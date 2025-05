Slováci prehrali a hnevali sa na rozhodcov. Rakúsky vlak nám ušiel, priznal Hlavaj

"Neviem čomu pripísať náš zlý štart, či to bol nejaký rešpekt zo súpera, že odohral dva dobré zápasy proti favoritom. Prízvukovali sme si to, že to bude ťažké, fyzicky náročné, ale náš začiatok bol slabý.

Prehrávali sme osobné súboje a strácali sme puky na modrej čiare. Nohy nám nešli. Sme profesionáli a musíme byť pripravení od prvej sekundy," hodnotil zápas Samuel Takáč.

"Stále máme pred sebou ešte štyri zápasy a potrebujeme vyhrať s Francúzmi a potom bodovať v ďalších zápasoch, aby sme získali aj to, o čo sme dnes prišli," dodal.