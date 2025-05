Najhorší prestup v dejinách? Z premrhaného talentu je superstar PSG

V tejto sezóne strelil 33 gólov. S 21 zásahmi je najlepším strelcom francúzskej ligy. Senzačnú fazónu má hlavne v tomto kalendárnom roku, keď strelil 25 gólov. Kto je to Ousmane Dembélé?

V Lige majstrov to dotiahli až do finále, kde ich v sobotu (o 21.00 vysiela Nova Sport 3) v Mníchove čaká milánsky Inter.

V Barcelone naňho nespomínajú najlepšie. Vzhľadom na náklady na jeho osobu to bol jeden z najväčších prepadákov v dejinách futbalových prestupov.

Dortmund a famózny kšeft

V lete 2017 si vytrucoval prestup do Barcelony. Bez ospravedlnenia neprišiel na tréning. Šéfovia Dortmundu sa mu najskôr vyhrážali rôznymi sankciami, no nakoniec ho predali. Za 105 miliónov eur plus bonusy v hodnote 30 miliónov.

V tom čase išlo o druhý najdrahší prestup v dejinách futbalu.

„Nie, nie je to prehnaná suma. Vieme, ako s týmto trhom nakladať. Kluby musia ísť s dobou. Všetci teraz budú prekonávať svoje rekordné sumy," vyhlásil vtedajší tréner Barcelony Ernesto Valverde.