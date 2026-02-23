Kto povedie slovenský futbal? Z tieňa vystúpil nečakaný vyzývateľ

Mal to byť očakávaný súboj dvoch mužov, ktorí roky stoja v centre diania v Slovenský futbalový zväz.
Dlhoročný prezident Ján Kováčik verzus jeho doterajšia pravá ruka, generálny sekretár Peter Palenčík.
Piatkové voľby však napokon nebudú iba dvojbojom. Do hry vstúpil tretí kandidát – Martin Filipkov, ktorého do boja oficiálne navrhol klub TJ Slovan Brodzany.
Tretí muž v hre
Šesťdesiatdvaročný rodák z Bojníc tvrdí, že neprichádza ako kariérny funkcionár, ale ako človek z praxe. Je bývalý reprezentant a viacnásobný majster Slovenska i Československa v kolektívnom športe, neskôr podnikateľ a projektový manažér.
V roku 2010 založil spoločnosť Trofio a posledných pätnásť rokov podľa vlastných slov systematicky spolupracuje so športovcami, klubmi aj tímami doma i v zahraničí.
Pomáha im nastavovať procesy, analyzovať výkonnosť, mentálne nastavenie či dlhodobé plánovanie. Spolupráce vraj zostávali zámerne diskrétne – cieľom mal byť výsledok, nie publicita.
Jeho ambíciou je transformovať slovenský futbal na výkonný európsky ekosystém, ktorý bude stabilný športovo aj ekonomicky.
„Nekandidujem proti niekomu. Kandidujem za víziu, že slovenský futbal môže byť profesionálnejší, dôveryhodnejší a úspešnejší,“ uviedol pre Denník Šport.
Systém namiesto improvizácie
Filipkov hovorí o potrebe systémovej zmeny riadenia a stabilného, transparentného modelu fungovania.
Za kľúčové považuje centralizáciu marketingových práv, transparentné rozdeľovanie zdrojov smerom ku klubom a mládeži, otvorenú komunikáciu s partnermi a dlhodobý ekonomický plán nezávislý od jednej osoby či jedného volebného obdobia.
Zdôrazňuje aj moderné riadenie a digitalizáciu procesov, ktoré by podľa neho mohli zvýšiť hodnotu futbalového prostredia bez neprimeraného zaťaženia štátu či klubov.
Tieň sporov
Voľby sa konajú aj v čase, keď sa meno Jána Kováčika spája s viacerými veľkými kauzami. SFZ má vážne finančné problémy, podľa niektorých zdrojov mu údajne hrozí bankrot.
Zväz a jeho šéf čelili aj verejnému konfliktu s ministrom športu Rudolf Huliak, ktorý otvoril napätie medzi štátom a futbalovou samosprávou.
Otázky dôveryhodnosti, komunikácie a nastavenia vzťahov tak budú nevyhnutnou súčasťou volebnej diskusie.
Pôvodne očakávaný duel Kováčik – Palenčík tak dostal nečakaný rozmer. Delegáti si budú vyberať z troch mien.
Voľby Slovenského futbalového zväzu
Kandidáti na funkciu prezident SFZ
- Martin Filipkov
- Ján Kováčik
- Peter Palenčík
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
- Karol Belaník
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal
- Ivan Kozák
Kandidáti na funkciu troch členov VV SFZ – členovia za profesionálny futbal
- Petr Kašpar
- Viliam Ondrejka
- Igor Schlesinger
- Tibor Végh
Kandidáti na funkciu štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)
- Richard Havrilla
- Juraj Jánošík
- Peter Kováč
- Igor Krško
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky:
- Peter Sepeši
- Peter Vachan
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca trénerov
- Ján Kocian
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca hráčov
- Martin Jakubko
- Ján Mucha
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň delegát komisie rozhodcov:
- Pavol Chmura
- Miroslav Jaška
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca pre marketing a strategické plánovanie:
- Mária Berdisová
- Ján Palenčár
Kandidáti na funkciu predseda disciplinárnej komisie SFZ
- Peter Mihál
Kandidáti na funkciu podpredseda disciplinárnej komisie SFZ
- Peter Reisz
Kandidáti na funkciu predseda odvolacej komisie SFZ:
- Ján Svák
Kandidáti na funkciu podpredseda odvolacej komisie SFZ
- Boris Benkovič
Kandidáti na funkciu troch členov odvolacej komisie SFZ
- Miroslav Bobák
- Vladimír Lisák
- Pavol Malich
- Anna Peťovská
Kandidáti na funkciu predseda prvostupňového orgánu licenčného konania
- Timotej Minarovič
Kandidáti na funkciu podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania
- Boris Goga
Kandidáti na funkciu predseda odvolacieho orgánu licenčného konania
- Peter Kohút
Kandidáti na funkciu podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania:
- Matúš Štulajter
Kandidáti na funkciu delegát Konferencie SFZ – zástupca hráčov:
- Branislav Bolech
- Róbert Jano