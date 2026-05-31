Gruzínec spečatil skvelú sezónu aj individuálnym ocenením. Stal sa najlepším hráčom Ligy majstrov

Gruzínsky futbalista Chviča Kvaracchelija sa stal najlepším hráčom uplynulej sezóny Ligy majstrov.
Útočník Paríža Saint-Germain sa výrazným spôsobom zaslúžil o to, že francúzsky šampión obhájil triumf v prestížnej súťaži.
V sobotňajšom finále v Budapešti zvíťazil nad Arsenalom Londýn 4:3 po rozstrele z 11 m, v riadnom hracom čase i po predĺžení sa zápas skončil 1:1.
O ocenení pre Kvaraccheliju rozhodli členovia technickej komisie Európskej futbalovej únie UEFA a pozorovatelia.
Gruzínec zaznamenal v uplynulej sezóne LM desať gólov a pridal šesť asistencií. Životný výkon podal v úvodnom semifinále proti Bayernu Mníchov (5:4), v ktorom sa zaskvel dvoma presnými zásahmi.
Vo finále po faule na Kvaraccheliju v šestnástke zahrával PSG pokutový kop. Ousmane Dembele ho premenil a vyrovnal na 1:1, pripomenula agentúra AFP.