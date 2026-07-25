Ďalšie sklamanie pre Ferrari. Opäť bolo blízko k double, komisári ešte dodatočne potrestali Hamiltona

Formula 1 - Veľká cena Maďarska 2026
Výsledky kvalifikácie:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Lando Norris
McLaren
1:17:207 min
2.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,238 s
3.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 0,272 s
4.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,477 s
5.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,012 s
6.
Max Verstappen
Red Bull
+ 0,518 s
7.
George Russell
Mercedes
+ 0,553 s
8.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 0,649 s
9.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 1,074 s
10.
Nico Hulkenberg
Audi
+ 1,479 s
Kvalifikáciu na Veľkú cenu Formuly 1 v Maďarsku vyhral úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.
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Na pódiu ho doplnili obaja jazdci Ferrari, druhý bol Lewis Hamilton a tretí Charles Leclerc.
Hamilton však odštartuje až z 5. priečky, keďže zablokoval Oscara Piastriho a športoví komisári ho potrestali posunom o tri pozície na štarte. Leclerc tak odštartuje z 2. miesta.
Rovnaký trest, ale za porušenie pravidiel pri žltých vlajkách, dostal aj líder šampionátu Kimi Antonelli, ktorý sa zaradí na 7. priečku.
Prvýkrát v sezóne tak neovládol kvalifikáciu jazdec Mercedesu a Norris má našliapnuté k obhajobe víťazstva na okruhu Hungaroring z minulého roka.
„Som veľmi šťastný, že som späť na čele. Kvalifikácia bola náročná, chalani z Ferrari boli veľmi rýchli a celý víkend je to tesné. Priniesli sme pár vylepšení, ale ešte ťažko povedať na základe časov, ako veľmi pomôžu, no dnes jednoznačne pomohli.
Takže sa veľmi teším, špeciálne keď vyhráte kvalifikáciu na trati, kde určite chcete byť na pole position. Autu som veril, takže som v závere na to pritlačil a niekde sa to vyplatilo, niekde nie.
Som v dobrej pozícií, ale jazdci za mnou sú rýchli, majú dobré štarty, takže očakávam náročné preteky,“ povedal Norris v televíznom prenose.
Rekordér v počte víťazstiev na VC Maďarska Hamilton, ktorý zaostal iba o 12 tisícin, sa pokúsi pridať svoj deviaty triumf na okruhu pri obci Mogyoród neďaleko Budapešti.
Aston Martin sa po výrazných úpravách monopostu premiérovo v sezóne dočkal postupu do druhej časti kvalifikácie, keď v nej skončil Fernando Alonso.
Do tretej časti sa prebojovali všetci favoriti a po prvých pokusoch viedol Hamilton pred Norrisom a Leclercom, ale jazdci Ferrari v druhých pokusoch nezrýchlili, zatiaľ čo úradujúci majster sveta v samom závere vylepšil svoj čas a uchmatol si pole position.
Líder šampionátu Kimi Antonelli obsadil 4. miesto, ale Hamiltonov trest ho posunul na tretie.
Jeho kolega z Mercedesu George Russell skončil až siedmy hneď za Maxom Verstappenom, ktorý sa v poslednej zákrute roztočil a spôsobil žltú vlajku.