New York je na nohách. Knicks ukončili viac ako 50-ročné čakanie a získali titul NBA

NBA - finále play-off
San Antonio Spurs - New York Knicks 90:94
/konečný stav série: 1:4, New York získal titul/
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Basketbalisti New Yorku Knicks získali majstrovský titul v NBA v sezóne 2025/26.
V piatom stretnutí finálovej série zvíťazili v noci na nedeľu na palubovke San Antonia Spurs 94:90 a celkovo uspeli 4:1 na zápasy.
Klub z najväčšieho mesta USA získal tretí titul v histórii a prvý po 53 rokoch, predtým uspel v rokoch 1970 a 1973.
Knicks sa predstavili vo finále prvýkrát od roku 1999, keď vtedy narazili práve na Spurs a podľahli im 1:4 na zápasy.
Klub z Texasu nastúpil v bojoch o titul premiérovo od roku 2014, no šiesty majstrovský titul nezískal.
VIDEO: Zostrih zápasu San Antonio Spurs - New York Knicks
Hrdinom rozhodujúceho duelu bol Jalen Brunson, ktorý si pripísal 45 bodov vrátane trinástich v sérii v záverečnej štvrtine, v ktorej režíroval obrat.
Najlepším strelcom San Antonia bol náhradník Dylan Harper s 25 bodmi, Victor Wembanyama pridal 19 bodov a 14 doskokov.
Mladý tím Spurs štvrtýkrát vo finále nedokázal doviezť duel do úspešného konca, hoci si v prvej štvrtine vypracoval dvojciferný náskok.
Domáci viedli po prvom dejstve 23:13 a v druhej dvanásťminútovke mali od súpera odstup až 16 bodov (31:15).
Newyorčania ešte do prestávky znížili na rozdiel jediného koša a do šatní odchádzali s mankom päť bodov (37:42), no po zmene strán sa Spurs dostali opäť až na rozdiel 15 bodov.
Ešte vo štvrtej štvrtine viedli 83:73, no potom začal úradovať Brunson a sám sériou 10:0 vyrovnal.
Knicks následne zvládli aj koncovku, keď záverečný úsek hry od stavu 88:88 vyhrali 6:2.