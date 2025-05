Rakúšania zaskočili Slovákov, českí experti nešetrili kritikou. Takto sa nebojuje o štvrťfinále

Úzky káder, úzka základňa, ale o to silnejšie väzby. Rakúski hokejisti dokázali na prebiehajúcich majstrovstvách sveta zaskočiť silnejších súperov a siahali na body.

Hoci predviedli výborný výkon, prehrali so Švédskom aj Fínskom.

„Brániaci tím prečíslil hráča s pukom. Niekedy to tak dopadne, že jeden spoluhráč sa spolieha na druhého. Kasper nejakým šťastným spôsobom dokázal vypichnúť puk. Kvality na to má,“ povedal Graňák.

„Vstup do zápasu nám nevychádza. Som však stále presvedčený, že sme korčuliarsky lepší tím. Potrebujeme zmeniť štýl a naštartovať nohy. Je to však spojené aj s tlakom, že body potrebujeme,“ komentoval Dominik Graňák.

„Jednoduchá práca – vracanie sa späť alebo nepúšťanie súpera do prečíslenia – bola nulová. Takto sa nebojuje o štvrťfinále majstrovstiev sveta. Bolo to vidieť najmä pri prvom góle. Takáč stratil puk a vôbec nekorčuľoval späť za hráčom. Absolútne sa na to vykašlal.“