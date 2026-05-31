Arteta cíti krivdu. Boli sme jediní, kto chcel hrať futbal, smial sa talent Paríža

„Navždy štvrtý“ znel slávny, desaťročie trvajúci futbalový výrok, ktorý prenasledoval londýnsky Arsenal.
Pod vedením bývalého manažéra Arsena Wengera neustále skončil na štvrtom mieste v ligovej tabuľke. Presnejšie až šesťkrát medzi rokmi 2005 a 2014.
Po odchode francúzskeho kouča v roku 2018 sa však „kanonieri" umiestnili v nasledujúcich štyroch ročníkoch dvakrát na piatom a dvakrát na ôsmom mieste v Premier League.
Fanúšikovia boli frustrovaní. Hnev pokračoval aj po angažovaní Mikela Artetu v decembri 2019.
Arsenal však za posledné roky vybudoval jeden z najsilnejších kádrov v Európe. Za posledných šesť sezón minul na posily viac ako pol miliardy eur.
Cieľ bol jasný – vyhrať s Artetom prestížnu trofej.
Zdolal ich najlepší tím sveta
To sa mu podarilo pred niekoľkými dňami v anglickej Premier League. Vzácny triumf, na ktorý mohol nadviazať už po týždni vo finále prestížnej Lige majstrov.
Francúzsky majster Paríž St. Germain však ukázal, prečo je najlepší tím súčasnosti.
Po výhre v penaltovom rozstrele sa stal len druhým klubom v modernej histórii, ktorý získal ušatú trofej druhý rok v rade (prvý bol Real Madrid medzi rokmi 2016 a 2018, pozn. red.).
„Cítim bolesť," smútil na pozápasovej tlačovej konferencii manažér Arsenalu Mikel Arteta. „Keď ste zopár pokutových kopov od víťazstva v najväčšej futbalovej klubovej súťaži, tak cítite bolesť," dodal.
„Chcem zablahoželať PSG, pretože sú podľa mňa najlepším tímom na svete. Čo dokážu s loptou, s individuálnymi akciami, som ešte nevidel," chválil súpera.
Len jeden tím hral futbal
Finále Ligy majstrov ukázalo kontrast medzi štýlmi oboch tímov. Na jednej strane stál Arsenal, obranne disciplinovaný, ofenzívne bezzubý, možno až s naivnou vierou, že ustojí tlak Parížanov.
Tí sa na druhej strane prezentovali ofenzívnym, nápaditým štýlom hry, počas ktorého v druhom polčase vynikli individuality v zostave Luisa Enriqueho.
„Súper vedel, ako brániť. Bolo to veľmi ťažké," opísal defenzívnu hru Arsenalu kouč PSG Luis Enrique a pokračoval: „Myslím si, že sme si zaslúžili vyrovnať a nakoniec sme veľmi radi, že sme získali túto trofej.“
Parížania zakončili finálový duel so 75-percentným držaním lopty, 21 strelami a 806 presnými prihrávkami. Zhruba štvrtinu tohto čísla mal Arsenal (196 úspešných prihrávok).
„Dnes sme si to zaslúžili, pretože sme boli jediní, kto chcel hrať futbal," povedal uštipačne stredopoliar Parížanov Joao Neves.
Enrique: Arsenal skóroval po šťastnej akcii
Arsenal sa vo finále ujal vedenia už po šiestich minútach hry. Protiútok, ktorý si vytvoril a zakončil gólom Kai Havertz.
„Myslím si, že zápas sa pre nich začal najlepšie, ako len mohol. Skórovali po šťastnej akcii," poznamenal pre TNT Sports kouč Parížanov Luis Enrique.
Gólu predchádzala diskutabilná hra rukou po tom, čo sa zdalo, že loptu zasiahol Leandro Trossard, no v hre sa pokračovalo. Neskôr zahral rukou vo vlastnej šestnástke aj Bukayo Saka, no penalta sa nepískala.
Lavička Arsenalu však vybuchla v predĺžení, keď Noni Madueke padol v šestnástke PSG po súboji s Nunom Mendesom.
Arteta videl penaltu
„Pozerám sa na to spätne a pokojne to mohla byť penalta,“ povedal následne tréner Londýnčanov Mikel Arteta. „Obzvlášť keď sa pozrieme na penalty, ktoré rozhodcovia udelili tento rok v súťaži," hneval sa ďalej.
Bývalý rozhodca Premier League Graham Scott pre The Athletic situáciu ozrejmil nasledovne: „Arsenal by mohol poukázať na relatívne nízku toleranciu rozhodcu voči fyzickému kontaktu inde na ihrisku, čo viedlo k sérii priamych kopov proti nim, najmä v druhom polčase.
Ale či sa nám to páči alebo nie, hranica pre potrestanie potenciálnych priestupkov v pokutovom území je oveľa vyššia. Myslím si, že išlo o správny verdikt. Bude veľa komentárov v štýle „Videl som také penalty odpískať“, ale v konečnom dôsledku by som radšej obhajoval rozhodcu za to, že sa do tejto situácie nezapojil."
Penalta, na ktorú svet nezabudne
Práve penalty rozhodli o celom osude stretnutia. Hráči Arsenalu Eberechi Eze a Gabriel nepremenili svoje pokusy v rozstrele.
„Sú zdrvení,“ povedal po dueli stredopoliar Arsenalu Declan Rice pre TNT Sports, keď sa ho spýtali na Gabriela a Ezeho. „To sa jednoducho stáva vo futbale. Nebudú poslední hráči, ktorí nepremenili penalty vo finále. Bez nich by sme určite nevyhrali Premier League," dodal.
Gabriel sa stal prvým hráčom, ktorý poslal loptu v penaltovom rozstrele nad brvno, od Serginha v drese AC Miláno v roku 2005.
„Zabudnite na zápas, na fakt, že Arsenal sa ujal vedenia do šiestich minút, alebo že Paríž St. Germain mal 75-percentné držanie lopty. Jediný príbeh, na ktorom skutočne záleží, jediný príbeh, o ktorom sa bude rozprávať v nasledujúcich rokoch, sa týka dvoch penált, ktoré Arsenal nepremenil,“ píše Stuart James z The Athletic.
Keď Gabriel minul, zakryl si tvár rukami. Zatiaľ čo hráči, náhradníci, celý trénerský štáb PSG oslavoval, kapitán francúzskeho tímu Marquinhos sa zastavil pri stopérovi Arsenalu a utešoval ho. Išlo o silné gesto reprezentačného spoluhráča.
Chaos v Paríži
Podľa ministra vnútra Laurenta Núneza bolo vo Francúzsku v dôsledku nepokojov po víťazstve Paríža zatknutých viac ako sedemsto ľudí.
„Minulý rok sme pri rovnakej udalosti zaznamenali 592 zadržaní. Takže evidujeme nárast o 32 percent,“ povedal Núnez.