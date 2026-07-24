VIDEO: Tlačovka sa zmenila na trápne ticho. Slovenský tréner odišiel po 20 sekundách

Nevydarená tlačovka po zápase Twente - Ferencváros
Nevydarená tlačovka po zápase Twente - Ferencváros (Autor: reprofoto)
SITA|24. júl 2026 o 13:28
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Prítomní novinári nepoložili žiadnu otázku.

Futbalisti maďarského klubu Ferencváros Budapešť prekvapili víťazstvom 2:1 na pôde holandského favorita Twente Enschede v 2. kole kvalifikácie Európskej ligy.

Zverenci Slováka Balázsa Borbélyho triumfovali vďaka dvom presným zásahom Haiťana Lennyho Josepha, ktorý zasiahol do všetkých troch duelov v skupinovej časti na nedávnych majstrovstvách sveta.

Skôr ako o výsledku sa hovorí o bizarnom momente, ktorý nasledoval na pozápasovej tlačovej konferencii. Keď sa k stolu dostal tréner hosťujúceho celku, novinári mali možnosť klásť otázky.

Lenže holandskí žurnalisti mlčali, nikto nezdvihol ruku a k žiadnej otázke neprišlo. Po necelých 20 sekundách sa tak tlačová konferencia skončila fraškou a Borbély sa postavil a odišiel.

VIDEO: Nevydarená tlačovka po zápase Twente - Ferencváros

Odveta sa na maďarskej pôde je na programe vo štvrtok 30. júla, Ferencváros je blízko k postupu do ďalšieho kola. V predošlom vyradil srbskú Vojvodinu Nový Sad.

Európska liga

    Nevydarená tlačovka po zápase Twente - Ferencváros
    Nevydarená tlačovka po zápase Twente - Ferencváros
    VIDEO: Tlačovka sa zmenila na trápne ticho. Slovenský tréner odišiel po 20 sekundách
    dnes 13:281
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