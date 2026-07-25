Kuss pri páde vystrašil manželku. Pogačar urobil niečo, na čo by Merckx ani nepomyslel

Cieľom prechádzali vo vzájomnom objatí a potom predviedli rovnaké gesto. Vystrčenými ukazovákmi smerom nahor napodobnili býčie rohy.
Ide o gesto, ktoré je typické pre Isaaca Del Tora. Mladý Mexičan má prezývku "Torito", čo v preklade zo španielčiny znamená malý býk.
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Občas ho používa pri svojich víťazstvách. A hoci kráľovskú etapu 113. ročníka Tour de France nevyhral, na oslavnú pózu mal dôvod.
Pri svojej premiére na najslávnejších pretekoch udržal za sebou domáceho Paula Seixasa a za pomoci Tadeja Pogačara obsadí tretie miesto.
"Je to úžasné, nemám slov. Nie je tajomstvom, že sme mali v tíme virózu a posledné tri dni boli veľmi bolestivé. Tím mi však veril a podporoval ma.
Možno ste to videli cez okuliare, mal som slzy v očiach," povedal Del Toro, ktorý získa aj biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov.
Pogačar je tímový hráč
Na jeho úspechu má veľký podiel samotný Pogačar. Hneď v úvode Tour mu pomohol k etapovému víťazstvu, dával na neho pozor, keď mal horšie dni a aj v kráľovskej etape mu bol veľkou oporou.
Aj keď mal na sebe žltý dres a nikto by od neho nežiadal, aby udával tempo v náročnom stúpaní, on to pre tímového kolegu urobil. Nezištne.
"Možno veľa ľudí hovorí, že som Isaacovi pomohol k pódiu, no v prvom rade mi on spolu s tímom pomohli k žltému dresu. Pre mňa bolo dnes cťou pracovať posledné dve hodiny pre Isaaca," hovorí skromne.
Pogačara často porovnajú s legendárnym Eddym Merckxom, no rozdielni sú hneď vo svojej povahe. Kým Belgičan chcel stále víťaziť, za čo si vyslúžil prezývku Kanibal, Slovinec nemyslí len na seba.
"Tadej je skutočný tímový hráč a rád vracia tímu jeho podporu," hovorí bývalý austrálsky cyklista a víťaz dvanástich etáp na Tour Robbie McEwen.
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Ak by Pogačar chcel, vyhral by aj druhú tohtoročnú etapu končiacu na ikonickom Alpe d'Huez. Jeho osobné záujmy však išli v prospech tímu, ktorý sa bude v Paríži tešiť z dvojitého pódia.
"Isaac mal za domestika najlepšieho cyklistu na svete. Tadej povedal, že nemá žiadne problémy a bude udávať tempo. Chceli sme od nich len to, aby boli opatrní," povedal športový riaditeľ Andrej Hauptman.
Pád vyzeral strašidelne
Väčšiu drámu než súboj o pódium v Paríži napokon priniesol boj o etapové víťazstvo. Opäť oň bojoval Richard Carapaz, no zdalo sa, že tretí deň strávený v úniku po sebe si vyžiada svoju daň.
Američan Sepp Kuss túžil pre tím Visma-Lease a Bike zachrániť nie príliš vydarenú Tour úspechom v kráľovskej etape a v stúpaní Col de Sarenne si vypracoval náskok pred Ekvádorčanom.
V zjazde pred výstupom na krátku časť z Alpe d'Huez však Kuss dvakrát spadol v priebehu niekoľkých sekúnd. Najmä druhý pád vyzeral hrozivo.
Američan sa kĺzal po múriku, za ktorým bola obrovská priepasť. Nebezpečnú situáciu ešte kontrolovala umne pripevnená ochranná sieť.
"Bol som na limite a trochu som neodhadol zákruty. Najskôr v tuneli a potom v ďalšej zákrute, keď som sa snažil získať späť stratený čas.
V druhom prípade to bolo dosť strašidelné. Chcem sa ospravedlniť mojej manželke a rodine, že som ich vystrašil," povedal Kuss.
"Som sklamaný, pretože som mal pocit, že sme vo víťaznej pozícii. Napokon sme však takto prehrali," dodal manažér tímu Visma Marc Reef.
Kým pre holandský tím je to ďalšia tvrdá rana po odstúpení Jonasa Vingegaarda, Carapaz vyhral druhú etapu aj získal bodkovaný dres.
"Je úžasné zvíťaziť na Alpe d'Huez, obzvlášť v tomto drese. Myslím, že si to zaslúžim, pretože som na tejto Tour veľmi tvrdo bojoval," dodal.
Bude mať dosť síl?
Kým donedávna by cyklistov čakala v nedeľu už len slávnostná etapa do Paríža so záverečným šprintom, tento rok tomu bude inak.
Posledná 21. etapa ponúka šancu klasikárom zapísať sa do dejín tohtoročnej Tour a triumfovať na Elyzejských poliach v Paríži.
Jazdci budú trikrát prechádzať cez kilometrový dláždený kopec Montmartre, ktorého sklon je 5,5 percenta. Je to ideálne miesto pre dynamický nástup, akým vlani Wout van Aert zlomil Tadeja Pogačara.
Slovinec na túto prehru určite nezabudol, no je otázne, či po troch týždňoch pretekania nájde v sebe ešte dosť síl a skúsi zabojovať o víťazstvo.
"Uvidíme, ako sa budem cítiť zajtra. Wout tu tento rok nie je, takže mám o súpera menej (smiech). Táto etapa nie je hlavným cieľom, nebudem riskovať, ale možno to skúsim," povedal Pogačar.
Etapa mala mať pôvodne 133 km, no v dôsledku nedostatku bezpečnostných zložiek, ktoré bojujú s lesnými požiarmi, bola skrátená na 89 km.
Pozíciu Van Aerta by mal tento rok nahradiť jeho odveký rival Mathieu van der Poel, ktorý priznal, že sa v horských etapách snažil našetriť nejakú energiu a triumfovať v Paríži je jeho veľkým cieľom.
Celkové poradie po 20. etape
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
72:53:44 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 6:26 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 9:42 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 11:56 min
5.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 13:02 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 14:59 min
7.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 17:48 min
8.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 20:00 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 29:28 min
10.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 33:21 min