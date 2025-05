Nemôžeme sa vyhovárať, hovoril Országh. Slovákov trápi rovnaký problém ako vlani

Bolo to kto z koho. Posledným hráčom, ktorý si zobral puk na samostatnom nájazde, bol útočník Michal Krištof. Mohol vyrovnať. Blafákom zakončil do tyčky, ale ešte predtým ho podrazil rakúsky brankár. Potvrdili to rôzne zábery.

Rakúšania odštartovali zápas veľmi aktívne a ujali sa vedenia 2:0. Prekvapili vás niečím?

Rakúšania nás ničím neprekvapili. Vedeli sme, že odohrali dva veľmi dobré zápasy proti Fínsku a Švédsku. Vedeli sme, že sú dobrí v súbojoch a dobre korčuľujú.

Neboli sme na nachystaní nohami a ani hlavou. Jednoducho nás prekorčuľovali, boli aktívnejší. Rakúšania mali navyše ešte niekoľko prečíslení, kde Samo (Hlavaj) musel vytiahnuť dôležité zákroky.

Po poslednom nájazde Michal Krištofa ste boli dosť rozčúlený. Ako ste videli tú situáciu?

Ja som sa pýtal rozhodcov, ako to videli oni. Povedali mi, že najskôr videli zakončenie a až potom faul.

Neskôr som sa ich pýtal, čo by sa stalo, alebo čo by sa malo stať, ak by bol najskôr faul a až potom zakončenie. Lebo si myslím, že to tak bolo. Aspoň to vyplýva zo záberu, ktorý sme mali. Ale musím si to pozrieť ešte z iných uhlov. V tom prípade by sa mal opakovať samostatný nájazd.

Ale s tým nespravíme nič. My sme zápas neprehrali v nájazdoch, ale v prvej tretine. Nemôžeme sa vyhovárať na rozhodcov. Mali sme presilovky, v ktorých sme nič nevymysleli.

Tam potrebujeme zabrať a byť viac efektívnejší. Nemusíme dať gól z každej presilovky, ale musíme si vytvoriť tlak, momentum. Keď potom príde ďalšia formácia, tak je nabudená, lebo vidí, že sme mali šance. Zatiaľ nám to nefunguje.