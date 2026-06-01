Slováci v Dunajskej Strede naplnili rolu favorita. Oznámkujte ich výkon po triumfe nad Maltou

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Dunajskej Strede v prípravnom zápase nad Maltou 2:1.
Slováci sa ujali vedenia v 9. minúte zásluhou Lukáša Haraslína, na druhej strane vyrovnal Joseph Mbong o necelú polhodinu neskôr.
Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tím v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom deviatykrát v jedenástom dueli. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.
Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Malte. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.