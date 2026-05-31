Enrique posúva PSG na Olymp. Triumf v Lige majstrov je odmenou za konzistentnosť

Ohlasy médií po víťazstve Paríža St. Germain vo finále Ligy majstrov 2025/26 nad Arsenalom Londýn (1:1 pp - 4:3 v rozstrele z 11 m).
L'Equipe: „Paríž je legendárny.“
Le Parisien: „PSG korunovaný za majstra Európy. Oslava, ohňostroje a excesy - príbeh bláznivej noci v Paríži.“
Le Monde: „PSG sa po zisku double v Lige majstrov etabloval ako európska veľmoc.“
Le Figaro: „Legendárny PSG opäť na čele Európy. Víťazstvo pre futbal.“
Sky Sports: „Zlomené srdce Arsenalu.“
BBC: „´Kanonieri´ utrpeli bolestivú prehru v rozstrele.“
The Guardian: „PSG obhájil trofej, sen Arsenalu sa rozplynul v rozstrele.“
La Gazzetta dello Sport: „PSG zopakoval prvenstvo. Luis Enrique opäť na tróne Európy. Arsenal padol v rozstrele.“
Marca: „Luis Enrique pozdvihol PSG do Panteónu Ligy majstrov.“
Mundo Deportivo: „Víťazstvo PSG v Lige majstrov je odmenou za konzistentnosť.“
Bild: „Luis Enrique posúva PSG na Olymp.“
iDnes.cz: „Kúzelník Enqique. Za rok ďalšia trofej Ligy majstrov?“
iSport.cz: „PSG obhájil titul v Lige majstrov. Paríž je v plameňoch.“
