Mbappe sa stal kráľom strelcov Ligy majstrov, Paríž vyrovnal rekord Barcelony

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe (Autor: TASR/AP)
TASR|31. máj 2026 o 12:15
ShareTweet0

PSG vyrovnal takmer 30-ročný historický zápis.

Najlepším kanonierom futbalovej Ligy majstrov za ročník 2025/26 sa stal s 15 gólmi Kylian Mbappe z Realu Madrid.

Za ním nasledoval Angličan Harry Kane, ktorého Bayern Mníchov stroskotal pred bránami finále a jeho bilancia sa zastavila na 14 presných zásahoch. Real vypadol už vo štvrťfinále práve proti Bayernu.

Dvojciferné gólové konto mali ešte Anthony Gordon (Newcastle), Julian Alvarez (Atletico Madrid) a Chviča Kvaracchelija - hráč úspešného obhajcu PSG.

Najviac asistencií nazbieral brazílsky krídelník Vinicius Junior, ktorý pripravil spoluhráčom z Realu osem gólov. Rovnaký počet gólových prihrávok zaznamenal aj Michael Olise z Bayernu.

Najlepšiu ofenzívu mali počas celej súťaže hráči Paríža St. Germain. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho vo finále uzavrelo gólové konto na méte 45 presných zásahov, čím vyrovnalo doterajší rekord súťaže vytvorený Barcelonou v ročníku 1999/2000.

O dva góly menej strelili Mníchovčania, ktorí podľahli PSG v semifinále. Tieto dva tímy sa najčastejšie dostali aj k zakončeniu do priestoru brány, pričom Parížania vystrelili 117-krát a Bayern 106-krát.

V hlavnej súťaži LM padlo 655 gólov, čo je priemer 3,47 na zápas. Diváci videli gól v priemere každých 26 minút.

Individuálne štatistiky LM v ročníku 2025/2026

najlepší strelci:

15 gólov - Kylian Mbappe (Real Madrid)

14 - Harry Kane (Bayern Mníchov)

10 - Chviča Kvaracchelija (Paríž St. Germain), Anthony Gordon (Newcastle United), Julian Alvarez (Atletico Madrid)

8 - Erling Haaland (Manchester City), Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)

7 - Luis Diaz (Bayern), Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)

najviac asistencií:

8 - Vinicius Junior (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov)

6 - Kvaracchelija, Achraf Hakimi (Paríž St. Germain)

5 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marseille), Leandro Trossard (Arsenal Londýn)

strely na bránu:

30 - Mbappe

25 - Osimhen

23 - Alvarez, Kane

strely mimo bránu:

23 - Vinicius Junior

15 - Alvarez, Hugo Ekitike (Liverpool), Pio Esposito (Inter Miláno)

14 - Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)

ofsajdy:

14 - Osimhen

12 - Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus)

10 - Ademola Lookman (Atletico)

najviac faulujúci:

23 - Maximiliano Araujo (Sporting Lisabon)

22 - Desire Doue (Paríž St. Germain), Fermin Lopez (FC Barcelona)

21 - Alvarez, Jonathan Tah (Bayern Mníchov)

najviac faulovaní:

29 - Lamine Yamal (FC Barcelona), Kvaracchelija

28 - Luis Suarez (Sporting Lisabon)

27 - Vinicius Junior, Matheus Silva (FK Karabach)

celkový počet prihrávok:

1694 - Vitinha (Paríž St. Germain)

1163 - Strahinja Pavlovič (Bayern Mníchov)

1124 - Joshua Kimmich (Bayern Mníchov)

najviac strelených gólov:

45 - Paríž St. Germain

43 - Bayern Mníchov

35 - Atletico Madrid

najmenej inkasovaných gólov:

7 - Arsenal Londýn

11 - FC Pafos

12 - Inter Miláno

strely na bránu:

117 - Paríž St. Germain

106 - Bayern Mníchov

94 - Real Madrid

strely mimo bránku:

104 - Paríž St. Germain

86 - Bayern Mníchov

83 - Atletico Madrid

najviac rohových kopov:

101 - Paríž St. Germain

85 - Atletico Madrid

80 - Real Madrid

držanie lopty (v percentách):

61,0 - Paríž St. Germain

60,6 - FC Barcelona

58,1 - Bayern Mníchov

celkový počet prihrávok:

10810 - Paríž St. Germain

8746 - Bayern Mníchov

7769 - Atletico Madrid

Liga majstrov

Liga majstrov

    Auto horí a ohňostroj exploduje po tom, čo fanúšikovia Paríža St. Germain oslavujú obhajobu titulu pred Eiffelovou vežou
    Auto horí a ohňostroj exploduje po tom, čo fanúšikovia Paríža St. Germain oslavujú obhajobu titulu pred Eiffelovou vežou
    VIDEO: Oslavy v Paríži sa zmenili na masívne nepokoje. Polícia zadržala stovky osôb
    dnes 12:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Mbappe sa stal kráľom strelcov Ligy majstrov, Paríž vyrovnal rekord Barcelony