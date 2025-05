ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 1. zápasu Slovenska na MS 2025 v Štokholme proti domácemu Švédsku.



Švédsko



Švédi odohrali v príprave sedem prípravných zápasov. Súpiska žlto-modrých je poriadne prešpikovaná kvalitnými mužmi. Kormidelníkovi Samovi Hallamovi už iba ostáva nájsť optimálne zloženie formácii a môže sa začať cesta za titulom majstra sveta, na čo čakajú severania sedem rokov. V roku 2018 vo finále v Kodani zdolali Švajčiarov 3:2 po nájazdoch.



Slovensko



Slováci majú za sebou asi najnáročnejšiu prípravu na svetový šampionát v horizonte niekoľko rokov. Začalo to zle už pri trénerovi Craigovi Ramsaym, ktorý kvôli zápalu pľúc a dlhej liečbe nemohol absolvovať prípravu a napokon neodletel na podujatie. Jeho náhradníkom a možno aj nástupcom sa stal tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh. Ten zažije veľkú premiéru a v krajine, kde ako hráč v roku 2002 oslavoval jediný titul majstra sveta. Následne prišli problémy, čo sa týka pozývania hráčov. Vyše dvadsiatka mien povedala nie z rôznych príčin. Naposledy niečo také sa stalo v roku 2017, keď hráči zámerne bojkotovali reprezentáciu pre nezhody medzi nimi a vedením SZĽH. Vtedy to znamenalo zachraňovanie sa v elitnej kategórii. Bude to rovnaké alebo sa tomu podarí vyhnúť?