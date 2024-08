Startovní listina:



Mary Luz Andia (PER)

Lorena Arenas (COL)

Meryem Bekmez (TUR)

Clemence Beretta (FRA)

Magaly Beatriz Bonilla (ECU)

Hana Burzalova (SVK)

Ana Cabecinha (POR)

Rachelle de Orbeta (PUR)

Gabriela de Sousa (BRA)

Saskia Feige (GER)

Nanako Fujii (JPN)

Kimberly Garcia Leon (PER)

Laura Garcia-Caro (ESP)

Eleonora Anna Giorgi (ITA)

Alegna Gonzalez (MEX)

Ilse Guerrero (MEX)

Rebecca Henderson (AUS)

Evelyn Inga (PER)

Maria Katerinka Czakova (SVK)

Hong Liu (CHN)

Viviane Lyra (BRA)

Zhenxia Ma (CHN)

Viktoria Madarasz (HUN)

Eliska Martinkova (CZE)

Jemima Montag (AUS)

Cristina Montesinos (ESP)

Glenda Morejon (ECU)

Camille Moutard (FRA)

Antigoni Ntrismpioti (GRE)

Vitoria Oliveira (POR)

Lyudmila Olyanovska (UKR)

Alejandra Ortega (MEX)

Antonella Palmisano (ITA)

Maria Perez (ESP)

Priyanka (IND)

Rita Recsei (HUN)

Mariia Sakharuk (UKR)

Olivia Sandery (AUS)

Erica Sena (BRA)

Olena Sobchuk (UKR)

Pauline Stey (FRA)

Paula Milena Torres (ECU)

Valentina Trapletti (ITA)

Jiayu Yang (CHN)

Katarzyna Zdzieblo (POL)