Rozhodcovia poškodili Slovákov na MS. Čo o spornom nájazde Krištofa hovoria pravidlá?

ŠTOKHOLM. Slovenskí hokejoví fanúšikovia na tribúnach v Avicii Arene ťažko niesli prehru proti Rakúsku 2:3 po samostatných nájazdoch. Cítili krivdu.

V piatej sérii mohol za stavu 1:2 poslať nájazdy do náhlej smrti Michal Krištof, ale po jeho zakončení rozhodcovia razantne rozpažili. Faktom je, že slovenský útočník trafil žrď, no vášne vzbudilo to, čo tomu predchádzalo.

Rakúsky brankár David Kickert sa snažil vypichnúť puk, no namiesto toho evidentne podrazil Krištofa. Ten zakončoval v páde a až po zákroku na neho.