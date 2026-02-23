Weiss má najnižšiu úspešnosť a Slovan inkasuje najviac za dve desaťročia

ŠK Slovan Bratislava vstúpil do jarnej fázy veľkolepo. Rivala v boji o titul Dunajskú Stredu sfúkol na jej trávniku 3:0 a zdalo sa, že po rozháranej jeseni sa slovenský majster zomkol a to najhoršie mal za sebou.
Následne však podľahol v lige Trenčínu, vypadol z pohára v Trnave a naposledy len remizoval v Ružomberku.
„Po vynikajúcom výkone vždy príde takýto, ktorý nie je hodný Slovana," tvrdil po prehre s Trenčínom kapitán mužstva Vladimír Weiss ml.
Tím z hlavného mesta má v tomto ročníku problém zopakovať dva kvalitné výkony v rade, pričom sa drží na čele tabuľky s bodovým náskokom vďaka tomu, že posledné kolá zakopli aj jeho rivali.
Dunajská Streda len remizovala po spackanom druhom polčase s Komárnom 2:2. „Škoda, Slovan nám dal šancu," zhodnotil kapitán DAC Taras Kačaraba.
Weiss má najnižšiu úspešnosť
Slovan vyhral pod vedením trénera Vladimíra Weissa v tejto sezóne 62 percent ligových duelov.
O sedem percent menej než pred rokom a až o desať menej než pred dvoma rokmi.
Z tohto pohľadu ide o najhorší ročník kouča Weissa na lavičke "belasých".
Má najnižšiu úspešnosť výhier trénera Slovana od sezóny 2017/2018, keď dvojica Ivan Vukomanovič a Martin Ševela triumfovala len v 53 percentách ligových zápasov.
„Tréner Vlado Weiss má špeciálne postavenie vďaka majiteľovi, aké by nemal nikde inde. Je neodvolateľný!" ozrejmil prednedávnom v podcaste Futbalnet dlhoročný uznávaný novinár Michal Zeman.
Prečo?
„Pán Kmotrík starší to v minulosti vyhlásil jasne. Tréner Weiss tam bude dovtedy, dokým tam bude on. Neviem si predstaviť, že by sa v tom klube dialo niečo vážne, o čom by nevedel. Nemôže samozrejme robiť všetko. Má však veľmi dobré podmienky, postavenie, podporu," vysvetlil.
Bohatým brať, chudobným dávať
Weissove mužstvo doposiaľ zakoplo v Niké lige osemkrát (4 remízy, 4 prehry). Až šesťkrát s tímami, ktoré budú hrať nadstavbovú fázu so spodnou šestkou.
Slovan zvláda náročné zápasy s rivalmi o titul, no často zakopne s papierovo ďaleko slabšími súpermi, ako napríklad v oboch tohtosezónnych stretnutiach s Ružomberkom či Prešovom.
„Vzhľadom na mená sme mali vyhrať 3:0, ale tak to nefunguje. Keď nebeháte, urobíte chyby, podceníte nejakú situáciu, vypomstí sa vám to. Nám sa to vypomstilo v plnej miere,“ označil Weiss za problém po prehre s "Koňarmi" na Tehelnom poli 0:1.
Slovenský majster nepatrí v Niké lige medzi strelecky najaktívnejšie tímy. Na bránu súpera vyšle v priemere 4,4 strely na zápas (8. v lige). Lepšie sú na tom napríklad Komárno (4,5) či Košice (5,4).
Posledné dve sezóny mal najlepšieho ligového strelca v podobe Tigrana Barseghjana, ktorý sa dovedna postaral len o päť gólov a tri asistencie v pätnástich dueloch.
Chýbajú góly a asistencie krídelníkov
Najnovšie sa však presadil v Ružomberku. „V Trnave prežil nešťastný moment. Je ale silný chlapec a výborný hráč. Povedal som mu, že nám to ešte vráti. Verím, že toto bola len jeho prvá odpoveď. Ukázal silu aj kvalitu, ktorú jednoznačne má," poznamenal tréner Weiss.
Produktivita Tigrana Barseghjana za posledné tri ligové sezóny
2025/26: 0,53 G+A na zápas
2024/25: 0,77 G+A na zápas
2023/24: 0,77 G+A na zápas
Na hrote útoku sa vlani postaral o dvadsať ligových presných zásahov aj Dávid Strelec. Rok predtým ich strelil jedenásť, ku ktorým však pridal desať gólových prihrávok.
Súčasnú dvojicu útočníkov Slovana Andraža Šporara a Mykolu Kuchareviča brzdili v tejto sezóne aj zranenia.
Prvý menovaný chýbal v zostave od konca novembra, druhý od polovice októbra 2025. Stále však platí, že Kucharevič strelí gól v priemere každých 90 minút. V tomto smere ide o lepšie číslo než majú trebárs Michal Faško zo Žiliny či Radek Šiler z Podbrezovej.
Najlepší strelci Slovana za posledné tri ligové sezóny
2025: Tigran Barseghjan a Dávid Strelec (obaja po 20 gólov, najlepší strelci ligy)
2024: Tigran Barseghjan (13 gólov, najlepší strelec ligy)
2023: Aleksandar Čavrič (15 gólov, 3. najlepší strelec ligy)
Vydarené štandardky
Góly Slovana chýbaju aj z ľavej útočnej strany. Kapitán mužstva Vladimír Weiss ml. má na svojom konte jedinú asistenciu v ligovom ročníku, ktorá prišla prednedávnom proti Dunajskej Strede, v drese ktorej exceluje ľavý krídelník Ammar Ramadan.
Napriek tomu, že je Slovan v štatistike očakávaných gólov až piaty v lige (1,65xG), má klub z hlavného mesta na konte v priemere dva presné zásahy na zápas.
Môže sa pochváliť dvanástimi gólmi zo štandardných situácií, čo je najviac spomedzi všetkých ligových tímov.
Chýbajú mu však napríklad góly z pressingu proti papierovo slabším súperom. V priemere na duel získava len tri lopty vo finálnej tretine ihriska (10. v lige v tejto štatistime, pozn. red.).
Inkasuje najviac za dve desaťročia
Slovan navyše až príliš často inkasuje. Spomedzi tímov vo vrchnej päťke dostal doposiaľ najviac gólov (30).
Ide o najväčšie číslo "belasých" od sezóny 2006/2007, keď inkasovali 32 gólov v hlavnej fáze súťaže. V tom čase ju však zakončili na ôsmej priečke v tabuľke.
Slovan si navyše v tomto ročníku udržal len štyri čisté kontá. Menej ich majú už len Košice so Skalicou.
Ako ukazujú čísla, Slovan je zraniteľný, no výkony proti tímom z najlepšej šestky mu dávajú nádej, že v tejto sezóne zdvihne nad hlavu ôsmy ligový titul v rade.
Základnú časť uzavrie najbližší víkend (28. februára o 15:30h) v najslávnejšom slovenskom derby s Trnavou na Tehelnom poli.
Tá síce Slovan prednedávnom vyradila zo Slovnaft Cupu, no v ligovej súťaži na jar ešte nevyhrala. Isté tak je, že nás čaká zaujímave derby. Obe mužstvá majú o čo hrať.