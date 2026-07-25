Štvrtoligista nemal zľutovanie so súperom z oblastnej súťaže (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)

Rozbehol sa nový ročník Slovnaft Cupu. Prihlásilo sa do nej rekordných 307 klubov. V sobotu sa hralo vyše 50 zápasov predkola.
Najvyšším rozdielom zvíťazil Čirč. Účastník štvrtej ligy vyhral v Novej Ľubovni, ktorá hrá oblastnú súťaž, 17:0. Matej Hovančík dal šesť gólov.
Desať gólov dal aj Jakubov, ktorý vyhral v Malých Levároch 10:0.
Prekvapením je vyradenie Malaciek, ktoré v uplynulej sezóne pôsobili ešte v tretej lige, no teraz prehrali na pôde piatoligového Závodu 2:3.
Slovnaft Cup, predkolo, výsledky - sobota, 25. júl
Prakovce – Gelnica 1:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Torysa – Brezovica 0:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Široké – Spišský Štvrtok 4:8
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Batizovce – Vikartovce 2:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Harichovce – Jamník 4:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Vechec – Nacina Ves 7:0
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Perín – Malá Ida 0:2
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Michaľany – Hraň 0:3
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Nová Ľubovňa – Čirč 0:17
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Trakany – Borša 1:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Belá nad Cirochou – Jasenov 1:8
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Stará Bystrica – Nededza 2:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Radoľa – Bystrička 4:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Horný Hričov – Predmier 3:2
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Vrútky – Bánová 0:3
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Žabokreky – Belá-Dulice 3:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Vavrečka – Dlhá nad Oravou 3:1
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Gbeľany – Bitarová 1:4
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Dúbravka – Rusovce 1:6
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Malé Leváre – Jakubov 0:10
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Závod – Malacky 3:2
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Báhoň – Bernolákovo 0:9
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Igram – Š. Ú. R. 1:3
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Vysoká pri Morave – Lozorno 1:2
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Plavecké Podhradie – Veľké Leváre 2:4
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Šenkvice – Slovenský Grob 4:1
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Viničné – Pezinok 1:5
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Most pri Bratislave – NŠK 1922 Bratislava 1:2
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Košeca – Košecké Podhradie 0:6
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Horná Poruba – Domaniža 0:3
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Skačany – Nitrianske Rudno 1:3
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Nováky – Kanianka 1:5
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Borský Mikuláš – Spartak Šaštín-Stráže 3:3, na pok. kopy 3:0
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Dubovce – Senica 4:3
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Rišňovce – Nitra-Dolné Krškany 0:3
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Kolíňany – Nitrianske Hrnčiarovce 3:1
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Veľký Cetín – Nitra-Chrenová 1:2
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Žitavany – Kalná nad Hronom 2:2, na pok. kopy 5:4
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Želiezovce – Salka 1:2
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Nová Stráž – Svätý Peter 0:6
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Komoča – Kolárovo 1:2
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Kovarce – Radošina 2:1
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Jacovce – Chynorany 0:1
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Majcichov – Horné Saliby/Tomášikovo 0:4
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Topoľníky – Trstice 0:0, na pok. kopy 4:5
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Holice – Kostolné Kračany 1:4
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Čenkovce – Cífer 1:3
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Petrova Ves – Slovan Šaštín-Stráže 2:1
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Moravský Svätý Ján – Holíč 0:2
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Rybky – Hlboké 2:2, na pok. kopy 3:4
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Dolný Ohaj – Kmeťovo 1:4
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Výčapy-Opatovce – Čeladice 3:2
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Plavecký Mikuláš – Rohožník 1:3
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Poprad-Stráže – Hranovnica – hrá sa o 20.30
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