Trumpov zásah nemienia ignorovať. Nórsko podá pre kauzu Baloguna formálnu sťažnosť

Kauza zrušeného trestu pre amerického futbalistu Folarina Baloguna neutícha ani po skončení MS.
Prezidentka Nórskeho futbalového zväzu Lise Klavenessová oznámila, že podá na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) formálnu sťažnosť.
Klavenessová v rozhovore pre britský denník The Times uviedla, že nemieni ignorovať zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do priebehu šampionátu. Funkcionárov FIFA zároveň obvinila zo snahy prípad ututlať.
Prezident FIFA Gianni Infantino a Trump čelia už niekoľko týždňov ostrej kritike. Americkému útočníkovi Balogunovi totiž napriek červenej karte odpustili trest a mohol nastúpiť v osemfinále MS proti Belgicku.
Bezprecedentné zrušenie suspendácie nasledovalo po Trumpovom telefonáte Infantinovi. Ani Balogun napokon nezabránil prehre domácich USA s Belgickom 1:4.
„Kto poruší takéto pravidlo, vydáva sa na nebezpečnú cestu a ohrozuje celý šport,“ vyhlásila 45-ročná Klavenessová.
Nórsky zväz podľa nej požaduje úplné objasnenie prípadu, predovšetkým okolností Trumpovho telefonátu s Infantinom. Informovala o tom agentúra DPA.