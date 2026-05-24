    Červenka nemôže za to, že rozhodca neodpískal faul. Česi majú na medailu, myslí si český novinár

    Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko), Adam Sýkora (Slovensko), Tomáš Galvas (Česko) a Martin Pospíšil (Slovensko) sa zdravia po zápase. (Autor: TASR)
    Samuel Grega, Martin Turčin|24. máj 2026 o 17:00
    Rozhovor s českým novinárom Zdeňkom Jandom.

    Prvý zápas medzi Slovenskom a Českom na majstrovstvách sveta sledoval už v roku 2000. Vo finále MS zvíťazili Česi 5:3. 

    Český novinár ZDENĚK JANDA sledoval stretnutie s rovnakými aktérmi aj na MS 2026 vo Fribourgu. Opäť videl radosť českých hokejistov, ktorí vyhrali 3:2

    „Úprimne, zápasy proti Slovensku sú vždy emotívnejšie. Nikdy to nie je obyčajný duel," vraví zopár minút po poslednej siréne.

    Šampionát vo Švajčiarsku je pre redaktora denníka Sport už 23. v kariére, okrem toho bol na troch letných aj piatich zimných olympiádach. 

    Je autorom knihy JÁ68, ktorá mapuje životný príbeh Jaromíra Jágra. 

    Ako by ste zhodnotili zápas medzi Slovenskom a Českom?

    Myslím si, že Slováci hrali výborne. Tentoraz musíme uznať, že český tím mal aj kus šťastia. Páčilo sa mi, že to česká strana nijako nezakrývala. Aj tréner povedal, že sme mali šťastie, Roman Červenka takisto povedal, že tentoraz vyhrali so šťastím. Zároveň ocenili kvalitu slovenského tímu. Slovensko hrá na turnaji naozaj dobre.

    Paradoxné bolo, že Slováci sami nechceli hovoriť o šťastí.

    Neviem. Možno sú slovenskí hráči jednoducho správne nastavení.

    Český novinár Zdeněk Janda (vľavo) a českí hokejisti Roman Červenka a Lukáš Sedlák. (Autor: archív Zdeňka Jandu)

    Súhlasíte teda s tvrdením, že prehral lepší tím?

    Tréner Rulík povedal, že vyhral šťastnejší tím, nie lepší. V určitých fázach ale boli lepší Slováci. Podľa mňa to bol veľmi vyrovnaný zápas, ale o kúsok lepšie bolo Slovensko.

    Prekvapil vás výkon Slovákov alebo celkovo ich vystúpenie na tomto turnaji?

    Nechcem sa tváriť ako odborník na slovenský hokej, pretože pre mňa sa všetko točí hlavne okolo českého tímu a tej práce je oveľa viac než kedysi.

    Ale podľa výsledkov a toho, čo som počul, je slovenský tím veľmi dobre poskladaný a energický. Aj tréner Rulík to hovoril a aj medzi ľuďmi na šampionáte som počul, že slovenský tím si zaslúži kredit. Hrá dobre a určite nie je náhoda, že český tím tak potrápil.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Bol to pre Česko najťažší zápas na turnaji?

    So Švédmi to bolo tiež náročné, pretože ten zápas museli Česi zvládnuť. Prišlo to po prehre so Slovinskom a bola to ťažká skúška, či sa mužstvo dokáže zdvihnúť.

    Nemáme už toľko skúsených hráčov ako kedysi. Ale zvládli sme to bojovne odpracovať. A úprimne, zápas proti Slovensku je vždy emotívnejší. Nikdy to nie je obyčajný duel.

    Emócie tam boli hlavne v druhej tretine veľmi silné. Máte pocit, že Česi ich zvládli lepšie?

    Myslím si, že áno. Bolo vidieť skúsených hráčov, že sa nenechali vyprovokovať. Michal Kempný a tiež ostatní sa nenechali strhnúť.

    Kristiána Pospíšila všetci poznáme z Brna. Už pred zápasom sa v Česku hovorilo, že niečo spraví. Nie z úst hráčov, ale na sociálnych sieťach. Preto by ma zaujímalo, či sa na Slovensku pred zápasom riešilo, aby proti Čechom „neuletel“.

    V Česku sa o tom dosť hovorilo, lebo ho všetci poznajú z Komety. Nakoniec sa ukázalo, že niekedy má problém uniesť svoje emócie.

    V tomto bol český tím asi o niečo skúsenejší. Slováci zase mali väčšiu energiu, lepšie korčuľovali a boli živší.

    Pripravovali sa českí hráči na Pospíšilovcov?

    Pýtali sme sa na to. Nebolo to tak, že by sa špeciálne pripravovali, ale vedeli, že nesmú oplácať.

    Boli pripravení na to, že ak súper niečo spraví, nesmú sa nechať strhnúť. A zvládli to. Napríklad Jarda Chmelař je nováčik a bolo dobre vidieť, že si udržal nervy.

    Pýtali sme sa aj trénera Országha, či emócie Pospíšilovcov tímu pomohli alebo uškodili. Odpovedal diplomaticky. Vy to vidíte ako?

