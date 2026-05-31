Mbappe sa stal kráľom strelcov Ligy majstrov, Paríž vyrovnal rekord Barcelony

Najlepším kanonierom futbalovej Ligy majstrov za ročník 2025/26 sa stal s 15 gólmi Kylian Mbappe z Realu Madrid.
Za ním nasledoval Angličan Harry Kane, ktorého Bayern Mníchov stroskotal pred bránami finále a jeho bilancia sa zastavila na 14 presných zásahoch. Real vypadol už vo štvrťfinále práve proti Bayernu.
Dvojciferné gólové konto mali ešte Anthony Gordon (Newcastle), Julian Alvarez (Atletico Madrid) a Chviča Kvaracchelija - hráč úspešného obhajcu PSG.
Najviac asistencií nazbieral brazílsky krídelník Vinicius Junior, ktorý pripravil spoluhráčom z Realu osem gólov. Rovnaký počet gólových prihrávok zaznamenal aj Michael Olise z Bayernu.
Najlepšiu ofenzívu mali počas celej súťaže hráči Paríža St. Germain. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho vo finále uzavrelo gólové konto na méte 45 presných zásahov, čím vyrovnalo doterajší rekord súťaže vytvorený Barcelonou v ročníku 1999/2000.
O dva góly menej strelili Mníchovčania, ktorí podľahli PSG v semifinále. Tieto dva tímy sa najčastejšie dostali aj k zakončeniu do priestoru brány, pričom Parížania vystrelili 117-krát a Bayern 106-krát.
V hlavnej súťaži LM padlo 655 gólov, čo je priemer 3,47 na zápas. Diváci videli gól v priemere každých 26 minút.
Individuálne štatistiky LM v ročníku 2025/2026
najlepší strelci:
15 gólov - Kylian Mbappe (Real Madrid)
14 - Harry Kane (Bayern Mníchov)
10 - Chviča Kvaracchelija (Paríž St. Germain), Anthony Gordon (Newcastle United), Julian Alvarez (Atletico Madrid)
8 - Erling Haaland (Manchester City), Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)
7 - Luis Diaz (Bayern), Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)
najviac asistencií:
8 - Vinicius Junior (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov)
6 - Kvaracchelija, Achraf Hakimi (Paríž St. Germain)
5 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marseille), Leandro Trossard (Arsenal Londýn)
strely na bránu:
30 - Mbappe
25 - Osimhen
23 - Alvarez, Kane
strely mimo bránu:
23 - Vinicius Junior
15 - Alvarez, Hugo Ekitike (Liverpool), Pio Esposito (Inter Miláno)
14 - Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)
ofsajdy:
14 - Osimhen
12 - Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus)
10 - Ademola Lookman (Atletico)
najviac faulujúci:
23 - Maximiliano Araujo (Sporting Lisabon)
22 - Desire Doue (Paríž St. Germain), Fermin Lopez (FC Barcelona)
21 - Alvarez, Jonathan Tah (Bayern Mníchov)
najviac faulovaní:
29 - Lamine Yamal (FC Barcelona), Kvaracchelija
28 - Luis Suarez (Sporting Lisabon)
27 - Vinicius Junior, Matheus Silva (FK Karabach)
celkový počet prihrávok:
1694 - Vitinha (Paríž St. Germain)
1163 - Strahinja Pavlovič (Bayern Mníchov)
1124 - Joshua Kimmich (Bayern Mníchov)
najviac strelených gólov:
45 - Paríž St. Germain
43 - Bayern Mníchov
35 - Atletico Madrid
najmenej inkasovaných gólov:
7 - Arsenal Londýn
11 - FC Pafos
12 - Inter Miláno
strely na bránu:
117 - Paríž St. Germain
106 - Bayern Mníchov
94 - Real Madrid
strely mimo bránku:
104 - Paríž St. Germain
86 - Bayern Mníchov
83 - Atletico Madrid
najviac rohových kopov:
101 - Paríž St. Germain
85 - Atletico Madrid
80 - Real Madrid
držanie lopty (v percentách):
61,0 - Paríž St. Germain
60,6 - FC Barcelona
58,1 - Bayern Mníchov
celkový počet prihrávok:
10810 - Paríž St. Germain
8746 - Bayern Mníchov
7769 - Atletico Madrid