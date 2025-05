ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného 7. zápasu A skupiny na MS 2025 medzi Slovenskom a Fínskom.



Slovensko



Od nedele 18. mája je osud slovenských reprezentantov spečatený. Po dvoch rokoch opäť neprekročia brány štvrťfinále. Príčinou je nečakane vysoká prehra 1:5 s Lotyšskom, ktoré bolo náš priamy konkurent. Už sa začínajú šíriť názory, z akého dôvodu to takto dopadlo. Oficiálne vyhlásenia zrejme prídu po návrate zo Švédska. Na záver by si mali zahrať brankár Adam Húska i obranca Dávid Romaňák. Aspoň tak to avizoval tréner Országh. Kapitán Matúš Sukeľ pre zmenu sľúbil, že aj keď už o nič nejde, mužstvo ide do silných Fínov naplno.



Fínsko



Fíni urobili v pondelok skvelú reklamu na svetový hokej. Dokonca pripravili Kanade prvú prehru v skupine. Diváci mali čo sledovať od prvej do poslednej sekundy. "Suomi" vyhrali 2:1 po nájazdoch. Štvrťfinálovú účasť mali istú už o niečo skôr.