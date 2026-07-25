Skvelý štart Podbrezovej do novej sezóny. Doma zničila Michalovce ešte v prvom polčase

Niké liga - 1. kolo
Podbrezová - Michalovce 2:0 (2:0)
Góly: 26. Šiler, 39. Faško
Rozhodovali: Kráľovič – Roszbeck, Vitko
Diváci: 747
Podbrezová: Trnovský – Lampreht, Luka, Mielke – Rusnák (67. Khiminets), Chyla, Š. Faško (67. Chrien), Deml – Silagadze (67. Paraj) – Miljanič (74. Mrvaljevič), Šiler (81. Kováčik)
Michalovce: Jakubech – Park, Pauschek, Volanakis, Čurma – Cottrell (80. Zubairu), Mihhailov – Lemishko, Taylor-Hart (80. Záhradník), Brosnan (72. Kalemi) – Mashike Sukisa (72. Korba)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
V prvom kole futbalovej Niké lige Podbrezová zdolala na svojom ihrisku Michalovce 2:0 a nad týmto súperom vyhrala na svojom štadióne po takmer dvoch rokoch.
Hostia z východu republiky nenadviazali na posledné dve víťazstvá z konca vlaňajšej sezóny, aktuálne bojujú s veľkou maródkou v mužstve.
Domáci boli v prvom dejstve aktívnejší, mali viac šancí, ale prvej vážnejšej strele čelil Trnovský z kopačky svojho bývalého spoluhráča zo Slovana Pauscheka, ktorý mu vyprášil rukavice.
V 20. minúte ho zachránilo brvno po delovke Mashikeho z 18 m. Udreli napokon „železiari“, keď si odrazenú loptu našiel v strede šestnástky Šiler a nekompromisne zakončil.
Na 2:0 zvýšil do prestávky z kraja šestnástky ľavou nohou Faško, keď loptu zaobalil k vzdialenejšej žrdi.
Po prestávke nevyužili Podbrezovčania ďalšie sľubné príležitosti a hostia i napriek snahe nedokázali duel zdramatizovať.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo. Zápas sa mohol skončiť v náš prospech aj vyšším gólovým rozdielom. V prvom polčase sme išli do vedenia 2:0 a mohli sme ho zavrieť skôr aj gólom na 3:0 ešte do prestávky. Trápi ma len slabšia efektivita, lebo sme mohli streliť viac gólov. Som však rád za tri body, je to dôležitý impulz do novej sezóny. Potrebujeme byť iba efektívnejší. Dali sme pekné góly. Verím, že Radek Šiler tu zostane čo najdlhšie.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Chcel by som vyzvať kompetentných, nakoľko je tu 12 kamier v systéme, plus bol priamy prenos, aby prečítali z pier to, čo povedal pri odchode z ihriska Šiler môjmu asistentovi. Nadával našej lavičke a nepreukázal rešpekt voči súperovi. K zápasu, v prvom polčase sa to lámalo, my sme mali prvú šancu, no súper išiel do vedenia. Mali sme aj ďalšie závary v šestnástke, no nedotiahli sme ich do gólu. Mali sme riešiť lepšie finálnu fázu. Súper išiel do vedenia 2:0 V druhom polčase sme to chceli zdramatizovať, ale domáci boli jednoznačne lepší a my sme neboli prakticky ani v šestnástke. Musíme si druhý polčas rozobrať, lebo naša reakcia bola zlá. Máme určité problémy, musíme sa cez ne dostať a počkať na uzdravenie viacerých hráčov a zatiaľ pracovať s tým, čo máme.“