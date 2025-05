Dlhoročné čakanie je na konci. Američania získali titul majstra v gólovo chudobnom finále

MS v hokeji 2025 - finále

Pre Američanov to bolo historicky tretie zlato, no prvé od roku 1960. Reprezentanti USA postúpili do finále premiérovo od zmeny formátu v roku 1992, keď bola zavedená vyraďovacia časť.

Pre švajčiarskeho útočníka Andersa Ambühla to boli jubilejné 20. MS, čím zlepšil vlastný rekord.

Do zbierky mu pribudla tretia strieborná medaila, no po jej zisku netajil obrovské sklamanie. Počas sezóny viackrát naznačil, že je jeho posledná v kariére, no bezprostredne po prehre s USA to definitívne nepotvrdil.

Američania venovali zlaté medaily bývalému útočníkovi Johnnymu Gaudreauovi, ktorý v auguste 2024 tragicky zahynul. Počas kariéry štartoval na piatich MS, na ktorých vytvoril viacero amerických rekordov.