Chilavert ho nazval nemým, musel predať dresy a kopačky. Z brankára je národný hrdina

V prvom zápase na majstrovstvách sveta inkasoval štyri góly. Legendárny brankár krajiny José Luis Chilavert ho vtedy ostro skritizoval.
O niekoľko dní dosiahol paraguajský gólman Orlando Gill niečo, čo sa ešte nikdy nikomu na svete nepodarilo: ako brankár sa podieľal na vyradení Nemecka v penaltovom rozstrele na svetovom šampionáte.
Nemci všetky svoje predchádzajúce rozstrely na MS vyhrali a počas nich nepremenili iba jednu penaltu.
V Bostone proti Paraguaju však z bieleho bodu neskórovali hneď traja. Strely Kaia Havertza a Nicka Woltemadeho zneškodnil brankár Gill, kým Jonathan Tah bránu prestrelil.
Juhoamerický tím prvé dva mečbaly ešte nepremenil: Antonio Sanabria bránu netrafil a pokus Fabiana Balbuenu chytil Manuel Neuer. V šiestej sérii však Jose Canale nechyboval.
VIDEO: Penaltový rozstrel v zápase Nemecko - Paraguaj
Mužom zápasu sa stal 26-ročný Orlando Gill. „Obrovská radosť. Bol to náročný zápas. Išli sme do vedenia, súper vyrovnal, ale držali sme sa,“ vravel po stretnutí nový národný hrdina.
„Samozrejme, analyzovali sme každého hráča a každý detail o exekútoroch. Vďaka bohu, že som chytil dve penalty. Je to výnimočné, vyradili sme šampióna. Toto víťazstvo venujeme všetkým Paraguajčanom,“ doplnil.
Brankár argentínskeho San Lorenza špeciálne venoval trofej pre muža zápasu synovcovi, ktorý je v nemocnici. „Alexander, táto trofej je pre teba. Verím, že čoskoro sa budeš cítiť lepšie. Tvoj krstný otec na teba myslí z diaľky,“ vravel Gill.
Vzdal sa aj najcennejšieho dresu
Gill je teraz novým miláčikom národa, pred štyrmi rokmi však prežíval najťažšie obdobie života.
Jeho manželka Melissa mala komplikované tehotenstvo a pôrod nešiel podľa plánov. Melissa dostala infarkt a ich syn Lautaro Daniel bol tiež blízko smrti. Našťastie, obaja prežili, ale rodina bola finančne na mizine.
Gillovi sa vtedy futbalovo nedarilo a aby získal peniaze na zdravotnú starostlivosť pre syna, rozpredal svoje dresy, kopačky aj tréningový úbor.
Vzdal sa aj svojho najcennejšieho suveníru, dresu reprezentácie do 20 rokov, za ktorú odohral jeden zápas na majstrovstvách Južnej Ameriky v roku 2019.
Kým ich syn bojoval o život, vydesení rodičia spávali v aute pred nemocnicou.
VIDEO: Pozápasový rozhovor s Orlandom Gillom
„Keď sa narodil náš syn, nemali sme nič. Musel si predať naozaj všetko. Vždy si stál pri nás, Lauti mal otca vždy vedľa seba.
Nebolo to ľahké a nikdy nebude, ale kde je láska, tam je možné všetko,“ napísala Gillova manželka Melissa emotívny list na sociálnu sieť vlani v septembri, keď Gill debutoval v seniorskej reprezentácii v kvalifikácii MS proti Peru.
„Svojmu mladšiemu ja ďakujem za to, že nikdy sa nevzdal a stále mal v sebe pokoj a bol presvedčený, že raz tá šanca príde.
Musel som naozaj tvrdo bojovať, ale nikdy som sa nevzdával a teraz všetka tá obeta stála za to,“ vravel po vyradení Nemecka Gill.
Verili viac ako gigant
Hráčov Nationalelfu počas rozstrelu privádzal do zúfalstva. Na bránkovej čiare tlieskal, skákal, raz sa dokonca akoby mimovoľne usmial.
Jeho výkon vyzdvihol aj Zlatan Ibrahimovič v štúdiu Fox Sports. „Brankári snívajú o takýchto nociach.
Orlando Gill dával svojim obrancom obrovskú istotu, deptal Nemcov celých 120 minút a v rozstrele bol ešte lepší. Takéto výkony ti navždy zmenia kariéru,“ vyzdvihol legendárny švédsky futbalista.
Gill má v argentínskom klube San Lorenzo zmluvu do roka 2027, na sociálnych sieťach sa však objavili špekulácie, že už dlhšiu dobu nedostal výplatu a je voľným hráčom. Po jeho heroickom výkone proti Nemcom si ho určite všimli aj popredné európske kluby.
„Paraguaj zdolal Nemcov v jedenástkovom rozstrele a to im už nikto nevezme. Ak malý národ verí viac ako gigant, história sa zmení,“ skonštatoval Ibrahimovič.
Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
Gill v mladosti hrával ako útočník, raz mu však tréner povedal: „Buď pôjdeš do brány, alebo budeš na lavičke.“ Vybral si prvú možnosť a to mu zmenilo život.
Sledoval videá Ikera Casillasa a Viktora Valdésa a často vynechal školu, len aby mohol trénovať.
Po úspešnom rozstrele vravel o Neuerovi s najväčším rešpektom. „Je to brankár svetových kvalít. Bolo skvelé byť s ním v jednom rozstrele a aj on chytil jeden pokutový kop,“ uviedol Gill.
V zápase mali Nemci dovedna 21 streleckých pokusov, z toho smerovalo na bránku sedem.
„Bolo to ako v hororovom filme. Nemci sa vynárali všade. Stále tomu nemôžem uveriť, čo sme dosiahli,“ podčiarkol paraguajský brankár.
Umlčal Chilaverta
Po prvom zápase v skupine pritom schytal obrovskú kritiku od legendárneho predchodcu. José Luis Chilavert, najznámejší paraguajský brankár, po prehre 1:4 s USA povedal, že Gill nekomunikuje dostatočne s obrancami.
„Voľbou prvého brankára tréner ukázal, že je emočne labilný. Futbal je o komunikácii a obzvlášť pre brankára,“ rýpol si legendárny gólman.
„Brankár vidí, čo sa deje pred ním a ak ho stále atakujú, musí sa rozprávať s obrancami a stredopoliarmi, aby pokryli miesta kde má problémy. Lenže tento chlapec sa nerozpráva. Je ako nemý,“ poznamenal Chilavert.
Tréner paraguajskej reprezentácie Gustavo Alfaro sa však zastal svojho zverenca. „Bol by som radšej, ak by Chilavert namiesto toho, aby to povedal v rozhlase, zavolal mne osobne.
Má dvere otvorené do národného tímu,“ podčiarkol Alfaro pred zápasom s Nemeckom.
V ňom sa vyskytla situácia, keď hráč súpera akoby blokoval Gilla. Gól Jonatana Taha v predĺžení preto neplatil. Marocký rozhodca Jayed najprv nevidel faul, no po intervencii VAR-u vyhodnotil pohyb Waldemara Antona ako faul na brankára.
Aj vďaka tomu rozhodli napokon až penalty a po nich už nikto nespochybňuje Alfarovo rozhodnutie ohľadom brankárskej jednotky.
„Pred zápasom som mal v tíme 26 bojovníkov, po ňom sú z nich legendy. Neskutočný výkon, každý tam nechal svoje srdce. Je možné, že skončíme hneď v ďalšom kole, uvidíme. Ale tento zápas bol veľkolepý,“ uzavrel tréner paraguajskej reprezentácie.
Pavúk play-off MS vo futbale 2026