Finále Ligy majstrov 2024/2025 - Paríž St. Germain - Inter Miláno (miesto, dátum, čas)

Zaujímavosťou je, že všetky predchádzajúce finále Ligy majstrov hrané v Mníchove vyhrali tímy, ktoré získali trofej prvýkrát: Nottingham Forest (1979), Olympique Marseille (1993), Borussia Dortmund (1997) a Chelsea (2012).

Ak by PSG zvíťazil v roku 2025, tento trend by pokračoval, keďže by to bol ich prvý triumf v súťaži.