Kalná nad Hronom končí v tretej lige. Predseda klubu sa prihovára k fanúšikom

Medzi ďalšie dôvody patrí aj stále väčší problém angažovanosti kvalitných futbalistov, ktorí by vzorne reprezentovali náš klub.

Obec Kalná nad Hronom ako generálny sponzor KFC v zastúpení pánom starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva nám v zmysle našej žiadosti na tento rok vyčlenila historicky najvyššiu dotáciu. Vo všetkom, o čo sme požiadali, nám vyhoveli a aj touto cestou by som vám chcel opätovne veľmi pekne poďakovať. Skutočne si to veľmi vážime.

V posledných rokoch sme sa vo výbore KFC snažili nespoliehať iba na našu obec a aktívne sme hľadali aj iné spolupráce. V momentálnej dobe je to však stále ťažšie, keďže sa každý borí so svojimi problémami. O to viac si vážim každý jeden sponzorský dar, ktorý bol nášmu klubu venovaný na jeho činnosť. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Z pozície poslanca obecného zastupiteľstva si plne uvedomujem aj stále ťažšiu dobu, ktorou momentálne prechádzajú aj samosprávy, vrátane našej obce – nášho generálneho partnera. Pri svojom rozhodovaní som preto musel brať ohľad aj na tento fakt. Zároveň som nechcel ohroziť fungovanie našej mládežníckej základne, ktorej sme sa začali v uplynulých sezónach intenzívnejšie venovať.

V kontexte vyššie uvedených dôvodov a stále rastúcich nákladov a cien sme boli postavení pred otázku, čo si vyberieme – či finančne náročné pokračovanie A-mužstva v III. lige alebo svoju pozornosť upriamime na mládež a zabezpečíme ekonomickú stabilizáciu nášho klubu bez potreby navyšovania našej dotácie od obce. Vzhľadom na vyššie uvedené som sa jednoducho nemohol rozhodnúť inak.