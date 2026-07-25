Skalica môže smútiť. V krajskom derby proti Trnave sa pripravila o výhru vlastným gólom

Niké liga - 1. kolo
Trnava - Skalica 1:1 (1:1)
Góly: 45+6. Bariš (vl.) - 41. Podhorocký
ŽK: Laušič, Kudlička – Pudhorocký, Černek, Bariš
Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Bobko
Diváci: 3967
Trnava: Vantruba – Tomič, Mensah, Bajrami, Carrión – Laušič (80. Sabo), Stručka (46. Begala) – Gong (46. Azango), Trello (46. Chorcheli), Kudlička – Mehmeti (46. Wildeboer).
Skalica: Junas (21. Riška) – Suľa (65. Križan), P. Karhan, Guinari (82. Mášik), Morong – Pudhorocký – Daniel, Ravas (65. Nonikašvili), Bariš, Šimko (65. Černek) – Obinna
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Spartaku Trnava remizovali v sobotnom stretnutí 1. kola Niké ligy na domácom ihrisku s MFK Skalica 1:1.
Skóre duelu otvoril v 41. minúte hosťujúci Petr Pudhorocký, vyrovnanie priniesol v šiestej minúte nadstavenia prvého polčasu vlastný gól Damiána Bariša.
Prekvapenie na úkor favorita sa zrodilo hneď v úvodnom kole nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže.
Po siedmom rohu Skalice sa v 41. minúte oprel na šestnástke do odrazenej lopty Pudhorocký a Mensah v snahe odvrátiť do bezpečia, si ju zrazil do vlastnej brány.
V nadstavenom čase prvého dejstva odcentroval Carrión na Mehmetiho, jeho nepresný volej trafil do hlavy Bariša, od ktorého sa lopta odrazila do brány.
Skalica prišla v prvom polčase o zraneného brankára Junasa, ktorý už v 20. minúte musel otrasený opustiť ihrisko.
Tréner Spartaka cez polčas frontálne prestriedal a vymenil štyroch hráčov. „Andeli“ následne zlepšili výkon, hostia si však už výsledok postrážili.