ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Vítam Vás pri sledovaní dnešného zápasu z hokejových MS vo Švédsku a Dánsku. Slovensko si to dnes rozdá vo veľmi dôležitom zápase s Lotyšskom.



Slovensko



Slovenski hokejovi reprezentanti odohrali na svetovom šampionáte zatiaľ päť zápasov a získali sedem bodov. Dokázali zdolať Slovinsko 3:1 a Francúzsko 2:1. Jeden bod dokázali vybojovať aj v zápase proti Rakúsku, keď prehrali 2:3 po nájazdoch. Ak chce naša reprezentácia pomýšľať na postup do vyraďovacej časti musí dnes zvíťaziť. Najlepšie za tri body. Proti Lotyšsku sú to vždy mimoriadne vyrovnané a náročné zápasy a dnes tomu pravdepodobne nebude inak.



Lotyšsko



Zverenci Harijsa Vitolinša predvádzajú na šampionáte veľmi dobré výkony. Na svojom konte majú z piatich zápasov šesť bodov. Dokázali zdolať Francúzsko 4:1 a Slovinsko 5:2. Proti favoritom skupiny však vyfasovali dva výprasky. S Kanadou 1:7 a proti domácemu Švédsku 0:6. Zatiaľ posledný zápas na MS odohrali proti Fínsku a po mimoriadne vyrovnanom zápase prehrali 1:2.