VIDEO: Tlačovka sa zmenila na trápne ticho. Slovenský tréner odišiel po 20 sekundách

Futbalisti maďarského klubu Ferencváros Budapešť prekvapili víťazstvom 2:1 na pôde holandského favorita Twente Enschede v 2. kole kvalifikácie Európskej ligy.
Zverenci Slováka Balázsa Borbélyho triumfovali vďaka dvom presným zásahom Haiťana Lennyho Josepha, ktorý zasiahol do všetkých troch duelov v skupinovej časti na nedávnych majstrovstvách sveta.
Skôr ako o výsledku sa hovorí o bizarnom momente, ktorý nasledoval na pozápasovej tlačovej konferencii. Keď sa k stolu dostal tréner hosťujúceho celku, novinári mali možnosť klásť otázky.
Lenže holandskí žurnalisti mlčali, nikto nezdvihol ruku a k žiadnej otázke neprišlo. Po necelých 20 sekundách sa tak tlačová konferencia skončila fraškou a Borbély sa postavil a odišiel.
VIDEO: Nevydarená tlačovka po zápase Twente - Ferencváros
Odveta sa na maďarskej pôde je na programe vo štvrtok 30. júla, Ferencváros je blízko k postupu do ďalšieho kola. V predošlom vyradil srbskú Vojvodinu Nový Sad.