Vyhrať nad Slovenskom je úžasné. Pri faule na Krištofa majú Rakúšania jasno

„Veríme, že Slovákov môžeme po dlhých rokoch opäť poraziť. Aby sme to dosiahli, musíme predviesť ďalší veľmi dobrý výkon,“ poznamenal v nedeľu švajčiarsky tréner rakúskej reprezentácie Roger Bader. Odkazoval pritom na posledné rakúske víťazstvo nad Slovenskom na MS v roku 2013, zhodou okolností, tiež po nájazdoch (2:1).

„Konečne trochu šťastia pre Rakúsko,“ napísal po zápase rakúsky denník Kurier. Keď sa zdalo, že Michal Krištof oklamal brankára Davida Kickerta a strelí gól do odkrytej brány, brankár vysunul svoju hokejku a podrazil slovenského hráča. Napriek následnej porade rozhodcov sa nájazd neopakoval.

„Snažil som sa dostať na stranu, kde ma zasekol. Potom sa moja ruka, pravdepodobne ako protiváha, dostala do jeho smeru a on spadol. Nebol tam žiadny úmysel,“ vysvetľuje brankársky hrdina Rakúšanov.

„Po zápasoch proti Fínsku a Švédsku sme si to asi aj zaslúžili,“ povedal pre ORF útočník Zürichu Vinzenz Rohrer. „Možno sme toto víťazstvo dosiahli aj s trochou šťastia, ktoré sme tak potrebovali. Vyhrať nad Slovenskom napriek nie úplne bezchybnému výkonu je úžasné,“ zdôraznil jeho ofenzívny kolega Lukas Haudum pre ORF.

„Tento výkon nám dá veľa sebavedomia do ďalších zápasov. Som rád, že práca s trénerom brankárov v Salzburgu, sa prejavila,“ povedal rodák zo spolkovej krajiny Dolné Rakúska, ktorá hraničí so Slovenskom.

Sú ako rodina

„To jednoducho neboli žiadne normálne nájazdy. Boli to moves (z angl., ťahy) svetovej extratriedy. Nadviazali sme na výkon proti Švédsku. To, že sa Slovensko neskôr zlepší, sa dalo očakávať. Nakoniec sme sa pretriasli až k víťazstvu,“ poznamenal Bader, ktorý v roku 2017 postúpil s rakúskym výberom do elitnej kategórie MS.

„Každý rok vládne v tíme skvelá nálada. Z hráčov sa stali kamaráti napriek tomu, že sú konkurenti. Ale nikdy to nebolo také zjavné, ako tento rok. Je to jedna skutočná rodina,“ dodal.

Prišli aj skauti z NHL

Webový portál ORF si všimol, že v Avicii aréne si zápas nenechali ujsť ani viacerí skauti z NHL. Medzi nimi nechýbala ani švédska legenda Nicklas Lidström, ktorý je viceprezident hokejových operácií Detroitu Red Wings.

ORF predpokladá, že jeho cestu na štadión motivovala najmä prítomnosť Marca Kaspera, útočníka Red Wings a najväčšej hviezdy rakúskej reprezentácie.