Ponížil ho Weiss i malý slovenský klub. Postavte mu sochu, je najlepší na svete

„Náš tréner nám dal voľnosť a udržiaval nás v pokoji. To je jeho filozofia. Na finále nás pripravil najlepším možným spôsobom,“ opisoval podľa uefa.com brankár Gianluigi Donnarumma.

Paríž Saint Germain prvýkrát dobyl Ligu majstrov. Vo finále zdolal Inter Miláno 5:0 , čo je rozdielom triedy. Nie jednej, ale takmer dvoch tried. Vo finále doteraz nepoznané.

Aj ako kouč zbiera tituly. Keď v roku 2015 vyhrala Barcelona päť veľkých trofejí, bol vyhlásený za najlepšieho trénera na svete. Teraz sa mu to isté podarilo s PSG.

„Od prvého dňa som hovoril, že chcem vyhrávať dôležité trofeje, a Paríž nikdy predtým nevyhral Ligu majstrov. Podarilo sa nám to po prvýkrát. Je to skvelý pocit urobiť radosť mnohým ľuďom,“ opisoval Enrique.

Je to jednoznačne najlepší tréner v histórii klubu, ten, ktorého energia a zásady najviac zmenili mentalitu tímu,“ napísal denník Le Parisien.

Vráťme sa na začiatok jeho trénerskej kariéry. Nemal to jednoduché. Tri roky viedol v nižšej súťaži barcelonské béčko a zamieril do AS Rím.

A potom počúval slová ako potupa, hanba či blamáž. V auguste to bude presne štrnásť rokov.

Tréner Vladimír Weiss lietal nad hlavami hráčov, bratislavský Slovan v zápase play-off Európskej ligy senzačne vyradil slávny AS Rím.

Hádzali po ňom fľaše

Domáci extrémne rýchlo vyprázdnili svoju arénu. Boli v šoku, stíchli.

Ešte predtým mohutne pískali a hromžili. Hlavne na jedného muža. Trénera Luisa Enriqueho.