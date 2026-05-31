Enrique posúva PSG na Olymp. Triumf v Lige majstrov je odmenou za konzistentnosť

ČTK|31. máj 2026 o 10:18
Ohlasy médií po víťazstve Paríža St. Germain vo finále Ligy majstrov 2025/26 nad Arsenalom Londýn (1:1 pp - 4:3 v rozstrele z 11 m).

L'Equipe: „Paríž je legendárny.“

Le Parisien: „PSG korunovaný za majstra Európy. Oslava, ohňostroje a excesy - príbeh bláznivej noci v Paríži.“

Le Monde: „PSG sa po zisku double v Lige majstrov etabloval ako európska veľmoc.“

Le Figaro: „Legendárny PSG opäť na čele Európy. Víťazstvo pre futbal.“

Sky Sports: „Zlomené srdce Arsenalu.“

BBC: „´Kanonieri´ utrpeli bolestivú prehru v rozstrele.“

The Guardian: „PSG obhájil trofej, sen Arsenalu sa rozplynul v rozstrele.“

La Gazzetta dello Sport: „PSG zopakoval prvenstvo. Luis Enrique opäť na tróne Európy. Arsenal padol v rozstrele.“

Marca: „Luis Enrique pozdvihol PSG do Panteónu Ligy majstrov.“

Mundo Deportivo: „Víťazstvo PSG v Lige majstrov je odmenou za konzistentnosť.“

Bild: „Luis Enrique posúva PSG na Olymp.“

iDnes.cz: „Kúzelník Enqique. Za rok ďalšia trofej Ligy majstrov?“

iSport.cz: „PSG obhájil titul v Lige majstrov. Paríž je v plameňoch.“

PSG's Marquinhos lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEX
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
Desire Doue počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Dro Fernandez počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Myles Lewis-Skelly počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Martin Odegaard počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Ousmane Dembele počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Willian Pacho počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and Arsenal's Kai Havertz run for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, right, and PSG's Achraf Hakimi fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, left, and Arsenal's Piero Hincapie challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores his side's opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz vies for the ball with Arsenal's Martin Odegaard, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores his side's opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz vies for the ball with Arsenal's Martin Odegaard, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate after scoring during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate after scoring during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores the opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov makes a save during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters break windows in a bar in Paris, Saturday, May 30, 2026 while the champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal that's being played in Budapest. (AP Photo/Emma Da Silva) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Willian Pacho, right, challenges for the ball with Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG fans hold up their scarves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's William Saliba, top, heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, foreground, challenges for the ball with PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz heads the ball over the bar during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain fans cheer their team during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele challenges for the ball with Arsenal's Piero Hincapie during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard reaches for the ball in front of PSG's Vitinha, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard eyes the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard controls the ball in front of PSG's Desire Doue and PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue falls on top of Arsenal's Gabriel Magalhaes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes and Arsenal's Kai Havertz in action during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXUEFA President Aleksander Ceferin on the tribune before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe Killers lead vocalist Brandon Flowers performs during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players pose before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz and PSG's Joao Neves goes for header during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz takes a shot during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov saves the ball besides Arsenal's Kai Havertz, bottom, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXA PSG supporter reacts as he watches the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)Paris Saint-Germain fans light flares during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz shoots to score besides PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, center, reacts after missing a chance to score during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Piero Hincapie, right, and PSG's Achraf Hakimi challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Myles Lewis-Skelly collides with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, center, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly, right, challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes, from left, Arsenal's Kai Havertz and PSG's Marquinhos challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, makes an attempt to score during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard fights for the ball with PSG's Desire Doue, left, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXFans watch on TV the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal at a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)PSG's Desire Doue, front, and Arsenal's Martin Odegaard challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta shakes hands with PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Declan Rice controls the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters gather in Paris, Saturday, May 30, 2026 to watch the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal that's being played in Budapest. (AP Photo/Emma Da Silva) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka kicks the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka fouls PSG's Desire Doue, left, to see a yellow card during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, is fouled by PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka fouls PSG's Desire Doue, left, to see a yellow card during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Nuno Mendes challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha kicks the ball ahead of Arsenal's Martin Odegaard, centre, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard, left, reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPlayers argue with a referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka, left, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Nuno Mendes challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPlayers argue with a referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Declan Rice, left, and PSG's Vitinha fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Myles Lewis-Skelly, right, challenges for the ball with PSG's Joao Neves, centre, and PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique watches his team during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Piero Hincapie vies for the ball with PSG's Ousmane Dembele, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Joao Neves challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's William Saliba challenges for the ball with PSG's Desire Doue during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha, left, heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXFans watch on TV the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal at a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)PSG's Desire Doue vies for the ball with Arsenal's William Saliba during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, speaks with PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Khvicha Kvaratskhelia in action in front of Arsenal's Ben White during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes, centre, challenges for the ball with PSG's Desire Doue during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal fans unfurl banners on the stands before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal fans react at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Eberechi Eze misses a penalty during a shootout at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal fans react at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, left, and Khvicha Kvaratskhelia celebrate after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate while Arsenal's Gabriel Magalhaes, centre, reacts after failing to score during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta confronts Arsenal's Eberechi Eze at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov, right, celebrates while Arsenal's Gabriel Magalhaes reacts after failing to score during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov, left, celebrates while Arsenal's Gabriel Magalhaes, 3rd left, reacts after failing to score during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique celebrates after defeating Arsenal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes reacts after missing to score during the penalty shoot out at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain players celebrate after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players react during the shoot out penalty during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate after penalty shootout at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate after penalty shootout at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes shoots over the bar during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi scores from the penalty spot during the penalty shoot out at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Goncalo Ramos celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Joao Neves celebrates after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos celebrates with the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos holds the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos holds the trophy after he Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos lifts the trophy celebrating after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG owner Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with a trophy after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players react after losing the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos lifts the trophy celebrating after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG owner Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi, center, greets players after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with a trophy after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos lifts the trophy after defeating Arsenal at the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with a trophy after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique embraces the trophy at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate with the trophy after winning the Champions League final soccer match against Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Tony Hicks) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal supporters react outside the Emirates stadium in London, Saturday, May 30, 2026, after the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal is being played in Budapest, which PSG won. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEX

