Zdolal rakovinu, depresie aj alkohol. Príbeh obrancu Interu má udivuje svet

Práve tento stredný obranca v 93. minúte v semifinálovej odvety proti FC Barcelona strelil gól, ktorým zabezpečil svojmu tímu remízu 3:3 a poslal duel do predĺženia. Inter nakoniec vyhral 4:3 po predĺžení a 7:6 vo dvojzápase a postúpil do finále," uviedol web BBC Sport.

Futbalovú kariéru začal v roku 2006 v Pavii v Serie C. Po hosťovaní v Renate v Serii D začal Acerbi cestovať po Taliansku s prestupmi do Regginy, Janova a Chieva, kde debutoval v Serii A a stal sa jedným z najsľubnejších obrancov v lige.

"Bola to jeho intuícia, nič som mu nepovedal,“ povedal po zápase s úsmevom tréner Interu Simone Inzaghi. Jeho spoluhráč Carlos Augusto pre BBC Sport doplnil "Ďakujem mu, že v tej chvíli našiel v sebe silu ísť do šestnástky. Má skvelý príbeh aj mimo ihriska, Ace sa jednoducho nikdy nevzdáva.“

Po šiestich mesiacoch ho "Rossoneri" požičali späť do Chieva a na konci sezóny sa opäť presunul do Sassuola. Krátko nato, počas lekárskej prehliadky v júli 2013, Acerbimu diagnostikovali rakovinu semenníkov. "Z jedného dňa na druhý sa ocitnete bezmocní a prekvapení a zistíte, že váš život sa môže navždy zmeniť,“ spomínal Acerbi o niekoľko rokov neskôr.

"Už na začiatku kariéry som nemal ten správny prístup profesionála. Často som prichádzal na tréningy opitý bez toho, aby som sa úplne zotavil z predchádzajúcej noci. Bol som fyzicky silný a to mi stačilo. Keď však môj otec zomrel, klesol som na úplné dno. Už som nemal žiadnu energiu a už som nemohol hrať. Bol som chorý a pil by som čokoľvek," priznal Acerbi.

Teraz, keď Acerbi na začiatku každého zápasu zdvihne ruky k nebu, robí to pre mŕtveho otca. Jeho otec zomrel krátko po jeho prestupe do AC Miláno. Acerbi vtedy stratil životný balans a upadol do depresie. Úradovať začal aj majster alkohol.

S pomocou svojich blízkych sa v nasledujúcej sezóne vrátil na súťažné ihrisko a výkonnostne bol zrazu stabilnejší ako predtým. Po piatich úspešných sezónach v Sassuole prestúpil v roku 2018 do Lazia Rím.

Tam sa stretol s trénerom Simonem Inzaghim, ktorý dôrazne presadzoval, aby ho Acerbi v roku 2022 nasledoval do Milána. Poukazoval na jeho vodcovské schopnosti.

"Inter bol rád, že si ma vypočul ohľadom Acerbiho. Vedel som, že nám pomôže, pretože jeho koncentrácia a húževnatosť sú jedinečné,“ povedal S. Inzaghi. "Tiež som mu poradil, aby prestúpil do Interu. Jeho otec bol fanúšik Nerazzurri a to by ho s ním, ak by žil, definitívne zmierilo,“ prezradil hráčov psychológ Paolo Franchini.

Nikdy neprijal prehru

Acerbiho obľúbeným zvieraťom je lev a vždy bojoval ako lev, na ihrisku aj mimo neho. Tetovanie na jeho hrudi má nápis "Levi kráľ" ďalší lev mu reve z brucha. Alex, priateľská levia postava z animovaného filmového seriálu "Madagaskar", sa usmieva z jeho pravej ruky.

Acerbi nikdy neprijal prehru a vzoprel sa osudu, ktorý ho konfrontoval s rakovinou. Vzoprel sa aj proti trénerovi národného tímu Talianska Lucianovi Spallettimu, ktorý ho nepovolal takmer dva roky. Medzitým je však už späť v reprezentácii napriek pokročilému veku.