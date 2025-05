ONLINE: Paríž St. Germain - Inter Miláno dnes, Liga majstrov LIVE (finále)

Dámy a páni Vítam Vás pri sledovaní dnešného textového prenosu z finálového zápasu Ligy majstrov medzi Paríž Saint-Germain a Inter Miláno.



Paríž Saint-Germain



Zverenci Luisa Enriqueho prežívajú fantastickú sezónu. S veľkým prehľadom ovládli francúzsku najvyššiu súťaž, v ktorej opäť vybojovali majstrovský titul. Výhra vo francúzskej lige je už bežná vec pre Parížanov. Tetnto rok sa však dokázal dostať až do finále Ligy majstrov. V základnej skupina mali obrovské problémy, keď sa takmer do vyraďovacej časti nekvalifikovali. Vo vyraďovačke sa však rozbehli k parádnym výkonom. Dokázali vyradiť Brest. Následne v parádnom dvojzápase vyradili anglický Liverpool. Ich cestu skrížili ešte dvaja anglickí súperi. Vo štvrťfinále vyradili Aston Villu po výsledkoch 3:1 doma a vonku prehrali 2:3. V semifinále narazili na Kanonierov z Londýna. Zverencov Mikela Artetu vyradili po víťazstvách 1:0 v Londýne a doma v Paríži 2:1.



Inter Miláno



Milánčania nedokázali obhájiť mastrovský titul v Serii A. Skončili o jeden bod za Neapolom. Obsadili teda 2. pozíciu. V Lige majstrov predvádzajú výborné výkony. Dokázali sa kvalifikovať priamo do osemfinále, kde po dvoch jasných zápasoch vyradili Feyenoord Rotterdam aj so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom. Vo štvrťfinále to už bola iná káva. Vyzvali mníchovský Bayern a vo výbornom dvojzápase zápase dokázali postúpiť. V Nemecku zvíťazili 2:1 a doma po veľkej dráme remizovali 2:2. V semifinále narazili na nezastaviteľnú Barcelonu. V epickom dvojzápase dokázali tento katalánsky veľkoklub vyradiť. V španielsku sa zápas skončil divokou remízou 3:3. Inter Miláno doma dokázal Barcelonu pretlačiť 4:3 po predĺžení a vybojoval si účasť vo finále.