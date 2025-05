Sú dôležitejšie veci ako hokej. Rakúsko pred súbojom so Slovenskom prišlo o brankára

ŠTOKHOLM. Vždy, keď sa na jednom ľade stretnú bratia, púta to pozornosť. 9. máj 2025 sa zapíše do histórie majstrovstiev sveta, ale aj do rodinnej kroniky Tolvanenovcov.

Bratia Atte a Eeli nastúpili na zápas svetového šampionátu v hokeji. Nie však ako spoluhráči.

Starší Atte je brankár Rakúska, mladší Eeli zase útočník Fínska. Stali sa iba treťou bratskou dvojicou, ktorá sa postavila proti sebe na úrovni MS.