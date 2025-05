PSG túži po premiérovom titule v Lige majstrov. Inter siahal na treble, no zatiaľ nemá nič

BRATISLAVA. Futbalový Paríž Saint-Germain sa pokúsi získať svoj prvý titul v Lige majstrov , vo finále v Mníchove ho čaká Inter Miláno so skúsenejším kádrom.

V aktuálnej sezóne už v tíme nefiguruje žiadny z tejto zvučnej trojice. Mbappé odišiel v lete do Realu Madrid, no paradoxne práve po jeho odchode sa PSG pod vedením trénera Luisa Enriqueho dostal najďalej za posledné roky.

Ale práve to ma k príchodu do Paríža motivovalo,“ dodal kouč, ktorý je blízko k zisku treble.

„Všetci sa chceme zapísať do histórie a získať pre PSG prvú trofej v Lige majstrov. Získať nejakú trofej po prvý raz je vždy najťažšie.

„Všetci snívajú o finále Ligy majstrov, ale málokto sa tam dostane. My chceme byť prvým klubom z Paríža, ktorý túto trofej získa,“ uviedol podľa agentúry AFP Enrique, ktorý má na konte jeden triumf v Lige majstrov z čias, keď viedol Barcelonu (2015).

„Ak chceme skutočne zapísať naše meno do histórie, musíme vo finále uspieť,“ povedal Inzaghi, ktorý priviedol tím do finále druhý raz v priebehu troch rokov.

Aktuálny tréner Simone Inzaghi viedol tím aj vo finále 2023, v ktorom podľahol Manchestru City 0:1. Z vtedajšej základnej zostavy by mohlo nastúpiť až osem hráčov aj v sobotňajšom finále.

Dokázal to napriek finančným problémom a obmedzenému rozpočtu, keď po zisku ligového titulu v minulej sezóne nasledovalo nútené prevzatie klubu americkou investičnou spoločnosťou Oaktree.

Inzaghiho mužstvo pravdepodobne nastúpi v rozostavení 3-5-2 a základná jedenástka by mala zahŕňať viacerých skúsených hráčov vrátane troch vo veku nad 36 rokov.

„Čaká nás výnimočný súper, no aj my máme vysoké ambície. Môžeme len podať maximálny výkon a veriť, že to bude stačiť,“ doplnil Inzaghi.