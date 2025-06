Paríž ovládol svet, žiaril neznámy tínedžer a stratil hlas. Je víťaz aj Škriniar?

PSG dominoval vo všetkých štatistikách a súpera ničil od začiatku zápasu až do jeho konca. PSG sa tiež stal prvým klubom, ktorý vyhral finále Ligy majstrov s rozdielom piatich a viac gólov.

„Nemám slov, nemám ani hlas. Je to splnený sen. Keď vám hovoria, aby si vždy pracoval, veril svojim snom... Mám veľké ciele, veľké sny.

„Som veľmi šťastný, ďakujem všetkým svojim spoluhráčom, zamestnancom a to, čo sme dokázali, je jednoducho výnimočné,“ dodal Doué.

Jeho meno sa dá preložiť vo význame: Nadaný a žiadaný.

„Je zrejmé, že mu to už miliónkrát opakovali, možno až do bodu znechutenia, že jeho priezvisko mu sedí ako uliate, že ani vymyslené meno by sa lepšie nevyrovnalo tomu, ktoré má napísané v rodnom liste,“ napísal Le Parisien.

Bude to bláznivé

V úvode sezóny naskakoval mladík do hry ako náhradník, ale v druhej časti sa presadil do základne zostavy. V tejto sezóne strelil celkovo päť gólov, z toho päť v Lige majstrov.

Doué spomenul veľkosť trénera Enriqueho. „Je tu dva roky a zapísal sa do histórie. Po taktickej a mentálnej stránke je to naozaj dobrý tréner, neuveriteľný, a aj ako človek. Je radosť s ním pracovať. Neviem, ako budeme oslavovať, ale bude to bláznivé,“ dodal Doué.