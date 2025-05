Slovákov čaká fyzicky náročný súper z Rakúska. Sýkora: Musíme sa v prvom rade pozerať na seba

Rakúšania vstúpili do turnaja sympaticky. Dvakrát siahali na body proti favoritom. Najskôr prehrali v úvodnom dueli s Fínskom, o deň neskôr v sobotu podľahli domácim Švédom.

Môžeme očakávať súboje, budú nepríjemní v kontrách a majú výborného brankára. Na to všetko sa musíme nachystať,“ povedal pre TASR asistent trénera Peter Frühauf.

„Vieme, čím sa prezentujú Rakúšania. Videli sme to už v úvodnom zápase s Fínmi, v ktorom hrali vyrovnanú partiu.

Slováci sa s geografickým susedom stretávajú pomerne často. Uplynulé štyri konfrontácie patrili Slovákom, z nich najdôležitejšiu zvládli v auguste minulého roka v domácej kvalifikácii na ZOH v Miláne (2:1).

„Rakúšania majú svoju silu, v predošlých rokoch sa veľmi zlepšili na vrcholných podujatiach.

Výborní boli aj na tejto olympijskej kvalifikácii. Bude to náročný zápas a o to viac, že práve s týmito súpermi bojujeme o dôležité body do tabuľky,“ uviedol 20-ročný útočník Adam Sýkora v rozhovore pre TASR.