štarte sa vytvorila na čele silná skupinka pätnástich jazdcov. Boli v nej aj Carapaz a jeho hlavný rival v boji o bodkovaný dres Valentin Paret Peintre (Soudal Quick-Step).

    Carapaz nechcel dopustiť scenár z uplynulých prémií, kde nestíhal v spoločnom šprinte. Zaútočil už 3,5 km pred vrcholom a získal 20 bodov.

    Pedersen sa medzitým prekvapivo vydal osamote za vedúcou skupinou. Vedel totiž, že ak si pripíše plný počet bodov za nasledujúcu šprintérsku prémiu, zelený dres mu už nikto nevezme.

    Pretekári vpredu sa po zjazde ešte pred prémiou spojili do jednej skupiny. Pedersen si potom zaslúžene prišiel po 25 bodov. Pelotón v tom čase strácal na vedúcu skupinu tri minúty.

    Carapaza povzbudil Paret-Peintre a jeho slabší výkon. Francúz nestíhal tempu a Ekvádorčan mohol na ďalších dvoch prémiách rozhodnúť o bodkovanom drese.

    Stúpanie na Col du Télégraphe začal 10-členný únik, balík s Pogačarom strácal 4:30 min. Ako prvý ním prešiel Carapaz, ktorému výrazne pomáhal tímový kolega Ben Healy.

    Nasledoval ďalší legendárny kopec Col du Galibier a s ním aj najvyšší bod tohtoročnej Tour (2.642 m.n.m).

    Carapaz si pripísal ďalších 20 bodov a v tom momente už mal istý bodkovaný dres. V skupine kde bol Pogačar sa medzitým Slovinec rozhodol zabrať a na stúpaní sa zmenil na domestika pre Isaaca Del Tora.

    Jeho tempu však miestami nestíhal ani mladý Mexičan. Zostala s nimi aj väčšina pretekárov z top 10.

    Po náročnom a rýchlom zjazde bolo na rade stúpanie Col de Sarenne, ktorým sa pelotón dostal netradične z druhej strany na Alpe d'Huez.

    Tour týmto úsekom prechádzala vôbec prvýkrát, trasa sa predtým objavila na Dauphine v roku 2017.

    Štvorica vpredu Ayuso, Carapaz, Jay Hindley a Sepp Kuss si vyskúšala útoky a napokon sa odpútal jazdec Vismy Kuss.

    Ten mal celý čas za sebou Carapaza a nevedel sa ho striasť, čiastočne sa mu to podarilo na vrchole stúpania.

    Pod Alpe d'Huez sa pretekári dostali po technickom zjazde na nekvalitnom asfalte a mali čo robiť, aby sa neocitli na zemi.

    Podmienky sa potom o niečo zlepšili, no Kuss spravil v zjazde dve výrazné chyby, spadol a prišiel o možnosť zvíťaziť.

    Carapaz to využil a osamote si prišiel po druhý triumf na tohtoročnej Tour. Kussa ešte pred cieľom predbehol Belgičan Evenepoel.

    Nedeľňajšiu etapu organizátori skrátili. Ministerstvo vnútra oznámilo, že bude musieť presunúť príslušníkov pôvodne zmobilizovaných na zabezpečenie bezpečnosti pretekov do oblastí postihnutých požiarmi.

    Štart nebude v Thoiry neďaleko Paríža, ale priamo na Champs-Élysées. Do programu pribudne niekoľko dodatočných kôl a potom sa prejde na okruh v Montmartre. Pelotón tak absolvuje len 89 km.

    Pod Alpe d'Huez sa pretekári dostali po technickom zjazde na nekvalitnom asfalte a mali čo robiť, aby sa neocitli na zemi.

    Podmienky sa potom o niečo zlepšili, no Kuss spravil v zjazde dve výrazné chyby, spadol a prišiel o možnosť zvíťaziť. Carapaz to využil a osamote si prišiel po druhý triumf na tohtoročnej Tour.

    „Bolo to veľmi, veľmi náročné. V niektorých momentoch som už ani neveril, že to zvládnem. Na štarte som rozmýšľal najmä nad vrchárskou súťažou. Po poistení bodov som sa stále cítil celkom dobre a tak som si dal ďalší cieľ.

    Až do posledných metrov to bol boj a strašne som trpel. Nakoniec to bolo o pár sekundách. Myslím si, že bodkovaný dres si zaslúžim,“ povedal Ekvádorčan v prvom televíznom rozhovore. Kussa ešte pred cieľom predbehol Belgičan Evenepoel.

    Nedeľňajšiu etapu organizátori skrátili. Ministerstvo vnútra oznámilo, že bude musieť presunúť príslušníkov pôvodne zmobilizovaných na zabezpečenie bezpečnosti pretekov do oblastí postihnutých požiarmi.

    Štart nebude v Thoiry neďaleko Paríža, ale priamo na Champs-Élysées. Do programu pribudne niekoľko dodatočných kôl a potom sa prejde na okruh v Montmartre. Pelotón tak absolvuje len 89 km.

    Celkové poradia po 20. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    72:53:44 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 6:26 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 9:42 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 11:56 min

    5.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 13:02 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 14:59 min

    7.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 17:48 min

    8.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 20:00 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 29:28 min

    10.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 33:21 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    527 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    445 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    230 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    198 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    157 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    143 b

    10.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    133 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    156 b

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    100 b

    3.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    99 b

    4.

    USA

    Sepp Kuss

    Team Visma Lease a Bike

    55 b

    5.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    50 b

    6.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    41 b

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    40 b

    8.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    36 b

    9.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    29 b

    10.

    AUS

    Jai Hindley

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    28 b

    Biely dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    73:03:26 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 2:14 min

    3.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 3:20 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 8:16 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 54:01 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:25:46 h

    7.

    USA

    Matthew Riccitello

    Decathlon CMA CGM

    + 2:01:27 h

    8.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 2:22:01 h

    9.

    ESP

    Raúl García

    Movistar

    + 2:42:50 h

    10.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 2:51:35 h

    Tímová klasifikácia:﻿

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    219:01:16 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 36:57 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 1:06:22 h

    4.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:47:44 h

    5.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 2:18:03 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 3:38:20 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Pre Vismu sa končí Tour ďalšou pohromou. Sklamaní sú aj Francúzi, pódia sa nedočkali
    dnes 16:3410
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026.
    Pre Vismu sa končí Tour ďalšou pohromou. Sklamaní sú aj Francúzi, pódia sa nedočkali
    dnes 16:3410
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»Pre Vismu sa končí Tour ďalšou pohromou. Sklamaní sú aj Francúzi, pódia sa nedočkali