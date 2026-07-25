    Štvrtoligista nemal zľutovanie so súperom z oblastnej súťaže (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)

    Momentka zo zápasu Moravský Svätý Ján - Holíč.
    Momentka zo zápasu Moravský Svätý Ján - Holíč. (Autor: TJ Iskra Holíč)
    Titanilla Bőd|25. júl 2026 o 20:30
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    Hralo sa vyše päťdesiat zápasov.

    Rozbehol sa nový ročník Slovnaft Cupu. Prihlásilo sa do nej rekordných 307 klubov. V sobotu sa hralo vyše 50 zápasov predkola.

    Najvyšším rozdielom zvíťazil Čirč. Účastník štvrtej ligy vyhral v Novej Ľubovni, ktorá hrá oblastnú súťaž, 17:0. Matej Hovančík dal šesť gólov.

    Desať gólov dal aj Jakubov, ktorý vyhral v Malých Levároch 10:0.

    Prekvapením je vyradenie Malaciek, ktoré v uplynulej sezóne pôsobili ešte v tretej lige, no teraz prehrali na pôde piatoligového Závodu 2:3.

    Slovnaft Cup, predkolo, výsledky - sobota, 25. júl

    Prakovce – Gelnica 1:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Torysa – Brezovica 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Široké – Spišský Štvrtok 4:8

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Batizovce – Vikartovce 2:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Harichovce – Jamník 4:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vechec – Nacina Ves 7:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Perín – Malá Ida 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Michaľany – Hraň 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nová Ľubovňa – Čirč 0:17

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Trakany – Borša 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Belá nad Cirochou – Jasenov 1:8

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Stará Bystrica – Nededza 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Radoľa – Bystrička 4:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Horný Hričov – Predmier 3:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vrútky – Bánová 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Žabokreky – Belá-Dulice 3:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vavrečka – Dlhá nad Oravou 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Gbeľany – Bitarová 1:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Dúbravka – Rusovce 1:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Malé Leváre – Jakubov 0:10

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Závod – Malacky 3:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Báhoň – Bernolákovo 0:9

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Igram – Š. Ú. R. 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vysoká pri Morave – Lozorno 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Plavecké Podhradie – Veľké Leváre 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Šenkvice – Slovenský Grob 4:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Viničné – Pezinok 1:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Most pri Bratislave – NŠK 1922 Bratislava 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Košeca – Košecké Podhradie 0:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Horná Poruba – Domaniža 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Skačany – Nitrianske Rudno 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nováky – Kanianka 1:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Borský Mikuláš – Spartak Šaštín-Stráže 3:3, na pok. kopy 3:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Dubovce – Senica 4:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Rišňovce – Nitra-Dolné Krškany 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kolíňany – Nitrianske Hrnčiarovce 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Veľký Cetín – Nitra-Chrenová 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Žitavany – Kalná nad Hronom 2:2, na pok. kopy 5:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Želiezovce – Salka 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nová Stráž – Svätý Peter 0:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Komoča – Kolárovo 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kovarce – Radošina 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Jacovce – Chynorany 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Majcichov – Horné Saliby/Tomášikovo 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Topoľníky – Trstice 0:0, na pok. kopy 4:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Holice – Kostolné Kračany 1:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Čenkovce – Cífer 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Petrova Ves – Slovan Šaštín-Stráže 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Moravský Svätý Ján – Holíč 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Rybky – Hlboké 2:2, na pok. kopy 3:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Dolný Ohaj – Kmeťovo 1:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Výčapy-Opatovce – Čeladice 3:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Plavecký Mikuláš – Rohožník 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Poprad-Stráže – Hranovnica – hrá sa o 20.30

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Moravský Svätý Ján - Holíč.
      Momentka zo zápasu Moravský Svätý Ján - Holíč.
      Štvrtoligista nemal zľutovanie so súperom z oblastnej súťaže (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 20:30
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      Domov»Futbalnet»Štvrtoligista nemal zľutovanie so súperom z oblastnej súťaže (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)