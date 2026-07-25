Pre Vismu sa končí Tour ďalšou pohromou. Sklamaní sú aj Francúzi, pódia sa nedočkali

Tour de France 2026
Výsledky 20. etapy (Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 170,9 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
4:59:39 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 26 s
3.
Sepp Kuss
Team Visma Lease a Bike
+ 31 s
4.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
+ 1:05 min
5.
Isaac del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 1:05 min
6.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 1:07 min
7.
Jai Hindley
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 2:15 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 2:55 min
9.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 2:55 min
10.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
+ 2:55 min
Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z tímu EF Education-EasyPost sa stal víťazom 20. etapy 113. ročníka Tour de France.
- 20. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 20. etapa na Tour de France 2026
Držiteľ bodkovaného dresu dosiahol víťazstvo v kráľovskej etape, v ktorej sa nachádzali až tri stúpania najvyššej kategórie. Celkovo nastúpali cyklisti viac ako päťtisíc výškových metrov.
Visma sa okrem tímovej časovky stále nedočkala víťazstva, stratila Jonasa Vingegaarda a aj víťazstvo v kráľovskej etape.
Lídrom bol pred záverom Sepp Kuss, no pri prudkom klesaní dvakrát spadol a napokon skončil až na treťom mieste.
Francúz Paul Seixas strácal na pódium 24 sekúnd, ale v predposlednom stúpaní výkonnostne narazil a bol slabší ako Isaac Del Toro.
Pelotón v nedeľu čaká tradičné vyvrcholenie Tour v Paríži a ak Slovinec Tadej Pogačar zvládne etapu bez vážneho pádu, oslávi piaty triumf.
Definitíva padla v sobotu vo vrchárskej a aj bodovacej súťaži. Bodkovaný dres si vybojoval práve Carapaz a ten zelený získal Mads Pedersen z Lidl-Trek.
Carapaz bol aktívny počas celého dňa a zaslúžene získal prvenstvo v súťaži, Pedersen si poistil 25 bodov na prémii a s nimi aj zelený dres nečakaným útokom z pelotónu.
Pogačar v závere pomáhal tímovému kolegovi Isaacovi Del Torovi, ktorému sa podarilo udržať tretie miesto v celkovom poradí a aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.
Predtým, než sa pretekári dostali druhýkrát za dva dni na vrchol ikonického Alpe d'Huez, museli zdolať ešte štyri kategorizované stúpania. Počas brutálnej kráľovskej etapy ich čakalo dovedna takmer 5500 výškových metrov.
VIDEO: Posledné kilometre 20. etapy na Tour de France 2026
Priebeh 20. etapy na Tour de France 2026
O majiteľovi žltého dresu už bolo v podstate rozhodnuté, no v hre bolo stále prvenstvo vo vrchárskej a bodovacej súťaži.
Približne 20 km po štarte sa vytvorila na čele silná skupinka pätnástich jazdcov. Boli v nej aj Carapaz a jeho hlavný rival v boji o bodkovaný dres Valentin Paret Peintre (Soudal Quick-Step).
Carapaz nechcel dopustiť scenár z uplynulých prémií, kde nestíhal v spoločnom šprinte. Zaútočil už 3,5 km pred vrcholom a získal 20 bodov.
Pedersen sa medzitým prekvapivo vydal osamote za vedúcou skupinou. Vedel totiž, že ak si pripíše plný počet bodov za nasledujúcu šprintérsku prémiu, zelený dres mu už nikto nevezme.
Pretekári vpredu sa po zjazde ešte pred prémiou spojili do jednej skupiny. Pedersen si potom zaslúžene prišiel po 25 bodov. Pelotón v tom čase strácal na vedúcu skupinu tri minúty.
Carapaza povzbudil Paret-Peintre a jeho slabší výkon. Francúz nestíhal tempu a Ekvádorčan mohol na ďalších dvoch prémiách rozhodnúť o bodkovanom drese.
Stúpanie na Col du Télégraphe začal 10-členný únik, balík s Pogačarom strácal 4:30 min. Ako prvý ním prešiel Carapaz, ktorému výrazne pomáhal tímový kolega Ben Healy.
Nasledoval ďalší legendárny kopec Col du Galibier a s ním aj najvyšší bod tohtoročnej Tour (2.642 m.n.m).
Carapaz si pripísal ďalších 20 bodov a v tom momente už mal istý bodkovaný dres. V skupine kde bol Pogačar sa medzitým Slovinec rozhodol zabrať a na stúpaní sa zmenil na domestika pre Isaaca Del Tora.
Jeho tempu však miestami nestíhal ani mladý Mexičan. Zostala s nimi aj väčšina pretekárov z top 10.
Po náročnom a rýchlom zjazde bolo na rade stúpanie Col de Sarenne, ktorým sa pelotón dostal netradične z druhej strany na Alpe d'Huez.
Tour týmto úsekom prechádzala vôbec prvýkrát, trasa sa predtým objavila na Dauphine v roku 2017.
Štvorica vpredu Ayuso, Carapaz, Jay Hindley a Sepp Kuss si vyskúšala útoky a napokon sa odpútal jazdec Vismy Kuss.
Ten mal celý čas za sebou Carapaza a nevedel sa ho striasť, čiastočne sa mu to podarilo na vrchole stúpania.
Pod Alpe d'Huez sa pretekári dostali po technickom zjazde na nekvalitnom asfalte a mali čo robiť, aby sa neocitli na zemi.
Podmienky sa potom o niečo zlepšili, no Kuss spravil v zjazde dve výrazné chyby, spadol a prišiel o možnosť zvíťaziť.
Carapaz to využil a osamote si prišiel po druhý triumf na tohtoročnej Tour. Kussa ešte pred cieľom predbehol Belgičan Evenepoel.
Nedeľňajšiu etapu organizátori skrátili. Ministerstvo vnútra oznámilo, že bude musieť presunúť príslušníkov pôvodne zmobilizovaných na zabezpečenie bezpečnosti pretekov do oblastí postihnutých požiarmi.
Štart nebude v Thoiry neďaleko Paríža, ale priamo na Champs-Élysées. Do programu pribudne niekoľko dodatočných kôl a potom sa prejde na okruh v Montmartre. Pelotón tak absolvuje len 89 km.
Pod Alpe d'Huez sa pretekári dostali po technickom zjazde na nekvalitnom asfalte a mali čo robiť, aby sa neocitli na zemi.
Podmienky sa potom o niečo zlepšili, no Kuss spravil v zjazde dve výrazné chyby, spadol a prišiel o možnosť zvíťaziť. Carapaz to využil a osamote si prišiel po druhý triumf na tohtoročnej Tour.
„Bolo to veľmi, veľmi náročné. V niektorých momentoch som už ani neveril, že to zvládnem. Na štarte som rozmýšľal najmä nad vrchárskou súťažou. Po poistení bodov som sa stále cítil celkom dobre a tak som si dal ďalší cieľ.
Až do posledných metrov to bol boj a strašne som trpel. Nakoniec to bolo o pár sekundách. Myslím si, že bodkovaný dres si zaslúžim,“ povedal Ekvádorčan v prvom televíznom rozhovore. Kussa ešte pred cieľom predbehol Belgičan Evenepoel.
Nedeľňajšiu etapu organizátori skrátili. Ministerstvo vnútra oznámilo, že bude musieť presunúť príslušníkov pôvodne zmobilizovaných na zabezpečenie bezpečnosti pretekov do oblastí postihnutých požiarmi.
Štart nebude v Thoiry neďaleko Paríža, ale priamo na Champs-Élysées. Do programu pribudne niekoľko dodatočných kôl a potom sa prejde na okruh v Montmartre. Pelotón tak absolvuje len 89 km.
Celkové poradia po 20. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
72:53:44 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 6:26 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 9:42 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 11:56 min
5.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 13:02 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 14:59 min
7.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 17:48 min
8.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 20:00 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 29:28 min
10.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 33:21 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
527 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
445 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
230 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
198 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
157 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
143 b
10.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
133 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
156 b
2.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
100 b
3.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
99 b
4.
Sepp Kuss
Team Visma Lease a Bike
55 b
5.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
50 b
6.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
41 b
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
40 b
8.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
36 b
9.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
29 b
10.
Jai Hindley
Red Bull Bora-Hansgrohe
28 b
Biely dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
73:03:26 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 2:14 min
3.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 3:20 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 8:16 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 54:01 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:25:46 h
7.
Matthew Riccitello
Decathlon CMA CGM
+ 2:01:27 h
8.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 2:22:01 h
9.
Raúl García
Movistar
+ 2:42:50 h
10.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 2:51:35 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
219:01:16 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 36:57 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 1:06:22 h
4.
Decathlon CMA CGM
+ 1:47:44 h
5.
Visma Lease a Bike
+ 2:18:03 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 3:38:20 h