Slovensko definitívne uzavrelo súpisku na MS. Tréneri škrtli posledné meno

Slovákom padla posledná možnosť na posilnenie sa zo zámoria. V nedeľu večer hral vo farmárskej AHL duel útočník Oliver Okuliar, ktorého Charlotte však zvládol rozhodujúci piaty zápas série s Providence (5:2) a postúpil do štvrťfinále play off. Okuliar sa na tom podieľal víťazným gólom.

„Samozrejme, pozeral som to. Keby ´Oko´ prišiel a posilnil tím, tak by som to rešpektoval. Pokiaľ by to bolo lepšie pre tím, nerobilo by mi to problém. Teraz to vyšlo tak, že vyhrali, čiže do zostavy pôjdem ja a verím, že posilním tím,“ uviedol Čajkovič po pondelkovom rozkorčuľovaní slovenského tímu.

Dvadsaťštyriročný krídelník si v minulosti zahral na juniorskom svetovom šampionáte i MS hráčov do 18 rokov. Medzi mužmi to je pre neho premiéra.

„Každý hráč, keď sa sem dostane, chce byť na ľade. Nebol to najlepší pocit sledovať z tribúny, ale chalanom som fandil a bol som rád, že som sa dostal až sem do Švédska. Teraz, keď som zapísaný, je to nový začiatok pre mňa a dúfam, že dostanem šancu aj v zápase. Chcel by som sa svojimi výkonmi odvďačiť,“ vyhlásil Čajkovič.