Kopírovanie Realu im nevyšlo. Zbavili sa najväčších hviezd a môžu ovládnuť svet

V Lige majstrov to dotiahol až do finále, kde ho v sobotu (o 21.00 vysiela Nova Sport 3) v Mníchove čaká milánsky Inter.

"Motiváciou pre mňa je vyhrať Ligu majstrov po prvýkrát s Parížom. Chcem to ako darček pre tím, pre klub, pre mesto. Urobiť niečo historické, ako je prvé víťazstvo s takým veľkým klubom, by tomu dodalo mimoriadnu príchuť," opisoval Enrique.

Nie sú posadnutí

Na jeho domáce zápasy chodí priemerne viac ako sedemdesiat tisíc divákov, s mestským rivalom je zároveň najnavštevovanejším tímom ligy.

„Hráči sú odhodlaní vyhrať. Nie sú posadnutí - to nechceme. Stále mám určité pochybnosti o tom, koho nasadiť,“ vravel podľa uefa.com Inzaghi.

Zaujímavosťou je, že Inter v tomto ročníku Ligy majstrov dostal len 11 gólov a z toho 6 inkasovali v poslednom semifinálovom dvojzápase proti Barcelone.

„Títo hráči za tieto štyri roky dokázali veľa. Všetci sme dali do toho všetko. Sme hrdí na to, že sme Inter. Sníval som o tom, že si zahrám finále Ligy majstrov. Ako hráčovi sa mi to nepodarilo. Ako trénerovi mi to vyšlo už druhýkrát, vďaka tejto skupine hráčov,“ priznal Inzaghi. Pred dvoma rokmi jeho tím prehral vo finále s Manchestrom City.