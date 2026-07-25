    25.07.2026 11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Richard Carapaz
    EF Education - EasyPost

    Kuss pri páde vystrašil manželku. Pogačar urobil niečo, na čo by Merckx ani nepomyslel

    Tadej Pogačar (vľavo) a Isaac Del Toro v cieli kráľovskej 20. etapy Tour de France 2026.
    Fotogaléria (49)
    Tadej Pogačar (vľavo) a Isaac Del Toro v cieli kráľovskej 20. etapy Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)
    Miroslav Kováčik|25. júl 2026 o 21:20
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    Tadej Pogačar piatykrát vyhrá Tour de France.

    Cieľom prechádzali vo vzájomnom objatí a potom predviedli rovnaké gesto. Vystrčenými ukazovákmi smerom nahor napodobnili býčie rohy.

    Ide o gesto, ktoré je typické pre Isaaca Del Tora. Mladý Mexičan má prezývku "Torito", čo v preklade zo španielčiny znamená malý býk.

    Občas ho používa pri svojich víťazstvách. A hoci kráľovskú etapu 113. ročníka Tour de France nevyhral, na oslavnú pózu mal dôvod.

    Pri svojej premiére na najslávnejších pretekoch udržal za sebou domáceho Paula Seixasa a za pomoci Tadeja Pogačara obsadí tretie miesto.

    "Je to úžasné, nemám slov. Nie je tajomstvom, že sme mali v tíme virózu a posledné tri dni boli veľmi bolestivé. Tím mi však veril a podporoval ma.

    Možno ste to videli cez okuliare, mal som slzy v očiach," povedal Del Toro, ktorý získa aj biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov. 

    Fotogaléria z 20. etapy na Tour de France 2026
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu tímu SAE Emirates-XRG v žltom drese vedúceho pretekára počas predposlednej 20. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026
    20. etapa Tour de France 2026
    Belgický pretekár Ilan Van Wilder z tímu Soudal-QuickStep počas lekárskeho ošetrenia po páde v predposlednej 20. etape cyklistických pretekov Tour de France 2026
    20. etapa Tour de France 2026
    49 fotografií
    Belgický pretekár Ilan Van Wilder z tímu Soudal-QuickStep počas lekárskeho ošetrenia po páde v predposlednej 20. etape cyklistických pretekov Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 202620. etapa Tour de France 2026Slovenia's Tadej Pogacar climbs the Sarenne pass ahead of Belgium's Remco Evenepoel, center, and Mexico's Isaac Del Toro, left, during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas crosses the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, right, climbs the Sarenne pass during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, celebrate as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas crosses the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, celebrate as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, celebrate as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, left, and Mexico's Isaac Del Toro, right, react as they cross the finish line of the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 20. etape na Tour de France 2026. Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar climbs the Sarenne pass ahead of Belgium's Remco Evenepoel, center, and Mexico's Isaac Del Toro, left, during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz climbs the Sarenne pass during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sepp Kuss of the U.S. climbs the Sarenne pass during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sepp Kuss of the U.S. rides during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Sepp Kuss of the U.S. rides during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, right, Belgium's Remco Evenepoel, center, and Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, ride during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Juan Ayuso rides during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, climbs the Galibier pass in the pack during the twentieth stage of the Tour de France cycling race with start in Le Bourg d'Oisans and finish in Alpe d'huez, France, Saturday, July 25, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Pogačar je tímový hráč

    Na jeho úspechu má veľký podiel samotný Pogačar. Hneď v úvode Tour mu pomohol k etapovému víťazstvu, dával na neho pozor, keď mal horšie dni a aj v kráľovskej etape mu bol veľkou oporou.

    Aj keď mal na sebe žltý dres a nikto by od neho nežiadal, aby udával tempo v náročnom stúpaní, on to pre tímového kolegu urobil. Nezištne. 

    "Možno veľa ľudí hovorí, že som Isaacovi pomohol k pódiu, no v prvom rade mi on spolu s tímom pomohli k žltému dresu. Pre mňa bolo dnes cťou pracovať posledné dve hodiny pre Isaaca," hovorí skromne.

    Pogačara často porovnajú s legendárnym Eddym Merckxom, no rozdielni sú hneď vo svojej povahe. Kým Belgičan chcel stále víťaziť, za čo si vyslúžil prezývku Kanibal, Slovinec nemyslí len na seba.

    "Tadej je skutočný tímový hráč a rád vracia tímu jeho podporu," hovorí bývalý austrálsky cyklista a víťaz dvanástich etáp na Tour Robbie McEwen.

    VIDEO: Zostrih z 20. etapy Tour de France 2026

    Ak by Pogačar chcel, vyhral by aj druhú tohtoročnú etapu končiacu na ikonickom Alpe d'Huez. Jeho osobné záujmy však išli v prospech tímu, ktorý sa bude v Paríži tešiť z dvojitého pódia.

    "Isaac mal za domestika najlepšieho cyklistu na svete. Tadej povedal, že nemá žiadne problémy a bude udávať tempo. Chceli sme od nich len to, aby boli opatrní," povedal športový riaditeľ Andrej Hauptman.

    Pád vyzeral strašidelne

    Väčšiu drámu než súboj o pódium v Paríži napokon priniesol boj o etapové víťazstvo. Opäť oň bojoval Richard Carapaz, no zdalo sa, že tretí deň strávený v úniku po sebe si vyžiada svoju daň. 

    Američan Sepp Kuss túžil pre tím Visma-Lease a Bike zachrániť nie príliš vydarenú Tour úspechom v kráľovskej etape a v stúpaní Col de Sarenne si vypracoval náskok pred Ekvádorčanom.

    V zjazde pred výstupom na krátku časť z Alpe d'Huez však Kuss dvakrát spadol v priebehu niekoľkých sekúnd. Najmä druhý pád vyzeral hrozivo. 

    Američan sa kĺzal po múriku, za ktorým bola obrovská priepasť. Nebezpečnú situáciu ešte kontrolovala umne pripevnená ochranná sieť.  

    "Bol som na limite a trochu som neodhadol zákruty. Najskôr v tuneli a potom v ďalšej zákrute, keď som sa snažil získať späť stratený čas. 

    V druhom prípade to bolo dosť strašidelné. Chcem sa ospravedlniť mojej manželke a rodine, že som ich vystrašil," povedal Kuss. 

    Americký cyklista Sepp Kuss počas 20. etapy Tour de France 2026.
    Americký cyklista Sepp Kuss počas 20. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    "Som sklamaný, pretože som mal pocit, že sme vo víťaznej pozícii. Napokon sme však takto prehrali," dodal manažér tímu Visma Marc Reef.

    Kým pre holandský tím je to ďalšia tvrdá rana po odstúpení Jonasa Vingegaarda, Carapaz vyhral druhú etapu aj získal bodkovaný dres.

    "Je úžasné zvíťaziť na Alpe d'Huez, obzvlášť v tomto drese. Myslím, že si to zaslúžim, pretože som na tejto Tour veľmi tvrdo bojoval," dodal.

    Bude mať dosť síl?

    Kým donedávna by cyklistov čakala v nedeľu už len slávnostná etapa do Paríža so záverečným šprintom, tento rok tomu bude inak. 

    Posledná 21. etapa ponúka šancu klasikárom zapísať sa do dejín tohtoročnej Tour a triumfovať na Elyzejských poliach v Paríži. 

    Jazdci budú trikrát prechádzať cez kilometrový dláždený kopec Montmartre, ktorého sklon je 5,5 percenta. Je to ideálne miesto pre dynamický nástup, akým vlani Wout van Aert zlomil Tadeja Pogačara.

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    Slovinec na túto prehru určite nezabudol, no je otázne, či po troch týždňoch pretekania nájde v sebe ešte dosť síl a skúsi zabojovať o víťazstvo. 

    "Uvidíme, ako sa budem cítiť zajtra. Wout tu tento rok nie je, takže mám o súpera menej (smiech). Táto etapa nie je hlavným cieľom, nebudem riskovať, ale možno to skúsim," povedal Pogačar.

    Etapa mala mať pôvodne 133 km, no v dôsledku nedostatku bezpečnostných zložiek, ktoré bojujú s lesnými požiarmi, bola skrátená na 89 km. 

    Pozíciu Van Aerta by mal tento rok nahradiť jeho odveký rival Mathieu van der Poel, ktorý priznal, že sa v horských etapách snažil našetriť nejakú energiu a triumfovať v Paríži je jeho veľkým cieľom.

    Celkové poradie po 20. etape

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    72:53:44 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 6:26 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 9:42 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 11:56 min

    5.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 13:02 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 14:59 min

    7.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 17:48 min

    8.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 20:00 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 29:28 min

    10.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 33:21 min

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    88,7
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Na snímke doterajší líder budovania zeleného dresu, Dán Mads Pedersen.
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Na snímke doterajší líder budovania zeleného dresu, Dán Mads Pedersen.
    Na snímke doterajší líder budovania zeleného dresu, Dán Mads Pedersen.
    Posledná etapa na Tour de France či Veľká cena Maďarska. Športový program na dnes (26. júl)
    dnes 00:00
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    Domov»Tour de France 2026»Kuss pri páde vystrašil manželku. Pogačar urobil niečo, na čo by Merckx ani nepomyslel