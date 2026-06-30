    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2pp
    1:1, 0:0
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    3:4
    Paraguaj
    Paraguaj
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    Chilavert ho nazval nemým, musel predať dresy a kopačky. Z brankára je národný hrdina

    Brankár Paraguaja Orlando Gill.
    Fotogaléria (71)
    Brankár Paraguaja Orlando Gill. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|30. jún 2026 o 13:20
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    Orlando Gill privádzal Nemcov do zúfalstva.

    V prvom zápase na majstrovstvách sveta inkasoval štyri góly. Legendárny brankár krajiny José Luis Chilavert ho vtedy ostro skritizoval.

    O niekoľko dní dosiahol paraguajský gólman Orlando Gill niečo, čo sa ešte nikdy nikomu na svete nepodarilo: ako brankár sa podieľal na vyradení Nemecka v penaltovom rozstrele na svetovom šampionáte.

    Paraguaj v šestnásťfinále MS 2026 remizoval so štvornásobnými majstrami sveta 1:1 a na pokutové kopy zvíťazil 4:3.

    Trofej pre synovca

    Nemci všetky svoje predchádzajúce rozstrely na MS vyhrali a počas nich nepremenili iba jednu penaltu.

    V Bostone proti Paraguaju však z bieleho bodu neskórovali hneď traja. Strely Kaia Havertza a Nicka Woltemadeho zneškodnil brankár Gill, kým Jonathan Tah bránu prestrelil.

    Juhoamerický tím prvé dva mečbaly ešte nepremenil: Antonio Sanabria bránu netrafil a pokus Fabiana Balbuenu chytil Manuel Neuer. V šiestej sérii však Jose Canale nechyboval.

    VIDEO: Penaltový rozstrel v zápase Nemecko - Paraguaj

    Mužom zápasu sa stal 26-ročný Orlando Gill. „Obrovská radosť. Bol to náročný zápas. Išli sme do vedenia, súper vyrovnal, ale držali sme sa,“ vravel po stretnutí nový národný hrdina.

    „Samozrejme, analyzovali sme každého hráča a každý detail o exekútoroch. Vďaka bohu, že som chytil dve penalty. Je to výnimočné, vyradili sme šampióna. Toto víťazstvo venujeme všetkým Paraguajčanom,“ doplnil.

    Brankár argentínskeho San Lorenza špeciálne venoval trofej pre muža zápasu synovcovi, ktorý je v nemocnici. „Alexander, táto trofej je pre teba. Verím, že čoskoro sa budeš cítiť lepšie. Tvoj krstný otec na teba myslí z diaľky,“ vravel Gill.

    Vzdal sa aj najcennejšieho dresu

    Gill je teraz novým miláčikom národa, pred štyrmi rokmi však prežíval najťažšie obdobie života.

    Jeho manželka Melissa mala komplikované tehotenstvo a pôrod nešiel podľa plánov. Melissa dostala infarkt a ich syn Lautaro Daniel bol tiež blízko smrti. Našťastie, obaja prežili, ale rodina bola finančne na mizine.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke brankár Nemecka Manuel Neuer reaguje po prehre v šestnásťfinálovom dueli Nemecko - Paraguaj.
    Na snímke brankár Nemecka Manuel Neuer reaguje po prehre v šestnásťfinálovom dueli Nemecko - Paraguaj.
    Trpký koniec legendy. Neuer definitívne uzavrel reprezentačnú kapitolu v drese Nemecka
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke brankár Nemecka Manuel Neuer reaguje po prehre v šestnásťfinálovom dueli Nemecko - Paraguaj.
    Na snímke brankár Nemecka Manuel Neuer reaguje po prehre v šestnásťfinálovom dueli Nemecko - Paraguaj.
    Trpký koniec legendy. Neuer definitívne uzavrel reprezentačnú kapitolu v drese Nemecka
    dnes 14:021
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    Domov»MS vo futbale 2026»Chilavert ho nazval nemým, musel predať dresy a kopačky. Z brankára je národný hrdina