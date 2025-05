Országh: Neprehrali sme v nájazdoch, ale v prvej tretine. Rozhodcovia boli presvedčení o svojej pravde

Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Čo sa týka víťazného nájazdu, rozhodcovia to videli tak, že najprv rakúsky hráč zakončil a potom bol faulovaný. Videli sme, že to bolo naopak. Rozhodcovia boli presvedčení o svojej pravde. My sme však zápas neprehrali v nájazdoch, ale v prvej tretine. Tú sme zaspali. Neboli sme v hre, Rakúšania boli aktívni a agresívni, vyhrávali súboje. Chalanom patrí ku cti, že to zvrátili a bojovali. Každý bod sa počíta, ale sklamanie tam je. Maxim Čajkovič odohral veľmi solídny zápas, priniesol energiu.“

Michal Krištof, útočník SR: „Veľmi zlá prvá tretina, to je všetkým jasné. Potom sme to dorovnali. Musíme dať gól z presiloviek a vyhrať takéto zápasy. Bohužiaľ, nezvíťazili sme. Rakúšania na nás v prvej tretine vyleteli, tam to bolo najťažšie, potom kondične odchádzali. Mali sme šance, ja sám dnes tri, nedal som z nich gól, toto musím zlepšiť. Je super, že sme ukázali, že v kádri je sila, treba hrať nabudúce tak ako v druhej a tretej tretine. Pri nájazde ma brankár podrazil, treba sa na to spýtať kompetentných. Nikdy som nič takéto nezažil, na takomto fóre treba mať všetky detaily dané dokopy, mali by vedieť, čo v takej situácii robiť.“