Rakúsko má niečo, čo je pre Slovensko varovný prst. Pardavý: Nečaká nás nič ľahké

Z uplynulých štyroch vzájomných zápasov si slovenskí hokejisti odniesli štyri víťazstvá, ale v troch vyhrali len o gól.

„Môže to byť o tom jednom góle. My musíme zachytiť začiatok, musíme vstúpiť do zápasu tak, ako do tých predošlých dvoch, pretože aj so Švédmi a aj so Slovincami sme mali dobrý začiatok. Mali sme dobrý prístup a to isté očakávame aj dnes.

Začiatok zápasu, prvú tretinu a každé striedanie musíme zvládnuť a pracovať s tým zápasom tak, ako sa bude vyvíjať. Nečaká nás nič ľahké,“ uzavrel asistent trénera SR.