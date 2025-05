Paríž zaplavia tisíce policajtov. Obavy vyvolávajú fanúšikovia PSG, plno bude aj na Roland Garros

Polícia - ilustračná fotka. (Autor: REUTERS)

REUTERS | 30. máj 2025 o 14:19 Share Tweet 0

Hoci finále Ligy majstrov sa hrá v Mníchove, prípadné víťazstvo PSG by spustilo oslavy v ich domovskom meste, ktoré by sa mohli zvrhnúť do nepokojov.