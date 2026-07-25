Skalica môže smútiť. V krajskom derby proti Trnave sa pripravila o výhru vlastným gólom

Vľavo hráč Spartaka Juanmi Carrión a hráč Skalice Lukáš Šimko bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy.
Fotogaléria (6)
Vľavo hráč Spartaka Juanmi Carrión a hráč Skalice Lukáš Šimko bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. júl 2026 o 20:03
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Trnava nepotvrdila na domácom trávniku rolu favorita.

Niké liga - 1. kolo

Trnava - Skalica 1:1 (1:1)

Góly: 45+6. Bariš (vl.) - 41. Podhorocký

ŽK: Laušič, Kudlička – Pudhorocký, Černek, Bariš

Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Bobko

Diváci: 3967

Trnava: Vantruba – Tomič, Mensah, Bajrami, Carrión – Laušič (80. Sabo), Stručka (46. Begala) – Gong (46. Azango), Trello (46. Chorcheli), Kudlička – Mehmeti (46. Wildeboer).

Skalica: Junas (21. Riška) – Suľa (65. Križan), P. Karhan, Guinari (82. Mášik), Morong – Pudhorocký – Daniel, Ravas (65. Nonikašvili), Bariš, Šimko (65. Černek) – Obinna

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Spartaku Trnava remizovali v sobotnom stretnutí 1. kola Niké ligy na domácom ihrisku s MFK Skalica 1:1.

Skóre duelu otvoril v 41. minúte hosťujúci Petr Pudhorocký, vyrovnanie priniesol v šiestej minúte nadstavenia prvého polčasu vlastný gól Damiána Bariša.

Prekvapenie na úkor favorita sa zrodilo hneď v úvodnom kole nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže.

Po siedmom rohu Skalice sa v 41. minúte oprel na šestnástke do odrazenej lopty Pudhorocký a Mensah v snahe odvrátiť do bezpečia, si ju zrazil do vlastnej brány.

Fotogaléria zo zápasu Spartak Trnava - MFK Skalica (Niké liga, 1. kolo)
Hráč Skalice Erik Daniel a hráč Spartaka Juanmi Carrión bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy.
Hráči Spartaka Filip Trello, Timotej Kudlička a hráč Skalice Petr Pudhorocký bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy.
Hráč Spartaka Filip Trello a hráč Skalice Patrick Karhan bojujú o loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy.
Brankár Skalice Martin Junas odkopáva loptu počas zápasu 1. kola Niké ligy vo futbale medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica.
6 fotografií
Tréner Skalice Roman Hudec a jeho asistent Pavol Farkaš sledujú zápas 1. kola Niké ligy vo futbale medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica.Tréner Spartaka Antonio Muňoz sleduje zápas 1. kola Niké ligy vo futbale medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica.

V nadstavenom čase prvého dejstva odcentroval Carrión na Mehmetiho, jeho nepresný volej trafil do hlavy Bariša, od ktorého sa lopta odrazila do brány.

Skalica prišla v prvom polčase o zraneného brankára Junasa, ktorý už v 20. minúte musel otrasený opustiť ihrisko.

Tréner Spartaka cez polčas frontálne prestriedal a vymenil štyroch hráčov. „Andeli“ následne zlepšili výkon, hostia si však už výsledok postrážili.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
7
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
9
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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