Od novembra nemajú výplaty. Dohrá Bardejov sezónu s dorastencami?

Vo vnútri klubu to však zďaleka nie je ideálne. Práve naopak. Hráčom meškajú peniaze a hrozí scenár, že sezónu dohrá výrazne omladený tím.

Ako by ste charakterizovali súčasnú situáciu v bardejovskom futbale?

Ako je známe, k 15. novembru som skončil v pozícii prezidenta i hlavného sponzora Partizána. Nedá sa donekonečna financovať klub z vlastných prostriedkov. A ľudia sú akí sú, preto som sa rozhodol, že to ukončím.

Ostal som ako štatutár, ktorý zo zákona musí byť, a predseda predstavenstva, ale nemám problém odstúpiť úplne, ak je problémom moja osoba. Ponúkol som mestu akcie na odpredaj, ale to do dnešného dňa neprejavilo záujem o to, aby sa stalo akcionárom, či už väčšinovým alebo menšinovým.