Slováci v Dunajskej Strede naplnili rolu favorita. Oznámkujte ich výkon po triumfe nad Maltou

Na snímke zľava Adam Obert (Slovensko), Ilyas Chouaref (Malta) a Ondrej Duda (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.
Na snímke zľava Adam Obert (Slovensko), Ilyas Chouaref (Malta) a Ondrej Duda (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede. (Autor: TASR)
Sportnet|1. jún 2026 o 20:01
ShareTweet0

Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v prípravnom zápase proti Malte.

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Dunajskej Strede v prípravnom zápase nad Maltou 2:1.

Slováci sa ujali vedenia v 9. minúte zásluhou Lukáša Haraslína, na druhej strane vyrovnal Joseph Mbong o necelú polhodinu neskôr.

Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tím v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom deviatykrát v jedenástom dueli. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Malte. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

Reprezentácie

Na snímke hráči Slovenska sa tešia z víťazného gólu Rolanda Galčíka.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z víťazného gólu Rolanda Galčíka.
Weiss penil po polhodine. Slovákov vykúpil nováčik, kulisu zachraňovali deti
Pavol Spál|dnes 21:07
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slováci v Dunajskej Strede naplnili rolu favorita. Oznámkujte ich výkon po triumfe nad Maltou