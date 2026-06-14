New York je na nohách. Knicks ukončili viac ako 50-ročné čakanie a získali titul NBA

Basketbalisti New York Knicks s trofejou po výhre vo finále NBA.
Fotogaléria (29)
Basketbalisti New York Knicks s trofejou po výhre vo finále NBA. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jún 2026 o 06:22
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Vo finálovej sérii zdolali San Antonio Spurs 4:1 na zápasy.

NBA - finále play-off

San Antonio Spurs - New York Knicks 90:94

/konečný stav série: 1:4, New York získal titul/

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Basketbalisti New Yorku Knicks získali majstrovský titul v NBA v sezóne 2025/26.

V piatom stretnutí finálovej série zvíťazili v noci na nedeľu na palubovke San Antonia Spurs 94:90 a celkovo uspeli 4:1 na zápasy.

Klub z najväčšieho mesta USA získal tretí titul v histórii a prvý po 53 rokoch, predtým uspel v rokoch 1970 a 1973.

Knicks sa predstavili vo finále prvýkrát od roku 1999, keď vtedy narazili práve na Spurs a podľahli im 1:4 na zápasy.

Klub z Texasu nastúpil v bojoch o titul premiérovo od roku 2014, no šiesty majstrovský titul nezískal.

VIDEO: Zostrih zápasu San Antonio Spurs - New York Knicks

Hrdinom rozhodujúceho duelu bol Jalen Brunson, ktorý si pripísal 45 bodov vrátane trinástich v sérii v záverečnej štvrtine, v ktorej režíroval obrat.

Najlepším strelcom San Antonia bol náhradník Dylan Harper s 25 bodmi, Victor Wembanyama pridal 19 bodov a 14 doskokov.

Mladý tím Spurs štvrtýkrát vo finále nedokázal doviezť duel do úspešného konca, hoci si v prvej štvrtine vypracoval dvojciferný náskok.

Domáci viedli po prvom dejstve 23:13 a v druhej dvanásťminútovke mali od súpera odstup až 16 bodov (31:15).

Fotogaléria zo zápasu San Antonio Spurs - New York Knicks (finále NBA)
New York Knicks guard Jalen Brunson (11) and San Antonio Spurs guard Stephon Castle reach for a jump ball during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA Finals
San Antonio Spurs guard De'aaron Fox (4) rebounds as New York Knicks guard Landry Shamet (44) defends during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA Finals
New York Knicks guard Jalen Brunson (11) and San Antonio Spurs guard Stephon Castle battle for the ball during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA Finals
New York Knicks forward Og Anunoby (8) rebounds as San Antonio Spurs guard Stephon Castle defends during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA Finals
29 fotografií
New York Knicks guard Jalen Brunson (11) spins as San Antonio Spurs center Luke Kornet (7) looks on during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Keldon Johnson (3) shoots against the New York Knicks during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama dunks against the New York Knicks during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) dunks over New York Knicks forward Og Anunoby (8) during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama shoots as New York Knicks center Karl-Anthony Towns (32) defends during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks fans watch Game 5 of the NBA Finals basketball series against the San Antonio Spurs, Saturday, June 13, 2026, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah)New York Knicks center Karl-Anthony Towns (32) tries to drive on San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsSan Antonio Spurs forward Victor Wembanyama knocks the ball away from New York Knicks center Karl-Anthony Towns, center, during the first half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks owner James L. Dolan celebrates with his players after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks pose for photographers with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks guard Jalen Brunson holds the MVP trophy after the Knicks defeated the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks pose for photographers with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks fans celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks guard Jalen Brunson holds the MVP trophy after the Knicks defeated the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate with the Larry O'Brien Championship Trophy after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsThe New York Knicks celebrate after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin) - NBA FinalsNew York Knicks center Karl-Anthony Towns, right, hugs forward Og Anunoby during the after defeating the San Antonio Spurs in Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) - NBA Finals

Newyorčania ešte do prestávky znížili na rozdiel jediného koša a do šatní odchádzali s mankom päť bodov (37:42), no po zmene strán sa Spurs dostali opäť až na rozdiel 15 bodov.

Ešte vo štvrtej štvrtine viedli 83:73, no potom začal úradovať Brunson a sám sériou 10:0 vyrovnal.

Knicks následne zvládli aj koncovku, keď záverečný úsek hry od stavu 88:88 vyhrali 6:2.

Pavúk play-off NBA

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    Basketbalisti New York Knicks s trofejou po výhre vo finále NBA.
    Basketbalisti New York Knicks s trofejou po výhre vo finále NBA.
    New York je na nohách. Knicks ukončili viac ako 50-ročné čakanie a získali titul NBA
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